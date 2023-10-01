С Покровом Пресвятой Богородицы: искренние поздравления, открытки и видео
1 октября православные верующие отмечают великий праздник – Покров Пресвятой Богородицы. В этот день принято просить у Девы Марии о защите, покровительстве и счастливой семейной жизни.
Пресвятая Богородица издавна считалась покровительницей казачества, так что украинцы в этот день отмечают также День защитников и защитниц. OBOZREVATEL собрал лучшие открытки и поздравления с Покровом Богородицы.
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Поздравляю со светлым праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Пусть высшие силы оградят от бед и невзгод. Пусть Пресвятая Богоматерь укроет от бед и бед своим чудотворным покровом и защитит нашу страну во время тяжелой войны.
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Уже во второй раз мы отмечаем большой праздник Покрова в условиях полномасштабной войны. Сейчас как никогда нужна наша вера. Мы просим у Богородицы, чтобы она своим покровом накрыла наших защитников и защитниц и оберегала их от вражеских снарядов. Главные наши молитвы – о мире и победе. Желаю вам в этот светлый праздник выдержки, сил и милосердия. Пусть на жизненном пути встречаются только добрые люди. Пусть зло обходит стороной ваш дом.
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Як вороги колись палили
Константинополя жита -
Покрови хусткою накрила
Всіх Богородиця свята.
Коли навколо царство змови
Марнує прожиті літа,
Накриє хусткою Покрови
Нас Богородиця свята.
Молитва з Богом є розмова,
І часто подумки без слів,
А Богородиці Покрова
Хай вбереже від ворогів.
Від сил кривавих і ворожих,
Що нашу землю гнітять знов,
Хай буде завжди на сторожі
Від Богородиці Покров.
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Покров – светлый праздник, один из тех, которые больше всего чтили наши отважные предки козаки. Пусть ваша вера никогда не угаснет, пусть на душе всегда будет гармония, а в сердце – радость. Свет любви и добра обязательно будет согревать вас на жизненном пути. Желаю, чтобы все тревоги, болезни и беды остались в прошлом.
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Пусть Пресвятая Божия Матерь своим покровом защитит вас и вашу семью от всех бед. Крепкая вера пусть оберегает на жизненном пути и не даст отчаяться в трудные времена. Желаю, чтобы высшие силы защищали и оберегали вас, уводя все несчастья. Желаю, чтобы скорей настал мир и все собрались за большим семейным столом, чтобы приветствовать победу и вспомнить тех, кто положил жизнь ради будущего.
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Бажаю, щоби Божа Мати
Тебе завжди оберігала,
Щоб не дала тобі страждати
І благодаттю покривала.
Щоб світлий ангел разом з нею
Відповідав на всі молитви,
Подарував щасливі дні
Й підтримав у життєвих битвах.
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Зупиніться на хвилину,
Погляньте у блакить небес,
Там Богородиця, там Діва
Простягла руки для чудес.
Хай благодать вас наповняє,
І віра буде в вас жива.
Покров серця хай наповняє,
Здоров’я, світла і добра.
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Покров – светлый праздник. Пусть ваша душа будет наполнена теплом и благодатью. Крепко держитесь за свою веру – она не позволит вам сойти с правильного пути в сложные времена. Пусть в вашей душе всегда будет радость и светлая любовь, а сердце согревают только богоугодные помыслы.
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Поздравляю с праздником Покрова Богородицы! В этот прекрасный осенний день хочу пожелать вам семейного уюта, воодушевления, мудрости и силы. Пусть Богородица закрывает вас и оберегает от всех бед. Пусть каждое ваше даже малейшее дело будет оборачиваться великим благом, а каждая мысль будет светлой и доброй.
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Примите мои поздравления с праздником! Пусть мир будет к вам добрым и благосклонным. Пусть в семье царит уют, любовь и гармония. Желаю, чтобы все ваши молитвы были услышаны. Пусть Богородица отведет от вас и вашего дома все горести, тревоги и болезни.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях и запретах на Покров.
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