Покров Пресвятой Богородицы 2023: что означает этот церковный праздник и какие есть традиции и запреты

Покров Пресвятой Богородицы – это важный церковный праздник, который ежегодно отмечали 14 октября, но с переходом Православной церкви на новый юлианский календарь, дата праздника сдвинулась на 13 дней, поэтому сейчас будут отмечать 1 октября.

OBOZREVATEL собрал все традиции и запреты. Хоть этот праздник и не относится к двенадесятым, но он остается одним из самых уважаемых для украинцев.

История

Согласно Преданию, во время осады Константинополя жители города собрались во Влахернском храме и молились о защите и спасении. Среди верующих также были святой Андрей Юродивый и его ученик Епифаний и в конце молитвы, они увидели, как по воздуху, не касаясь земли, озаренной небесным светом, идет Пречистая Богородица в сопровождении святого Иоанна Крестителя и святого апостола Иоанна Богослова.

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Затем Божья Матерь подошла к Престолу, сняла с головы покрывало и покрыла им всех молящихся в храме. Покров сиял в ее руках, а сама Богородица стояла в окружении ангелов и святых. Исчезла она так же незаметно, а на следующее утро враг отступил от города.

Традиции

В этот день люди посещают церковную службу и просят у Богородицы здоровье, силы и семейное счастье. Считается, что Покров Пресвятой Богородицы – это день, когда все молитвы будут услышаны. Молодые девушки ставили свечи в храме, в народе говорили, что чем раньше поставишь, тем раньше выйдешь замуж.

Если в этот день пара жениться, то брак будет крепким и счастливым.

Также хозяйки готовили разные блюда и накрывали праздничный стол. Угощали не только свою семью и близких, но и бедных. Потому что считается, что щедрость в этот день обязательно вознаградится в будущем.

Запреты

Нельзя ссориться и давать пустые обещания;

Заниматься тяжелым трудом и домашними делами;

Напиваться и прибегать к унынию и печалиться;

Брать деньги взаймы, отказывать гостям и сватам.

Приметы

Считается, что именно с этого праздника начинаются первые холода, поэтому люди по приметам могли определить, какой будет осень и зима.

Если выпал снег на Покров, то Рождество будет без снега, а если теплая и солнечная погода – осень будет затяжной;

Северный ветер дует – до холодной зимы, южный – до теплой;

Если парень знакомится с девушкой в этот праздник – будут супругами.

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