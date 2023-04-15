С Пасхой! Патриотичные поздравления для украинцев и пожелания ВСУ

То, что многие украинцы смогут в этот раз отпраздновать Пасху дома, заслуга Вооруженных сил Украины и всех защитников нашего государства. Поэтому они заслуживают особых поздравлений с этим светлым праздником надежды.

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OBOZREVATEL публикует подборку пожеланий и открыток, которые можно отправить тем, кто защищает нас от вражеского нашествия. Они согреют их души.

Великий день настане ще для нас!

І сонце зійде, й буде в нас погожа днина.

Ми скажемо усі: "Христос воскрес!",

"Воістину Воскрес й Воскресне Україна!"

Світлого Великодня!

Щоб у світі не було голодних,

Щоб був мир і злагода усюди,

Щоб любили одне одного люди!

Щоб була солодкою паска,

Щоб зігрівала Господня ласка!

Линьте молитвою до небес! –

Христос воскрес!

Христос Воскрес! И это – величайшее свидетельство победы жизни над смертью, света над тьмой! Сегодня мы по-новому переживаем борьбу добра и зла, мы являемся свидетелями и участниками этого непростого противостояния. Желаем победы и мира, покоя и счастья Вам и Вашим близким!

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Пусть воскресший Христос принесет победу всей нашей невероятной Украине – победу света над тьмой, жизнь над смертью, добра над злом! Силы духа, всеобъемлющей любви, мудрости в принятии ответственных решений, непоколебимости веры!

Христос Воскрес! Пусть этот светлый день вдохновит наши сердца на дальнейшую борьбу за нашу страну и укрепление нашей веры в победу. Желаю нашим бойцам сил и настойчивости в борьбе с врагом.

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Поздравляю с Пасхой! Христос Воскрес! Пусть этот светлый день придаст вам сил и бодрости, чтобы вы смогли преодолеть все испытания и трудности. В это тяжелое время мы должны оставаться вместе и преодолевать сложности вместе. Желаю вам крепкой веры и настойчивости в борьбе за будущее нашей страны.

Христос Воскрес! Поздравляю с праздником Пасхи. Пусть светлое воскресение Христово наполнит ваши сердца любовью и милосердием. В этот трудный период борьбы за нашу страну мы должны не только защищаться от врага, но и поддерживать друг друга. Желаю вам найти силы на духовном уровне и поддерживать друг друга.

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Христос Воскрес! Поздравляю с праздником Пасхи. Пусть этот день станет символом победы добра над злом и наполнит ваши сердца любовью и надеждой на лучшее будущее.

Христос Воскрес! Поздравляю с праздником Пасхи. Пусть этот день станет символом нашего согласия и объединения, а Воскресение Христово – наполнит наши сердца любовью и милосердием. Желаю всем крепкой веры и терпения, чтобы выходить из этого испытания с силой и уверенностью в своей победе.

Ранее OBOZREVATEL публиковал пасхальные поздравления для родных и близких.

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