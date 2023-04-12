С Пасхой: искренние поздравления в стихах и открытках

Светлый праздник Воскресения Христова уже на пороге, и самое время выбирать приветствие для близких. Это должны быть искренние и теплые слова, ведь большего торжества в церковном календаре просто нет.

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OBOZREVATEL собрал приветствия в стихах и прозе, которые можно отправить тем, кого вы любите. А также предлагает подборку праздничных открыток.

Христос воскрес – квітує Україна,

Наш край в веснянім маєві чудес,

Звучить медово мова солов’їна.

Христос воскрес! Воістину воскрес!

Усім міцного здоров’я!!!

***

З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!

Жити в радості й любові від душі бажаю!

Запашною нехай буде Великодня Паска

І до віку буде з Вами світла Божа ласка!

Хай Божа матір Вас охороняє,

А Дух Святий здоров’я посилає.

Господь дарує Ангела з небес!

– Христос Воскрес!

– Воістину воскрес!

Весна розквітла наче казка,

І сяє сонцем височінь небес.

Вітаю з світлим святом Пасхи!

Христос Воскрес!

***

"Христос воскрес!" - десь пролунало,

І на душі святково стало.

Ось кошики із рушниками

Несуть до церкви із пасками.

Святково свічки засвітились,

І всі частунки освятились.

"Христос воскрес"-лунають дзвони.

Хай зникнуть всякі перепони!

Хай у душі панує свято,

Хай успіхів буде багато!

Хай завжди і у всім щастить.

І хай Бог благословить!

З Великоднем тебе

Я щиро привітаю!

Хай Бог тобі в житті

У всьому помагає!

Нехай дарує Ангел,

Любов тобі з небес!

Христос Воскрес!

Воістину Воскрес!

***

Котилася писаночка з гори на долину,

Прикотилась прямісінько до нас у гостину,

А за нею йде Великдень, несе білу паску,

Дзвонить у дзвони, всім дарує радощі і ласку.

Відчиняймо воротонька, гостоньків вітаймо,

"Христос воскрес!" усі разом заспіваймо.

Хай лине увись передзвін великодній,

І кличе молитва душу в політ!

Хай зійдуть на землю щедроти Господні

І крила розгорне оновлений світ!

***

Хай у душі панує свято,

Хай успіхів буде багато!

Хай завжди і у всім щастить.

І хай вас Бог благословить!

З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!

Жити в радості й любові від душі бажаю!

Запашною нехай буде Великодня Паска

І до віку буде з Вами світла Божа ласка!

Христос Воскрес!

***

Із Христовим Воскресінням

Щиро Вас вітаєм!

Жити в радості й любові

Від душі бажаєм

Сегодня – самый светлый праздник в году. Слышен звон колоколов, христианский мир озарен радостью, добром и добротой. Да хранит Господь в вашем доме согласие, а в душе покой. Христос Воскрес, с праздником!

***

Самые искренние поздравления по случаю величайшего христианского праздника Воскресения Христова! Пусть Ваши души будут богаты добром, как праздничный стол, чисты как Пасхальный рушник и веселы, как украинские писанки. Пусть малиновые колокола Пасхи принесут в Ваш дом радость, веру, надежду и любовь. Христос Воскрес!

В эти торжественные праздничные дни сердечно поздравляю вас, дорогие коллеги, с Воскресением Христовым, с Пасхой Христовой, и да царят в ваших сердцах радость и душевное спокойствие.

Желаю вам и вашим родным в эти весенние дни ощутить полноту жизни, щедроты украинской земли и тепло. Пусть Господь дарит вам любовь, радость, мир и согласие на долгие годы.

Желаю всем здоровья, благополучия и успехов в добрых делах!

Христос воскрес!

***

По случаю великого праздника Воскресения Христова примите мои лучшие поздравления и пожелания Божьего благословения, здоровья и благополучия!

Пусть твоя жизнь будет богата добром как праздничный стол, чистой как пасхальный рушник и веселой как украинская писанка! Добра тебе, мира и Божьей милости!

***

От чистого сердца в светлый праздник Пасхи хочу пожелать, чтобы тебе всегда удавалось быть милосердным и добрым человеком, чтобы вера и любовь твоего сердца всегда приводили тебя к высоким результатам благих дел и успеха, чтобы на твоем пути не встречалось зависти и лести, чтобы в твоей жизни всегда пылал огонь надежды и вдохновения.

Поздравляю со светлым праздником Пасхи! Пусть сойдет на твой дом благодать, мир и покой, пусть царят в вашей семье любовь и доброта, забота друг о друге, здоровья и счастья Вам и Вашим близким, взаимопонимания, пусть ваша жизнь будет наполнена весельем и радостью.

***

Христос Воскрес! Сердечно поздравляю с праздником Святой Пасхи. От всей души желаю, чтобы радость Воскресения Христова наполняла сердце, а свет Божественной любви согревал родных и близких.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нужно есть первым во время пасхальной трапезы.

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