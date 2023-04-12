С Пасхой: искренние поздравления в стихах и открытках
Светлый праздник Воскресения Христова уже на пороге, и самое время выбирать приветствие для близких. Это должны быть искренние и теплые слова, ведь большего торжества в церковном календаре просто нет.
OBOZREVATEL собрал приветствия в стихах и прозе, которые можно отправить тем, кого вы любите. А также предлагает подборку праздничных открыток.
Христос воскрес – квітує Україна,
Наш край в веснянім маєві чудес,
Звучить медово мова солов’їна.
Христос воскрес! Воістину воскрес!
Усім міцного здоров’я!!!
***
З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!
Жити в радості й любові від душі бажаю!
Запашною нехай буде Великодня Паска
І до віку буде з Вами світла Божа ласка!
Хай Божа матір Вас охороняє,
А Дух Святий здоров’я посилає.
Господь дарує Ангела з небес!
– Христос Воскрес!
– Воістину воскрес!
Весна розквітла наче казка,
І сяє сонцем височінь небес.
Вітаю з світлим святом Пасхи!
Христос Воскрес!
***
"Христос воскрес!" - десь пролунало,
І на душі святково стало.
Ось кошики із рушниками
Несуть до церкви із пасками.
Святково свічки засвітились,
І всі частунки освятились.
"Христос воскрес"-лунають дзвони.
Хай зникнуть всякі перепони!
Хай у душі панує свято,
Хай успіхів буде багато!
Хай завжди і у всім щастить.
І хай Бог благословить!
З Великоднем тебе
Я щиро привітаю!
Хай Бог тобі в житті
У всьому помагає!
Нехай дарує Ангел,
Любов тобі з небес!
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
***
Котилася писаночка з гори на долину,
Прикотилась прямісінько до нас у гостину,
А за нею йде Великдень, несе білу паску,
Дзвонить у дзвони, всім дарує радощі і ласку.
Відчиняймо воротонька, гостоньків вітаймо,
"Христос воскрес!" усі разом заспіваймо.
Хай лине увись передзвін великодній,
І кличе молитва душу в політ!
Хай зійдуть на землю щедроти Господні
І крила розгорне оновлений світ!
***
Хай у душі панує свято,
Хай успіхів буде багато!
Хай завжди і у всім щастить.
І хай вас Бог благословить!
З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!
Жити в радості й любові від душі бажаю!
Запашною нехай буде Великодня Паска
І до віку буде з Вами світла Божа ласка!
Христос Воскрес!
***
Із Христовим Воскресінням
Щиро Вас вітаєм!
Жити в радості й любові
Від душі бажаєм
Сегодня – самый светлый праздник в году. Слышен звон колоколов, христианский мир озарен радостью, добром и добротой. Да хранит Господь в вашем доме согласие, а в душе покой. Христос Воскрес, с праздником!
***
Самые искренние поздравления по случаю величайшего христианского праздника Воскресения Христова! Пусть Ваши души будут богаты добром, как праздничный стол, чисты как Пасхальный рушник и веселы, как украинские писанки. Пусть малиновые колокола Пасхи принесут в Ваш дом радость, веру, надежду и любовь. Христос Воскрес!
В эти торжественные праздничные дни сердечно поздравляю вас, дорогие коллеги, с Воскресением Христовым, с Пасхой Христовой, и да царят в ваших сердцах радость и душевное спокойствие.
Желаю вам и вашим родным в эти весенние дни ощутить полноту жизни, щедроты украинской земли и тепло. Пусть Господь дарит вам любовь, радость, мир и согласие на долгие годы.
Желаю всем здоровья, благополучия и успехов в добрых делах!
Христос воскрес!
***
По случаю великого праздника Воскресения Христова примите мои лучшие поздравления и пожелания Божьего благословения, здоровья и благополучия!
Пусть твоя жизнь будет богата добром как праздничный стол, чистой как пасхальный рушник и веселой как украинская писанка! Добра тебе, мира и Божьей милости!
***
От чистого сердца в светлый праздник Пасхи хочу пожелать, чтобы тебе всегда удавалось быть милосердным и добрым человеком, чтобы вера и любовь твоего сердца всегда приводили тебя к высоким результатам благих дел и успеха, чтобы на твоем пути не встречалось зависти и лести, чтобы в твоей жизни всегда пылал огонь надежды и вдохновения.
Поздравляю со светлым праздником Пасхи! Пусть сойдет на твой дом благодать, мир и покой, пусть царят в вашей семье любовь и доброта, забота друг о друге, здоровья и счастья Вам и Вашим близким, взаимопонимания, пусть ваша жизнь будет наполнена весельем и радостью.
***
Христос Воскрес! Сердечно поздравляю с праздником Святой Пасхи. От всей души желаю, чтобы радость Воскресения Христова наполняла сердце, а свет Божественной любви согревал родных и близких.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нужно есть первым во время пасхальной трапезы.
Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.