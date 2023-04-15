С Пасхой! Лучшие поздравления для родных, друзей и коллег. Картинки

Пасха уже на пороге, пора подумать о том, как вы будете приветствовать своих близких. Это самый большой и самый светлый праздник христианского календаря, требующий особо теплых слов.

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OBOZREVATEL собрал приветствия в стихах и прозе, а также красивые открытки. Выбирайте так, чтобы слова шли от души.

І зійде сонце, наче кругла паска,

Мов писанка, розквітне вся земля —

Радіймо, друзі, — Великодня казка

Гаївкою хай серце звеселя!

Співаймо, друзі, в великоднім колі

І Господа Воскреслого молім,

Щоб обновивсь весною щастя й долі

Наш рідний край, наш рідний дім!

***

Хай у душі панує свято,

Хай успіхів буде багато!

Хай завжди і у всім щастить.

І хай вас Бог благословить!

З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!

Жити в радості й любові від душі бажаю!

Запашною нехай буде Великодня Паска

І довіку буде з Вами світла Божа ласка!

Хай Божа матір Вас охороняє,

А Дух Святий здоров’я посилає.

Господь дарує Ангела з небес!

— Христос Воскрес!

— Воістину воскрес!

***

Котилася писаночка з гори на долину,

Прикотилась прямісінько до нас у гостину,

А за нею йде Великдень, несе білу паску,

Дзвонить у дзвони, всім дарує радощі і ласку.

Відчиняймо воротонька, гостоньків вітаймо,

“Христос воскрес!" усі разом заспіваймо.

Христос воскрес — квітує Україна,

Наш край в веснянім маєві чудес,

Звучить медово мова солов’їна.

Христос воскрес! Воістину воскрес!

Усім міцного здоров’я!!!

***

Смачної Паски,

Довгої ковбаски,

Твердого холодця,

Крутого яйця,

Смачного хрону,

Міцного самогону!

Христос Воскрес!

Нехай Божа ласка

Зійде з небес,

Смачна буде паска,

Христос Воскрес!

Звістка радісна лунає!

Світ Ісуса величає

Великоднім дзвоном, співом,

Чистим серцем - повним віри,

Ясних, добрих сподівань!

Великодніх Вам світань!

***

Хай божа матір Вас охороняє,

А Дух Святий здоров'я посилає.

Господь дарує Ангела з небес!

— Христос Воскрес!

— Христос Воскрес!

— Христос Воскрес!

Щастя, миру, злагоди!

Нехай у Вашій домівці радість панує,

Христос рожденний мир Вам дарує.

Бажаєм щастя і здоров'я,

Бажаєм мудрості і сил,

Щоб кожен день уже сьогодні,

Лиш тільки радість приносив!

***

Христос воскрес! У день святий бажаю щастя вам простого!

Бажаю в душах відродити уміння вірити й любити.

А Бог вам щедрою рукою за вашу віру, за терпіння

Своє надасть благословіння!

В это благословенное время примите искренние поздравления с Великим Днем Светлого Христова Воскресения! Пусть Святая Пасха несет нам долгожданную радость победы, дарит надежду и уверенность в завтрашнем дне, внушает спокойствие в сердцах, питает душу и укрепляет веру.

***

С Пасхальными праздниками! Желаем, чтобы только свет, вера и любовь царили в вашем доме! Чтобы ангелы оберегали нашу семью, а Христос крепко держал Вас за руку всю жизнь! Будьте здоровы!

С праздником Пасхи! Христос Воскрес! В этот светлый и торжественный день Пасхи желаю вам добра, благополучия и мира! Пусть ваша жизнь обновится вместе с приходом весны, а чувство светлой радости никогда не покидает душу. Желаю гармонии, большой любви, семейного уюта и счастья!

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Поздравляю вас с Великим днем воскресения Христова! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и доброй судьбы. Пусть ваши сердца наполняются радостью, а Пасхальные колокола, душистая пасха, писанки принесут в ваш дом мир, согласие, светлую радость!

Желаю вам и вашим родным в эти весенние дни ощутить полноту жизни, щедроты украинской земли и тепло. Пусть Господь дарит вам любовь, радость, мир и согласие на долгие годы.

***

Со светлым праздником! Пусть ангел закрывает своим большим, надежным крылом от всех невзгод, мысли пусть будут светлые, пусть счастье в дом приходит с каждым рассветом. А жизнь наполнится яркими событиями, честными друзьями, положительным настроением и приятными ощущениями.

Христос Воскрес! Поздравляю с праздником Пасхи. Пусть этот день станет символом победы добра над злом и наполнит ваши сердца любовью и надеждой на лучшее будущее.

***

В эти торжественные праздничные дни сердечно поздравляю вас, дорогие коллеги, с Воскресением Христовым, с Пасхой Христовой, пусть властвуют в ваших сердцах радость и душевное спокойствие!

Поздравляю с праздником Пасхи! Желаю, чтобы судьба подарила множество поводов для радости и счастья! Пусть сбудутся все заветные желания, а главные цели уверенно приведут к успеху и новым вершинам! Верьте в себя!

***

Поздравляем вас со светлым и радостным праздником – Пасхой. Желаю вам счастья и радости, веры и благополучия! Пусть чудесный праздник Пасхи принесет любовь и свет в вашу семью, искренность и добро во взаимоотношениях, а главное – здоровье и мир. Пусть Господня ласка вас согревает и учит счастью. Христос Воскрес!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, позволяет ли церковь посещать кладбища на Пасху.

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