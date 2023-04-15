С Пасхой! Лучшие поздравления для родных, друзей и коллег. Картинки
Пасха уже на пороге, пора подумать о том, как вы будете приветствовать своих близких. Это самый большой и самый светлый праздник христианского календаря, требующий особо теплых слов.
OBOZREVATEL собрал приветствия в стихах и прозе, а также красивые открытки. Выбирайте так, чтобы слова шли от души.
І зійде сонце, наче кругла паска,
Мов писанка, розквітне вся земля —
Радіймо, друзі, — Великодня казка
Гаївкою хай серце звеселя!
Співаймо, друзі, в великоднім колі
І Господа Воскреслого молім,
Щоб обновивсь весною щастя й долі
Наш рідний край, наш рідний дім!
***
Хай у душі панує свято,
Хай успіхів буде багато!
Хай завжди і у всім щастить.
І хай вас Бог благословить!
З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!
Жити в радості й любові від душі бажаю!
Запашною нехай буде Великодня Паска
І довіку буде з Вами світла Божа ласка!
Хай Божа матір Вас охороняє,
А Дух Святий здоров’я посилає.
Господь дарує Ангела з небес!
— Христос Воскрес!
— Воістину воскрес!
***
Котилася писаночка з гори на долину,
Прикотилась прямісінько до нас у гостину,
А за нею йде Великдень, несе білу паску,
Дзвонить у дзвони, всім дарує радощі і ласку.
Відчиняймо воротонька, гостоньків вітаймо,
“Христос воскрес!" усі разом заспіваймо.
Христос воскрес — квітує Україна,
Наш край в веснянім маєві чудес,
Звучить медово мова солов’їна.
Христос воскрес! Воістину воскрес!
Усім міцного здоров’я!!!
***
Смачної Паски,
Довгої ковбаски,
Твердого холодця,
Крутого яйця,
Смачного хрону,
Міцного самогону!
Христос Воскрес!
Нехай Божа ласка
Зійде з небес,
Смачна буде паска,
Христос Воскрес!
Звістка радісна лунає!
Світ Ісуса величає
Великоднім дзвоном, співом,
Чистим серцем - повним віри,
Ясних, добрих сподівань!
Великодніх Вам світань!
***
Хай божа матір Вас охороняє,
А Дух Святий здоров'я посилає.
Господь дарує Ангела з небес!
— Христос Воскрес!
— Христос Воскрес!
— Христос Воскрес!
Щастя, миру, злагоди!
Нехай у Вашій домівці радість панує,
Христос рожденний мир Вам дарує.
Бажаєм щастя і здоров'я,
Бажаєм мудрості і сил,
Щоб кожен день уже сьогодні,
Лиш тільки радість приносив!
***
Христос воскрес! У день святий бажаю щастя вам простого!
Бажаю в душах відродити уміння вірити й любити.
А Бог вам щедрою рукою за вашу віру, за терпіння
Своє надасть благословіння!
В это благословенное время примите искренние поздравления с Великим Днем Светлого Христова Воскресения! Пусть Святая Пасха несет нам долгожданную радость победы, дарит надежду и уверенность в завтрашнем дне, внушает спокойствие в сердцах, питает душу и укрепляет веру.
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С Пасхальными праздниками! Желаем, чтобы только свет, вера и любовь царили в вашем доме! Чтобы ангелы оберегали нашу семью, а Христос крепко держал Вас за руку всю жизнь! Будьте здоровы!
С праздником Пасхи! Христос Воскрес! В этот светлый и торжественный день Пасхи желаю вам добра, благополучия и мира! Пусть ваша жизнь обновится вместе с приходом весны, а чувство светлой радости никогда не покидает душу. Желаю гармонии, большой любви, семейного уюта и счастья!
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Поздравляю вас с Великим днем воскресения Христова! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и доброй судьбы. Пусть ваши сердца наполняются радостью, а Пасхальные колокола, душистая пасха, писанки принесут в ваш дом мир, согласие, светлую радость!
Желаю вам и вашим родным в эти весенние дни ощутить полноту жизни, щедроты украинской земли и тепло. Пусть Господь дарит вам любовь, радость, мир и согласие на долгие годы.
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Со светлым праздником! Пусть ангел закрывает своим большим, надежным крылом от всех невзгод, мысли пусть будут светлые, пусть счастье в дом приходит с каждым рассветом. А жизнь наполнится яркими событиями, честными друзьями, положительным настроением и приятными ощущениями.
Христос Воскрес! Поздравляю с праздником Пасхи. Пусть этот день станет символом победы добра над злом и наполнит ваши сердца любовью и надеждой на лучшее будущее.
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В эти торжественные праздничные дни сердечно поздравляю вас, дорогие коллеги, с Воскресением Христовым, с Пасхой Христовой, пусть властвуют в ваших сердцах радость и душевное спокойствие!
Поздравляю с праздником Пасхи! Желаю, чтобы судьба подарила множество поводов для радости и счастья! Пусть сбудутся все заветные желания, а главные цели уверенно приведут к успеху и новым вершинам! Верьте в себя!
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Поздравляем вас со светлым и радостным праздником – Пасхой. Желаю вам счастья и радости, веры и благополучия! Пусть чудесный праздник Пасхи принесет любовь и свет в вашу семью, искренность и добро во взаимоотношениях, а главное – здоровье и мир. Пусть Господня ласка вас согревает и учит счастью. Христос Воскрес!
Ранее OBOZREVATEL сообщал, позволяет ли церковь посещать кладбища на Пасху.
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