Можно ли на Пасху ходить на кладбище: ответ церкви категорический

Некоторые люди в честь Пасхи посещают не только церковь, но и кладбище. Однако эта традиция на самом деле ошибочна.

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Как поступать правильно изданию "Окна" объяснил священник Украинской православной церкви Григорий Трухан. По его словам, Пасха является большим праздником, посвященным освобождению от печали и скорби. "Он символизирует победу над смертью. Ходить на кладбище нельзя не только в день Воскресения Господня, но и всю следующую неделю. Ведь она считается праздничной", – рассказал священнослужитель.

Однако он объяснил, что посещение кладбища в Пасху грехом не является. Впрочем, в таком случае не стоит много грустить и плакать.

Когда на Пасху можно посещать кладбище

В церковной традиции празднованию Пасхи посвящена целая неделя, после чего начинается специальный период, когда посещать могилы умерших не только уместно, но и приветствуется. Это так называемые Проводы или Радоница – праздник, в котором сплелись дохристианский культ умерших с христианским символизмом Пасхи. Главным днем Радоницы является вторник. В этот день впервые после Пасхи в церквях служат панихиду.

В народе принято приносить умершим угощение – пасхи и крашанки, а также сладости, выпечку, крупу, иногда алкоголь и сигареты. Также на могилах устраивают поминальный обед. Церковь не одобряет эту традицию и призывает не носить еду на кладбище. Однако и не осуждает ее однозначно. Вместо этого верующих призывают посвятить день молитвам за души умерших.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя класть в пасхальную корзину и святить в церкви.

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