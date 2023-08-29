С Ореховым Спасом: лучшие поздравления, открытки и смс

29 августа православные верующие отмечают Ореховый спас, также его называют Хлебным или Третьим. Праздник приурочен к перенесению в город Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа, по которому, согласно преданию, стали изображать византийские и древнерусские иконы.

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По традиции, накануне этого праздника пекут паляницы и святят их в церквях вместе с орехами и рушныками. OBOZREVATEL собрал самые искренние открытки, чтобы поздравить со светлым праздником.

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Поздравляю с Ореховым Спасом! Желаю неутомимой надежды, непоколебимой веры, безграничной любви. Пусть улыбки родных и близких согревают на жизненном пути, а над головой всегда будет мирное небо.

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Поздравляю с Третьим Ореховым Спасом! Пусть высшие силы оберегают вас от бед и невзгод. Желаю крепкой веры, чистых мыслей, доброты в сердце и тепла на душе. Пусть впереди будет много счастливых лет, наполненных радостью и гармонией.

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Поздравляю с августовским Ореховым Спасом! Пусть жизнь будет наполнена благодатью и теплом. Желаю чистого мирного неба, любви, веры, искренней надежды и взаимопонимания в семье.

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С последним Третьим Спасом! Пусть осень принесет победы и радостные известия. Пусть амбары будут наполнены щедрым урожаем, а на семейном столе всегда красуется душистая украинская паляница. Пусть беды обходят ваш дом стороной, а сердце наполнится радостью и гармонией.

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Хлебный спас – праздник летнего неба, теплого солнца, золотистых колосьев и щедрого урожая. Желаю снопов удачи, корзин успехов, мешков радости, полных закромов любви и семейного благополучия.

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Со светлым праздником Спаса! Пусть ваша душа всегда обретает свет и спасение в милосердии. Пусть руки совершают добрые дела, а жизненный путь будет светлым и радостным. Желаю мирного неба и покровительства высших сил.

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Ореховый Спас – светлый праздник. Желаю провести лето в мире и согласии и встретить победную осень с непоколебимой верой в сердце. Благополучия, достатка и здоровья вашей семьи.

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Нехай цей Горіховий Спас

Буде радісним для вас!

Дуже щедрим і щасливим.

Зробить хай життя красивим.

Нехай здоров'я не підводить,

А зло стороною вас обходить!

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Поздравляю с великим праздником в честь Нерукотворного Образа Господа нашего Иисуса Христа. Пусть ваш жизненный путь будет наполнен радостью, теплом, добрыми поступками и милосердными делами. С урожайным летом, с Третьим Спасом!

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Пусть Хлебный Спас принесет в вашу семью вдоволь хлеба и пирогов из нового урожая. Пусть за большим столом соберется вся ваша семья, чтобы за искренними разговорами и с безграничной благодарностью встретить грядущую осень. Желаю защиты высших сил, здоровья, радости и веры. Желаю никогда не терять надежду, делать добро и верить во спасение.

Также OBOZREVATEL рассказывал об истории Орехового Спаса, основных народных традициях и верованиях, касающихся праздника.

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