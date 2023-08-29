Ореховый Спас: запреты и традиции празднования в Украине

29 августа православные верующие празднуют Ореховый Спас. Это последний из трех августовских спасов, после медового и яблочного. Праздник приходится на период, когда заканчивается жатва и созревают ранние осенние плоды. За день до Орехового Спаса верующие чтят Успение Богородицы.

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Последний спас еще называют хлебным, ведь традиционно в канун праздника пекли хлеб из нового урожая. О традициях и верованиях этого дня – читайте в материале OBOZREVATEL.

История праздника

По библейским преданиям, владыка Эдессы (современная Турция) был тяжело болен проказой. Узнав, что Иисус имеет целительские способности, правитель отправил маляра Анания с письмом-просьбой к проповеднику приехать в Эдессу и вылечить прокаженного.

Ананий, встретив Иисуса, попытался воспроизвести его образ. Но Иисус вытер лицо тканью, на которой и остался его лик. Маляр повез полотенце к своему правителю, и чудотворная ткань исцелила больного.

Полотенце стали называть Нерукотворным Образом Спасителя. Именно 29 августа 944 года образ был перенесен в город Константинополь – эта дата и стала началом празднования Орехового Спаса.

По легенде именно из этого отпечатка лика Иисуса и начали рисовать византийские и древнерусские иконы.

Народные традиции

На последний августовский спас издавна пекли хлеб и освящали его в храме. Праздничную сдобу должны были съесть все члены семьи, ее наделяли целебными свойствами – верили, что она защитит от болезней, принесет благополучие и здоровье. Также в церквях освящали орехи и рушныки.

На Ореховый Спас уже начинали готовиться к зиме и завершали полевые работы, отсюда и еще одно название – "холодный спас".

Народные приметы

По погоде на 29 августа издавна прочили, долго ли будут длиться зимние морозы и рано ли придет весна.

Если на Ореховый Спас уже начали улетать журавли – ближе к Покрову ударят первые морозы.

Ясный и солнечный день – примета того, что весна будет ранней, а зима пройдет без сильных морозов.

Наши предки говорили: если на последний спас много орехов, то в следующем году будет много хлеба.

Ночью небо усыпано бледными звездами – начало осени будет теплым и сухим.

Если на Ореховый Спас удалось найти двойчатый или тройчатый орех – это к большому богатству.

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