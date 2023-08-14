С Медовым Спасом! Искренние поздравления для родных и друзей на украинском. Картинки и смс
Сегодня в Украине отмечается первый Спас – Медовый, он же Маковея. С этого дня начинается Успенский пост, а еще в церквях святят мед свежего сбора.
Не забудьте поздравить с праздником родных и близких вам людей. А OBOZREVATEL в этом поможет. Вот подборка стихотворных и прозаических поздравлений, открыток, а также коротких сообщений, которые можно отправить в SMS.
Поздравления с Медовым Спасом в стихах
Ось і літо відлітає,
Першим медом пригощає,
Радість хай не відпускає,
Стіл урочистий накриває!
Хай несе благословення
Перший Спас, Медовий Спас,
І відмінним настроєм
Нагородить нехай вас!
***
Найпершого Спаса зустрічай
І з розмахом відзначай!
Медовуху став на стіл,
Адже настав уже Маковій.
Пригощай своїх гостей,
Щоб не знали прикрощів.
І закуски не жалій,
Свято вже прийшло у дім!
***
Нехай цей Медовий Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить нехай життя красивим.
Нехай здоров'я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!
***
Бажаю любові вам солодкої, як мед.
І нехай скоріше вона до вас прийде.
Здоров'я побільше, терпіння, сил,
І криза в країні щоб скоріш відступила.
І щоб не було болю й печалі,
І щоб кожен день ви усмішкою зустрічали!
***
Маковей, Медовий Спас
меду смачного припас.
У пасічника-бджоляра
стільники із воску повні добра!..
Липовий, гречаний мед
у храм святити несе народ.
Тож збираймося і ми,
щоб бути добрими людьми!
З Медовим Спасом вітаємо,
Родинного тепла бажаємо.
Нехай буде ясна погода
Для вас в будь-яку пору року.
Здоров'я вас хай не підводить,
І щастя часто в хату заходить!
***
Перший Спас прийшов, ура!
Збирати медок усім нам пора.
Якщо буде солодкий мед,
Достаток вас не омине.
Якщо буде ароматний,
Значить, рік буде приємний.
Ну а якщо мед тягучий,
Чекай любові палкої й жагучої!
***
Сьогодні балом править мед!
Хто його з'їсть – достаток чекає.
А медовухи хто нап'ється,
Тому удача посміхнеться.
А якщо з медом з'їсти пиріг,
Любов прийде до вас на поріг!
Короткие поздравления с Маковеем для SMS
Праця бджолина пройшла недарма –
Маєм Божих солодощів запас!
Солодкий, сонячний, бурштиновий
Перший Спас – Медовий Спас!
***
Хочу вас зі Спасом Медовим привітати
І вітання найкращі передати,
Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,
Мали по вінця палкої любові!
***
Зі Спасом Медовим вітаю від сердця,
миру бажаю й добра,
Хай буде радісно, Світла і Сонця,
Хай нам забудеться слово "війна".
***
Медового щастя, медової погоди,
Медової любові вам на довгі роки!
Веселощів, здоров'я, терпіння і сил
Щоб Господь вас щедро поблагословив!
***
Спас медовий настає,
Благодать він нам несе.
Солодкий мед нехай смакує
Й життя солодке вам дарує!
***
Я всіх вас вітаю
З Маковеєм, Спасом!
Нехай медова стежка
Вам подарує щастя!
***
З Медовим Спасом привітати хочу,
Нехай в оселю сонечко ввійде!
Хай родяться врожаї вам щороку
А лихо й біда вашу хату мине!
***
Пригощайтесь медом, люди!
Спас медовий кличе нас!
І любов солодше буде,
І здоров'я буде враз!
***
Перший Спас – медовий,
будьте всі здорові!
Поздравления на Первый Медовый Спас в прозе
Поздравляю с праздником Маковея и желаю, чтобы вам этот день запомнился сладким медом, вкусными пирогами, а еще такими же яркими эмоциями, как праздничный маковейчик.
***
Поздравляю тебя с Первым Спасом! Желаю, чтобы каждый твой день, подобно дню маленькой пчелы, был наполнен полезным трудом. Чтобы твой дом был полон, как соты. Чтобы жизнь была сладкой, как мед, и освящена Божьей Благодатью, как и Дары в этот день.
***
Поздравляю вас и желаю, чтобы жизнь была сладкой, как мед, и не было в ней ни одной ложки дегтя. Пусть сердце согревает любовь и не знает душа ничего дурного. И пусть сегодня Медовый Спас сделает счастливым вашу семью и вас!
***
Принимайте самые искренние пожелания с Медовым Спасом, праздником, который следует отметить ярко, с верой в будущее. Хочу пожелать успеха в жизни и защиты Господа, уверенности в светлом будущем, которое непременно должно наступить. Пусть никогда не будет боли и невзгод, а в сердце всегда буяет лето!
***
Пусть Первый Спас подарит твоему сердцу веру, твоему разуму – надежду, а твоему здоровью – силу! Пусть люди, которых ты встретишь, будут праведными, а пути, которыми ты пойдешь, ведут тебя к истинному счастью! Божьего тебе благословения!
***
Поздравляю всю вашу семью с Медовым Спасом! В такой светлый праздник хочется пожелать счастья и успеха, внутренней гармонии и покоя. Пусть Господь непременно защитит вас от испытаний и трудностей, а вместо этого подарит много шансов для достижения поставленных целей.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях празднования Медового Спаса в Украине.
Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.