С Медовым Спасом! Искренние поздравления для родных и друзей на украинском. Картинки и смс

Сегодня в Украине отмечается первый Спас – Медовый, он же Маковея. С этого дня начинается Успенский пост, а еще в церквях святят мед свежего сбора.

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Не забудьте поздравить с праздником родных и близких вам людей. А OBOZREVATEL в этом поможет. Вот подборка стихотворных и прозаических поздравлений, открыток, а также коротких сообщений, которые можно отправить в SMS.

Поздравления с Медовым Спасом в стихах

Ось і літо відлітає,

Першим медом пригощає,

Радість хай не відпускає,

Стіл урочистий накриває!

Хай несе благословення

Перший Спас, Медовий Спас,

І відмінним настроєм

Нагородить нехай вас!

***

Найпершого Спаса зустрічай

І з розмахом відзначай!

Медовуху став на стіл,

Адже настав уже Маковій.

Пригощай своїх гостей,

Щоб не знали прикрощів.

І закуски не жалій,

Свято вже прийшло у дім!

***

Нехай цей Медовий Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить нехай життя красивим.

Нехай здоров'я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

***

Бажаю любові вам солодкої, як мед.

І нехай скоріше вона до вас прийде.

Здоров'я побільше, терпіння, сил,

І криза в країні щоб скоріш відступила.

І щоб не було болю й печалі,

І щоб кожен день ви усмішкою зустрічали!

***

Маковей, Медовий Спас

меду смачного припас.

У пасічника-бджоляра

стільники із воску повні добра!..

Липовий, гречаний мед

у храм святити несе народ.

Тож збираймося і ми,

щоб бути добрими людьми!

З Медовим Спасом вітаємо,

Родинного тепла бажаємо.

Нехай буде ясна погода

Для вас в будь-яку пору року.

Здоров'я вас хай не підводить,

І щастя часто в хату заходить!

***

Перший Спас прийшов, ура!

Збирати медок усім нам пора.

Якщо буде солодкий мед,

Достаток вас не омине.

Якщо буде ароматний,

Значить, рік буде приємний.

Ну а якщо мед тягучий,

Чекай любові палкої й жагучої!

***

Сьогодні балом править мед!

Хто його з'їсть – достаток чекає.

А медовухи хто нап'ється,

Тому удача посміхнеться.

А якщо з медом з'їсти пиріг,

Любов прийде до вас на поріг!

Короткие поздравления с Маковеем для SMS

Праця бджолина пройшла недарма –

Маєм Божих солодощів запас!

Солодкий, сонячний, бурштиновий

Перший Спас – Медовий Спас!

***

Хочу вас зі Спасом Медовим привітати

І вітання найкращі передати,

Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,

Мали по вінця палкої любові!

***

Зі Спасом Медовим вітаю від сердця,

миру бажаю й добра,

Хай буде радісно, Світла і Сонця,

Хай нам забудеться слово "війна".

***

Медового щастя, медової погоди,

Медової любові вам на довгі роки!

Веселощів, здоров'я, терпіння і сил

Щоб Господь вас щедро поблагословив!

***

Спас медовий настає,

Благодать він нам несе.

Солодкий мед нехай смакує

Й життя солодке вам дарує!

***

Я всіх вас вітаю

З Маковеєм, Спасом!

Нехай медова стежка

Вам подарує щастя!

***

З Медовим Спасом привітати хочу,

Нехай в оселю сонечко ввійде!

Хай родяться врожаї вам щороку

А лихо й біда вашу хату мине!

***

Пригощайтесь медом, люди!

Спас медовий кличе нас!

І любов солодше буде,

І здоров'я буде враз!

***

Перший Спас – медовий,

будьте всі здорові!

Поздравления на Первый Медовый Спас в прозе

Поздравляю с праздником Маковея и желаю, чтобы вам этот день запомнился сладким медом, вкусными пирогами, а еще такими же яркими эмоциями, как праздничный маковейчик.

***

Поздравляю тебя с Первым Спасом! Желаю, чтобы каждый твой день, подобно дню маленькой пчелы, был наполнен полезным трудом. Чтобы твой дом был полон, как соты. Чтобы жизнь была сладкой, как мед, и освящена Божьей Благодатью, как и Дары в этот день.

***

Поздравляю вас и желаю, чтобы жизнь была сладкой, как мед, и не было в ней ни одной ложки дегтя. Пусть сердце согревает любовь и не знает душа ничего дурного. И пусть сегодня Медовый Спас сделает счастливым вашу семью и вас!

***

Принимайте самые искренние пожелания с Медовым Спасом, праздником, который следует отметить ярко, с верой в будущее. Хочу пожелать успеха в жизни и защиты Господа, уверенности в светлом будущем, которое непременно должно наступить. Пусть никогда не будет боли и невзгод, а в сердце всегда буяет лето!

***

Пусть Первый Спас подарит твоему сердцу веру, твоему разуму – надежду, а твоему здоровью – силу! Пусть люди, которых ты встретишь, будут праведными, а пути, которыми ты пойдешь, ведут тебя к истинному счастью! Божьего тебе благословения!

***

Поздравляю всю вашу семью с Медовым Спасом! В такой светлый праздник хочется пожелать счастья и успеха, внутренней гармонии и покоя. Пусть Господь непременно защитит вас от испытаний и трудностей, а вместо этого подарит много шансов для достижения поставленных целей.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях празднования Медового Спаса в Украине.

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