С Масленицей! Искренние поздравления с праздником, картинки и смс
Уже с понедельника у православных христиан начинается веселый праздник. По церковной традиции он называется Сыропустная неделя и предшествует началу Великого поста перед Пасхой. Верующие заговляются перед шестинедельным периодом строгих ограничений в пище. Однако возникла Масленица еще до крещения Руси. Тогда она была праздником прощания с зимой. Всю неделю люди веселились, призывали тепло, ели блины, символизирующие собой солнце, и в конце сжигали чучело зимы. Впоследствии традиции переплелись между собой.
На Масленицу принято искренне поздравлять друг друга и желать добра и всяческого благополучия. OBOZREVATEL собрал теплые поздравления, которые можно отправить своим близким к празднику.
Весь народ веселий, радий,
Бо сьогодні свято,
Дочекались Масниці
Хлопці та дівчата.
Буде в нас гірка горілка
І млинці з сметаной,
Щоб як пити - то не гірко,
Їсти - в роті тане!
***
Масляна прийшла до нас,
Зі святом цим вітаю вас!
Зичу, щоб нам всім щастило,
Полум’я в душі горіло,
Успіхів, кохання всім
І наїстися млинців!
Як на масному тижні
З печі млинці летіли!
З пилу, з жару, з печі,
Всі рум’яні, гарячі!
Масниця, пригощай!
Всім млині подавай.
З пилу, з жару — розбирайте!
Похвалить не забувайте.
***
Масниця розпочалася,
Хай зима мандрує геть,
Навкруги всі веселяться
І навколо круговерть!
Хай опудало нарешті
Вигорить ущент в огні,
Смакувати будем дружньо
Ми млинці наші смачні!
Я усім бажаю щастя,
Прийде хай скоріш весна,
Як прокинеться природа —
Заживемо ми сповна!
Масниця до нас прийшла,
Значить, скоро вже весна.
Веселись, гуляй, народ:
Пісні, танці, хоровод!
Всім бажаю я достатку,
Щоб жилося вам дуже солодко,
І млинців побільше з маслом,
Щоб життя було прекрасним!
Поздравляю с Масленицей! Желаю, чтобы на столе было много блинов, в доме раздавался смех, хорошее настроение захватывал всех вокруг, чтобы родные были рядом! Пусть эта неделя праздников станет счастливой и радостной, оставит только хорошие воспоминания!
***
Поздравляю Вас с Масленицей! Пусть прошедшая зима унесет с собой все, что могло заставить плакать и переживать, а весна буйным цветом и теплым ветром принесет в Ваши будни свет, добро и удачу!
Грядет Великий пост, так пусть же веселье Масленицы запомнится до следующих праздников, а вкусные праздничные блюда станут завершением рождественских и новогодних застолий. С Масленицей всех!
***
С Масленицей тебя поздравляю! Пусть на столе всегда будут блины с икрой, в доме царит согласие, а в душе поселится тепло. Пусть зима заберет все невзгоды, а весна принесет счастье, удачу, радость, семейное благополучие и достаток.
Поздравляем с Масленицей! Поздравляем с весной, с ярким солнышком, чистым небом, с народным гуляньем и весельем! Пусть в эти дни и весь год в вашей душе цветет и пахнет весна! Пусть окружающий мир будет добрым и солнечным, пусть у вас появятся новые друзья, а старики станут еще ближе и роднее! Любви вам и взаимопонимания, веселых праздников и успешных будней, красоты и теплоты в отношениях, радости бытия и ломящихся от блюд столов!
В эти дни мы провожаем зиму, а с ней все неприятности и невзгоды! На пороге весны, в самый вкусный праздник, хочется пожелать обновления и веселых дней, щедрого стола, гостеприимного дома, достатка. Пусть солнце светит ярче, пусть беды пройдут мимо, а в сердце навсегда поселится счастье и добро. С Масленицей!
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как и когда празднуют последний день Масленицы – Прощеное воскресенье.
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