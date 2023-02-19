С Масленицей! Искренние поздравления с праздником, картинки и смс

Уже с понедельника у православных христиан начинается веселый праздник. По церковной традиции он называется Сыропустная неделя и предшествует началу Великого поста перед Пасхой. Верующие заговляются перед шестинедельным периодом строгих ограничений в пище. Однако возникла Масленица еще до крещения Руси. Тогда она была праздником прощания с зимой. Всю неделю люди веселились, призывали тепло, ели блины, символизирующие собой солнце, и в конце сжигали чучело зимы. Впоследствии традиции переплелись между собой.

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На Масленицу принято искренне поздравлять друг друга и желать добра и всяческого благополучия. OBOZREVATEL собрал теплые поздравления, которые можно отправить своим близким к празднику.

Весь народ веселий, радий,

Бо сьогодні свято,

Дочекались Масниці

Хлопці та дівчата.

Буде в нас гірка горілка

І млинці з сметаной,

Щоб як пити - то не гірко,

Їсти - в роті тане!

***

Масляна прийшла до нас,

Зі святом цим вітаю вас!

Зичу, щоб нам всім щастило,

Полум’я в душі горіло,

Успіхів, кохання всім

І наїстися млинців!

Як на масному тижні

З печі млинці летіли!

З пилу, з жару, з печі,

Всі рум’яні, гарячі!

Масниця, пригощай!

Всім млині подавай.

З пилу, з жару — розбирайте!

Похвалить не забувайте.

***

Масниця розпочалася,

Хай зима мандрує геть,

Навкруги всі веселяться

І навколо круговерть!

Хай опудало нарешті

Вигорить ущент в огні,

Смакувати будем дружньо

Ми млинці наші смачні!

Я усім бажаю щастя,

Прийде хай скоріш весна,

Як прокинеться природа —

Заживемо ми сповна!

Масниця до нас прийшла,

Значить, скоро вже весна.

Веселись, гуляй, народ:

Пісні, танці, хоровод!

Всім бажаю я достатку,

Щоб жилося вам дуже солодко,

І млинців побільше з маслом,

Щоб життя було прекрасним!

Поздравляю с Масленицей! Желаю, чтобы на столе было много блинов, в доме раздавался смех, хорошее настроение захватывал всех вокруг, чтобы родные были рядом! Пусть эта неделя праздников станет счастливой и радостной, оставит только хорошие воспоминания!

***

Поздравляю Вас с Масленицей! Пусть прошедшая зима унесет с собой все, что могло заставить плакать и переживать, а весна буйным цветом и теплым ветром принесет в Ваши будни свет, добро и удачу!

Грядет Великий пост, так пусть же веселье Масленицы запомнится до следующих праздников, а вкусные праздничные блюда станут завершением рождественских и новогодних застолий. С Масленицей всех!

***

С Масленицей тебя поздравляю! Пусть на столе всегда будут блины с икрой, в доме царит согласие, а в душе поселится тепло. Пусть зима заберет все невзгоды, а весна принесет счастье, удачу, радость, семейное благополучие и достаток.

Поздравляем с Масленицей! Поздравляем с весной, с ярким солнышком, чистым небом, с народным гуляньем и весельем! Пусть в эти дни и весь год в вашей душе цветет и пахнет весна! Пусть окружающий мир будет добрым и солнечным, пусть у вас появятся новые друзья, а старики станут еще ближе и роднее! Любви вам и взаимопонимания, веселых праздников и успешных будней, красоты и теплоты в отношениях, радости бытия и ломящихся от блюд столов!

В эти дни мы провожаем зиму, а с ней все неприятности и невзгоды! На пороге весны, в самый вкусный праздник, хочется пожелать обновления и веселых дней, щедрого стола, гостеприимного дома, достатка. Пусть солнце светит ярче, пусть беды пройдут мимо, а в сердце навсегда поселится счастье и добро. С Масленицей!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как и когда празднуют последний день Масленицы – Прощеное воскресенье.

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