Прощенное воскресенье: какого числа празднуют в Украине и как правильно извиняться

Каждый год перед началом Великого поста православные христиане отмечают Прощенное воскресенье. В этот день одновременно прощаются с скоромной едой и просят прощения за свои ошибки и плохие поступки. Праздник переходный, то есть каждый раз меняет свою дату, поэтому стоит поинтересоваться заранее, когда Прощеное воскресенье в 2023 году.

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OBOZREVATEL рассказывает о традициях Прощенного воскресенья. И называет дату, когда праздник состоится в этом году.

Когда в 2023 году Прощеное воскресенье

Последним днем празднования Масленицы в этот раз будет 26 февраля. Соответственно, в этот день православные будут праздновать Прощеное воскресенье. Также она имеет названия Сыропуст или Сыропустное воскресенье, Прощенный день, Неделя Адамова изгнания. Уже со следующего дня верующим запрещается употреблять в пищу мясо, яйца, молоко и молочные продукты. Этот запрет будет продолжаться до самой Пасхи. Именно к ее празднованию и привязано Прощенное воскресенье и ряд других церковных праздников.

Традиции Прощеного воскресенья

В этот день в народе прощаются с зимой. Для этого на главной площади города или села сжигали ее чучело. Костер должен был призвать весну.

Также на Прощеное воскресенье, кроме блинов – главного блюда Масленицы и символа солнца, принято было есть вареники с разными начинками.

Всю приготовленную на праздники еду в Сыропуст следует доесть. Если не выходит сделать это своими силами, скоромные блюда нужно раздать беднякам или сжечь. Выбрасывать их не следует, а с понедельника большинство окажется под запретом, поскольку содержит скоромное.

Как просить прощения в Прощеное воскресенье

По христианскому обычаю, перед Великим постом нужно было отпустить все ранее причиненные обиды. А также извиниться за свои плохие поступки, чтобы войти в подготовку к Пасхе с чистой душой. Стоит вспомнить, с кем вы успели поссориться или кому сказать что-нибудь плохое. Это могут быть родственники, соседи, друзья, коллеги по работе, знакомые. Перед каждым нужно извиниться.

Также люди извинялись друг перед другом просто так, если не заметили или забыли о нанесенной обиде. Это происходило в форме ритуального диалога:

– Прости мне!

– Бог простит!

- И во второй раз прости!

– Бог простит!

- И в третий раз прости!

– Бог простит и я прощаю!

Отдельный обряд практиковался в семье. Все родные собирались и шли в гости к самому старшему или старшей. Там все друг другу кланялись, просили прощения и обнимались в знак примирения.

В Прощеное воскресенье также прощаются с умершими родственниками. Для этого посещают их могилы на кладбище. Во время этого также просят прощения за все плохое, что было между вами.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях Масленицы.

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