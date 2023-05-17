С Днем вышиванки: патриотические поздравления с праздником. Картинки и смс

Третий четверг мая среди украинцев посвящен вышиванке – главному элементу национального костюма, который был распространен на всей территории Украины, независимо от региона и даже исторической эпохи. В этот год Всемирный день вышиванки приходится на 18 мая. Главная традиция праздника – это одеться в вышитую сорочку.

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Уместны также поздравления с Днем вышиванки, ведь этот праздник является символом добровольного единения украинцев. OBOZREVATEL публикует стихотворные и прозаические тексты, которые можно отправить близким, а также открытки к празднику.

Поздравления в стихах

Сьогодні навіть танки,

одягнемо в вишиванки.

З Днем вишиванки!

***

Зранку встали до світанку,

Одягнули вишиванку.

Вийшли так на світ, у люди:

Показать, як Неньку любим.

Розказати, як шануєм,

Захищаєм і цінуєм.

З Днем української вишиванки!

***

Наш дизайн-код нації

Заслуговує овації.

Тож вдягнути не забудь

Хоч сьогодні в вишиванці будь.

З Днем вишиванки!

Хоч орнамент відрізняється,

Українці називаємся.

Нас єдина не територія,

А славетна наша історія.

Вітаю з Днем вишиванки.

***

Вдягни сьогодні вишиванку,

Прийди до офіса в ній зранку.

Вже більше ніц не тре казати,

Що не москаль ми будем знати.

З Днем вишиванки!

Поздравления в прозе

Люблю тебя за то, что ты украинец. Ценю, потому что надел вышиванку. Спасибо за то, что гордо пошел в ней на работу. С Днем Вышиванки!

***

С Днем украинской вышиванки! Желаю чувствовать себя частью Украины не только сегодня.

***

С Днем вышиванки! Давайте не забывать наши корни, помнить наш род и надевать вышиванку в будни и на праздники.

***

Пусть год будет ярким как вышивка на твоей сорочке. Пусть жизнь будет такой же приветливой, как день сегодня. Пусть солнышко греет, а луна указывает дорогу даже в самую темную ночь. С Днем вышиванки!

С Днем Вышиванки! Мы свободны, сильны и несокрушимы. Только такой народ достоин носить вышиванки.

***

Вышиванка – дизайн код нации. Почитай ее как одежду от-кутюр. С Днем вышиванки!

***

Желаю сменить камуфляж на вышиванку. Носить ее каждый день, чтобы дети и внуки помнили, какой сильный и несгибаемый наш народ. С Днем Вышиванки!

Украинские традиции – самые лучшие. Наденьте свою вышиванку утром, чтобы весь мир узнал об этом. Украинские люди – самые красивые. Улыбайтесь, когда будете идти в ней по городу, чтобы вам улыбались в ответ. С Днем Вышиванки!

***

Любите украинскую вышиванку. Без нее мы ничто. Любите всем сердцем. Надевайте бережно, носите гордо. Цените, что вы УКРАИНЦЫ. С Днем вышиванки!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о значении разных цветов и символов, используемых в вышиванках.

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