С Днем вышиванки: патриотические поздравления с праздником. Картинки и смс
Третий четверг мая среди украинцев посвящен вышиванке – главному элементу национального костюма, который был распространен на всей территории Украины, независимо от региона и даже исторической эпохи. В этот год Всемирный день вышиванки приходится на 18 мая. Главная традиция праздника – это одеться в вышитую сорочку.
Уместны также поздравления с Днем вышиванки, ведь этот праздник является символом добровольного единения украинцев. OBOZREVATEL публикует стихотворные и прозаические тексты, которые можно отправить близким, а также открытки к празднику.
Поздравления в стихах
Сьогодні навіть танки,
одягнемо в вишиванки.
З Днем вишиванки!
***
Зранку встали до світанку,
Одягнули вишиванку.
Вийшли так на світ, у люди:
Показать, як Неньку любим.
Розказати, як шануєм,
Захищаєм і цінуєм.
З Днем української вишиванки!
***
Наш дизайн-код нації
Заслуговує овації.
Тож вдягнути не забудь
Хоч сьогодні в вишиванці будь.
З Днем вишиванки!
Хоч орнамент відрізняється,
Українці називаємся.
Нас єдина не територія,
А славетна наша історія.
Вітаю з Днем вишиванки.
***
Вдягни сьогодні вишиванку,
Прийди до офіса в ній зранку.
Вже більше ніц не тре казати,
Що не москаль ми будем знати.
З Днем вишиванки!
Поздравления в прозе
Люблю тебя за то, что ты украинец. Ценю, потому что надел вышиванку. Спасибо за то, что гордо пошел в ней на работу. С Днем Вышиванки!
***
С Днем украинской вышиванки! Желаю чувствовать себя частью Украины не только сегодня.
***
С Днем вышиванки! Давайте не забывать наши корни, помнить наш род и надевать вышиванку в будни и на праздники.
***
Пусть год будет ярким как вышивка на твоей сорочке. Пусть жизнь будет такой же приветливой, как день сегодня. Пусть солнышко греет, а луна указывает дорогу даже в самую темную ночь. С Днем вышиванки!
С Днем Вышиванки! Мы свободны, сильны и несокрушимы. Только такой народ достоин носить вышиванки.
***
Вышиванка – дизайн код нации. Почитай ее как одежду от-кутюр. С Днем вышиванки!
***
Желаю сменить камуфляж на вышиванку. Носить ее каждый день, чтобы дети и внуки помнили, какой сильный и несгибаемый наш народ. С Днем Вышиванки!
Украинские традиции – самые лучшие. Наденьте свою вышиванку утром, чтобы весь мир узнал об этом. Украинские люди – самые красивые. Улыбайтесь, когда будете идти в ней по городу, чтобы вам улыбались в ответ. С Днем Вышиванки!
***
Любите украинскую вышиванку. Без нее мы ничто. Любите всем сердцем. Надевайте бережно, носите гордо. Цените, что вы УКРАИНЦЫ. С Днем вышиванки!
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о значении разных цветов и символов, используемых в вышиванках.
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