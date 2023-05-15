День вышиванки: что означают разные цвета и символы на традиционной одежде украинцев

18 мая в Украине и мире будут отмечать день вышиванки. Издавна вышиванка была своеобразным оберегом, символом непокорности и неразрывной связи поколений.

Видео дня

Вышиванки носили казаки-характерники, чумаки, воины УПА и простые крестьяне. Издание Армия inform рассказало об истории вышиванки и значении каждого цвета и символа на ней.

Как студенческая инициатива стала новым всеукраинским праздником

Все началось в Черновцах. В университете имени Федьковича студентка Леся Воронюк предложила одногруппнику Игорю устроить интересный патриотический экспромт: договориться с другими студентами и выбрать определенный день, чтобы прийти на пары в вышиванках. Конечно, не все приняли участие в акции, но желающих было много. Таким образом 18 мая 2006 года черновицкие студенты, сами тогда еще этого не осознавая, положили начало новому празднику, который вскоре станет не только всеукраинским, но и международным.

В следующем году День вышиванки уже отмечали все университеты Черновцов, а с 2008 года инициатива начала распространяться на другие города.

Через несколько лет праздник приобрел международный масштаб. Его стали отмечать в Канаде, США, Германии, Италии, Франции, Португалии, Румынии и т.д. В 2015 году в акции участвовало более 50 стран.

Значение вышиванки

Издавна в народе было много традиций, связанных с вышиванками. Чумаки говорили, что стирать вышиванку может только одна-единственная девушка – избранница, будущая жена. Вышитые рубашки носили и казаки-характерники – некоторые из этих вышиванок сохранились и поныне, их можно увидеть в музеях. Воины УПА носили черные вышиванки на случай смерти в бою.

Вышиванки – символ непокоренности, ведь этот предмет одежды долгие годы был причиной травли, пыток и ареста.

Так, советские власти арестовали писателя Бориса Антоненко-Давыдовича за то, что он носил вышиванку, пел народные песни и выступал за отделение Украины от СССР. Вышиванка была для известного диссидента олицетворением самовыражения, достоинства и неповиновения. Во время первого суда он попросил жену принести вышиванку, чтобы все видели, что судят именно украинца.

В годы операции "Висла" и массовой депортации украинцев советская власть строго запрещала брать с собой вышиванки (рубашки разрешалось брать только если предварительно выпороть орнамент). Украинцы прятали вышиванки в сундуках и закапывали в землю. Лишь после распада СССР потомки депортированных смогли вернуться и обрести родственные реликвии.

С началом российской оккупации Крыма, Донецкой и Луганской областей вышиванка стала символом смелости и силы. Крымские татары, в 2015 году одевшие вышиванки, были задержаны российскими спецслужбами по сфабрикованным обвинениям в подготовке терактов.

В условиях полномасштабной войны вышиванка стала символом, объединившим украинцев во всем мире в борьбе с врагом.

Что означают орнаменты

Наиболее распространены следующие виды орнаментов:

геометрический (ромбы, линии, кресты, фигуры) – советовали носить мужчинам;

растительное (ветки, листья, цветы) вышивали на женской одежде;

анималистический (животный) выступал в качестве оберегов.

Значение символов на вышиванках

Теперь подробно разберем разные символы на вышитых рубашках. В народе много трактовок, мы собрали самые распространенные.

Квадрат на вышиванке характеризует успех, гармонию, полноту жизни, баланс, равновесие.

Ромб – один из самых любимых символов, олицетворение плодородия и богатства.

Крест, говорили, может защитить от "злого глаза". Защитой от темных сил служил и вышитый мак. Кроме того, мак изображают как память о павших на войне солдатах.

Калина – символ рода, долголетия, смены поколений, наследственности, традиций.

Вышивая рубашку для молодежи, часто изображали барвинок – цветок юности, весны, жизненных сил и вдохновения.

Супругам на рубашке вышивали ветви винограда – символ счастья и согласия в семье на долгие годы, или восьмиугольную звезду – сочетание мужского и женского начал.

Девушки часто вышивали розы – цветок любви и страсти.

Подсолнухи считаются олицетворением энергии и успеха, а ветви дуба – мужской силы.

Спирали на вышиванках имеют глубокий философский смысл: это текучесть времени, цикличность жизни, смена поколений.

Волнистыми линиями на вышиванке изображали воду, защищавшую от всего злого.

вилястими лініями на вишиванці зображували воду, яка захищала від усього злого.

Червоне – то любов, а чорне – то журба (с)

Цвета также имели немаловажное значение.

Красный – символ расцвета, радости, счастья, гармонии, благополучия, успеха и страсти.

Черный традиционно означает печаль и траур. Но негативное значение черного цвета нивелирует его сочетание с красным. Таким образом, вышивка олицетворяет жизненный баланс и не несет плохого смысла.

Зеленые орнаменты на вышиванке – символы молодости, процветания, стремления и развития.

Желтый – солнечный цвет – олицетворяет богатство, щедрый урожай, достаток.

Синие нити на вышиванке – символы покоя, уюта, стабильности, а белые нити олицетворяют целомудрие и невинность.

Ранее OBOZREVATEL публиковал интересные факты об украинской национальной одежде.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.