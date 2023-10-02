С Днем врача! Искренние поздравления с профессиональным праздником, картинки и смс
В первый понедельник октября по всему миру отмечают Международный день врача. Этот праздник был основан по инициативе Всемирной организации здравоохранения, чтобы почтить солидарность врачей всего мира.
Сейчас, когда в Украине от работы врачей зависит так много, важно поздравить этих специалистов теплыми словами и поблагодарить за их труд. OBOZREVATEL собрал несколько стихотворных текстов, а также картинок, которые можно отправить знакомому медику по случаю праздника.
Ви лікар від Бога,
Ми Вас вітаємо!
Успіхів Вам багато
І щастя бажаємо!
Робота хай радість
Вам тільки несе.
А все, що хвилює –
З життя піде!
***
Ви чиєсь життя рятуєте кожен день.
І вас привітати зі святом нам не лінь.
Бажаємо професійного вам зросту!
І нехай все в житті буде радісно і просто!
Ви на варті здоров'я стоїте
І всім травмам, хворобам і вірусам
Дружним хором ви "Ні!" говорите
З часів пірамід і папірусів.
І рішення ви приймаєте,
Ох, для нас вони життєво важливі!
Як боротися з хворобами знаєте
Капітани здоров'я дбайливі!
І нехай менше важких моментів
Знає ваша лікарська практика,
Нехай рятують легко пацієнтів
Стратегія, досвід і тактика.
***
Як багато є лікарів хороших,
Таких як ви – на Україні одиниці,
І з року в рік ви знову і знову
Людей рятуєте мов вправні чарівниці.
У День лікаря бажаю вам усього
Того, що ви бажаєте всім пацієнтам:
Здоров'я, щастя, а поганого - нічого,
Нехай у житті будуть кращі моменти!
Сьогодні ми вшановувати будемо
Тих, хто звик допомагати людям!
Всіх лікарів ми дуже поважаємо
І з Днем професійним вітаємо вашим!
І ночі, і дні на роботі.
І дуже ви всі втомлюєтеся.
Але в цей день відпочиньте!
І вал поздоровлень прийміть!
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда в этом году в Украине будут праздновать День святого Николая по новому церковному календарю.
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