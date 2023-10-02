С Днем врача! Искренние поздравления с профессиональным праздником, картинки и смс

В первый понедельник октября по всему миру отмечают Международный день врача. Этот праздник был основан по инициативе Всемирной организации здравоохранения, чтобы почтить солидарность врачей всего мира.

Сейчас, когда в Украине от работы врачей зависит так много, важно поздравить этих специалистов теплыми словами и поблагодарить за их труд. OBOZREVATEL собрал несколько стихотворных текстов, а также картинок, которые можно отправить знакомому медику по случаю праздника.

Видео дня

Ви лікар від Бога,

Ми Вас вітаємо!

Успіхів Вам багато

І щастя бажаємо!

Робота хай радість

Вам тільки несе.

А все, що хвилює –

З життя піде!

***

Ви чиєсь життя рятуєте кожен день.

І вас привітати зі святом нам не лінь.

Бажаємо професійного вам зросту!

І нехай все в житті буде радісно і просто!

Ви на варті здоров'я стоїте

І всім травмам, хворобам і вірусам

Дружним хором ви "Ні!" говорите

З часів пірамід і папірусів.

І рішення ви приймаєте,

Ох, для нас вони життєво важливі!

Як боротися з хворобами знаєте

Капітани здоров'я дбайливі!

І нехай менше важких моментів

Знає ваша лікарська практика,

Нехай рятують легко пацієнтів

Стратегія, досвід і тактика.

***

Як багато є лікарів хороших,

Таких як ви – на Україні одиниці,

І з року в рік ви знову і знову

Людей рятуєте мов вправні чарівниці.

У День лікаря бажаю вам усього

Того, що ви бажаєте всім пацієнтам:

Здоров'я, щастя, а поганого - нічого,

Нехай у житті будуть кращі моменти!

Сьогодні ми вшановувати будемо

Тих, хто звик допомагати людям!

Всіх лікарів ми дуже поважаємо

І з Днем професійним вітаємо вашим!

І ночі, і дні на роботі.

І дуже ви всі втомлюєтеся.

Але в цей день відпочиньте!

І вал поздоровлень прийміть!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда в этом году в Украине будут праздновать День святого Николая по новому церковному календарю.

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