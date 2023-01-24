С Днем Татьяны! Красивые поздравления подругам и родным: картинки и смс

25 января отмечают день ангела Татьяны. Это имя имеет греческие корни и в переводе означает "основательница". По другой версии, имя распространилось как производное от имени римского правителя Тита Татия.

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Татьяны – очень уязвимые и эмоциональные личности. В детстве девочки капризничают и требуют к себе повышенного внимания. С возрастом характер Татьяны меняется мало. Они обладают лидерскими качествами и всегда желают быть первыми. Однако, несмотря на обидчивость и конфликтность, у Татьяны доброе сердце. Они очень любят детей.

OBOZREVATEL подобрал лучшие поздравления, которые обрадуют ваших знакомых Татьян и подарят им хорошее настроение в день именин.

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Дорогая Таня! Ты – наше солнышко, наше счастье и наш оберег. Пусть ангел-хранитель не покидает тебя на жизненном пути. Пусть беды проходят стороной. Будь всегда веселой, искренней и улыбчивой! С днем ангела тебя!

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В день ангела Татьяны хочу пожелать вам крепкого здоровья, семейного благополучия, мира, уюта, тепла и искренности. Пусть ваша большая семья соберется за столом в этот прекрасный день и подарит вам любовь и поддержку.

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25 января всегда ассоциируется у меня с тобой, Таня! Пусть твоя жизнь будет чистой и светлой, как и ты сама. Спасибо за твою искренность и доброту, которые помогают нам пережить самые сложные времена. Желаю, чтобы все твои мечты сбывались. Иди по жизни, озаряя всех вокруг своей очаровательной неповторимой улыбкой.

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С именинами тебя, Татьяна! Желаю безумной любви, карьерных взлетов, успехов и уверенности. Я невероятно счастлива, что ты появилась в моей жизни. Будь здоровой, цветущей и всегда улыбающейся. Пусть судьба будет к тебе благосклонна, а высшие силы оберегают от невзгод.

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Татьяна, от всего сердца поздравляем вас с именинами. Пусть ангел-хранитель защитит вас и вашу семью от всех проблем. Пусть трудности и печали обходят ваш дом стороной. Желаем крепкого здоровья, достатка, любви и побольше хороших моментов в кругу родных и близких. Вы – пример и ориентир для многих. Спасибо за вашу жизненную мудрость и наставления.

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Любимая моя Таня! С тех пор, как ты появилась в моей жизни, я понял, что такое настоящее счастье. Спасибо за любовь, тепло и уют. Спасибо за поддержку и ценные советы. Желаю терять оптимизма и ежедневно получать маленькие поводы для радости.

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Сьогодні сонечко із неба

Яскраво світить лиш для тебе,

І ніжно пахнуть квіти,

Його теплом зігріті.

Тобі я на світанні

Вже шлю свої вітання,

Щоб щастя побажати

І міцно обійняти.

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

У Тетяни – іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось лиш одного!

***

Наче зіронька у небі,

Ви прекрасна повсякчас.

Ви, Тетяно, наша люба,

Завжди радуєте нас.

Хочу побажать сьогодні

В цей святковий для Ваш час,

Море радості й кохання,

Поцілунок – ось для Вас!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях, верованиях и сильной молитве на Татьянин день.

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