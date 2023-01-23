Когда отмечают день Татьяны: традиции, запреты и сильная молитва

Святая Татьяна Римская – очень почитаема в православии cвятая. Память священномученицы ежегодно чтят 25 января. Церковь вспоминает ее как пример несокрушимой веры в силу служения и молитвы.

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OBOZREVATEL рассказывает об истории и традициях праздника. А также о народных приметах, связанных с этим днем.

Кто такая Татьяна Римская

Святая Татьяна родилась и жила в Риме в ІІІ веке, в период жестоких гонений на христиан. Она происходила из знатной семьи – отец трижды был консулом, а еще ее родители исповедовали христианство. Поэтому в возрасте 18 лет она тоже решила не выходить замуж, а посвятить свою жизнь служению богу.

За свои добродетельные поступки, за заботу о больных и беременных Татьяна получила титул диаконессы. Но после прихода к власти в Риме префекта Ульмияна, преследования христиан усилились, так что деяния девушки не смогли пройти мимо его внимания. Префект пытался уговорами убедить девушку отречься от веры, но она была непоколебима. Тогда Татьяну начали подвергать пыткам. Но она обращала свои молитвы к господу и не только крепла в своей вере – бог всякий раз исцелял ее раны.

В конце концов Ульмиян не выдержал и приказал отрубить Татьяне голову. Вместе с ней казнили ее отца. Впоследствии церковь признала ее мученицей. С ее именем связывают чудо – все без исключения солдаты, участвовавшие в пытках Татьяны со временем раскаялись и приняли христианство. Никто не смог удержаться в языческой вере.

Приметы на День Татьяны

В народе в этот день принято было печь хлеб в форме солнца. Съесть его годилось всей семьей, угостив кусочком каждого – от самых маленьких до самых старших.

Если на каравае во время выпечки появлялся холмик, это предвещало удачу. Ровная поверхность обещала спокойную семейную жизнь весь год. А вот появление трещины расценивали как предупреждение – впереди ссоры.

Подгоревшую сторону каравая давали съесть молодой девушке. Считалось, что так она будет легче переносить жизненные трудности.

Запреты в День Татьяны

Как и в любой церковный праздник, в этот день запрещено ссориться, злословить и обманывать. Также в День Татьяны следует отдохнуть от тяжелой домашней работы и рукоделия.

Нельзя отказывать в данный праздник на просьбы о помощи. Считалось, что того, кто так поступит, нападут несчастья просителя.

Молитва в День Татьяны

У святой принято было просить крепкого здоровья и исцеления тяжелых недугов. Молодые матери просили ее о защите для себя и своего младенца. Молиться Татьяне надлежит так:

Пресвята мучениця Тетяно! Торжествуєш нині у славі вічній, від днів юності ти обіцяла Богові бути служителькою Церкви, цнотливість ти зберегла і полюбила Господа більше за всі блага! До тебе ми молимося і тебе просимо: вислухай наші сердечні благання і, не відкидаючи наших молінь, подаруй чистоту тіла і душі, надихни любов до божественних істин, введи нас на шлях чеснот, виблагай нам у Бога ангельську охорону, вилікуй наші рані, подаруй старість безболісну і безбідну, відвідай нас, сущих у в'язниці гріха, скоро настанови нас на покаяння, розпали полум'я молитви, не залиш нас сиротами, щоб, славлячи твої страждання, ми возсилали хвалу Господу нині, і повсякчас, і навіки-віків. Амінь.

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