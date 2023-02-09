День святого Валентина: история и традиции праздника влюбленных

День святого Валентина – прекрасный повод напомнить о своих чувствах и поделиться с окружающими хорошим настроением и любовью. Праздник имеет давнюю историю, а в некоторых странах его отмечают с особым размахом.

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В холодные дни романтика Дня Валентина создает особую атмосферу уюта и тепла. Почему день влюбленных отмечают в феврале и какие основные традиции празднования читайте в материале OBOZREVATEL.

Кем был святой Валентин

Есть две версии происхождения праздника. По первой, самой распространенной, полевой врач и священник Валентин жил во времена правителя Клавдия Второго. Тогда в Римской империи солдатам не разрешали жениться, ведь это, по мнению императора, не способствовало завоевательным походам. Воин должен быть одинок, не привязан к семье и месту.

Валентин, вопреки воле императора, помогал влюбленным и освящал их браки. Однако долго так продолжаться не могло, скрывать правду стало сложно. В конце концов Клавдий узнал о действиях Валентина и казнил его 14 февраля 269 года. Прошло более 200 лет, и в 494 году Папа Римский решил, что 14 февраля теперь будет днем памяти мученика Валентина.

Вторая версия утверждает, что Валентин был богатым римским аристократом-патрицием и тайно исповедовал запрещенное христианство. Он распространял учение Христа среди слуг, за что власть обрекла их на казнь. Валентин, по легенде, с целью облегчить страдания верующих, присылал им добрые успокаивающие письма в форме красных сердец. В итоге Валентин обменял свою жизнь взамен на освобождение слуг.

Как празднуют День Валентина в мире

США и Канада

Наверное, самый большой размах празднования – в США и Канаде. Как в канун Рождества все сияет в рождественских декорациях, так и перед Днем Валентина магазины, дома, улицы, развлекательные центры просто утопают в розово-красных сердечках, мишках, воздушных шарах и сладостях.

Американцы и канадцы очень любят этот праздник. Причем поздравлять принято не только любимых. Отправить праздничную валентинку друзьям или родственникам – очень распространенная практика. А еще в этих странах есть традиция дарить сладости со вкусом марципана.

Великобритания

Британцы поздравляют с днем влюбленных всех – даже своих домашних питомцев, покупая им угощение в форме сердец. По давней традиции мужчины дарят женщинам красные розы, а женщины в ответ угощают их яблоками, которые символизируют любовь и красоту.

Австрия

Говорят, что в Австрии принято поздравлять с Днем Валентина только женщин. Им дарят романтические подарки в честь праздника.

Италия

У итальянцев есть прекрасная традиция – украшать все вокруг гирляндами из конфет. В Италии 14 февраля – День весны и любви.

Мужчинам и женщинам принято дарить много шоколадок. Чем больше подарить сладостей – тем крепче будет любовь, говорит поверье.

Польша

По преданию, мощи святого Валентина покоятся в польском городе Познань. Поэтому некоторые поляки на день Валентина совершают паломничество и просят у святого любви, благополучия и семейного счастья.

Япония

Японцы не церемонятся – они празднуют День Валентина очень пышно, устраивая Карнавал любви.

Со стороны это может выглядеть немного безумно – толпы влюбленных с утра до ночи ходят по улицам и кричат признания в любви. Но ведь все влюбленные немного сумасшедшие, так почему бы не выразить свои чувства так громко, чтобы услышали отовсюду?

Украинские традиции празднования

Распространенная в мире традиция дарить валентинки есть и у украинцев. Можно отправить приятную открытку не только любимому человеку, но и друзьям.

В этот день декор делали в красно-розово-белых тонах, символизировавших любовь, страсть и чистоту чувств. А вот желтого цвета пытались избегать – по поверью, желтые цветы – к разлуке и предательству.

По традиции в День Валентина дарят цветы, мягкие игрушки, сладости, сувениры в форме сердца. Кроме символических подарков можно подарить гаджеты, термочашки, наушники, сертификаты впечатлений, косметику и одежду. Полет фантазии – безграничен, все зависит от предпочтений вашей половинки и финансовых возможностей.

14 февраля – идеальный день для свадьбы. Брак под покровительством святого Валентина будет долгим и счастливым.

Это также прекрасная возможность сделать любимой предложение руки и сердца – такой День Валентина она запомнит на всю жизнь.

Есть замечательная традиция – посадить 14 февраля дерево и вместе с любимым человеком ухаживать за ним.

Народный календарь

14 февраля православные верующие также отмечают день святого мученика Трифона. Трифон жил в Малой Азии и с ранних лет имел дар исцелять болезни. Силой молитвы он избавлял от недугов.

Но когда к власти пришел жестокий император Декий (249–251) начались массовые гонения на христиан. Трифона подвергли жестоким пыткам, били палками, терзали крюками, обжигали раны огнем, водили по городу, заковав ноги в обувь с железными гвоздями.

Перед казнью мученик молился Богу и не отступил от веры.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что подарить любимой в День Валентина.

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