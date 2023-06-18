С Днем отца: оригинальные поздравления для отцов от дочери и сына

Сегодня Украина отмечает День отца. Праздник традиционно выпадает на третье воскресенье июня и чествует вклад мужчин в воспитание юного поколения. В этом году он выпадает на 18 июня.

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На сей раз многие маленькие украинцы снова празднуют без любимого папы рядом. Немало мужчин на фронте, многие дети находятся в эвакуации за границей. Тем важнее прислать отцу теплые слова и пожелания, чтобы почувствовать душевную близость. OBOZREVATEL собрал несколько таких поздравлений, которые можно отправить папе, где бы он сейчас ни был.

Поздравление от дочери

Папу дорогого поздравляю с Днем отца! Спасибо тебе за мое хорошее воспитание и атмосферу любви, в которой я воспитывалась всю мою жизнь. Быть твоей дочерью – настоящее счастье! Желаю тебе исполнения всех твоих желаний, серьезных целей, как можно больше радостных мгновений и крепкого здоровья, которое будет с тобой всю жизнь. Выполни все свои честолюбивые планы. А главное – будь доволен собой!

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Милый, родной, мягкий, добрый, а иногда суровый и мрачный, но всегда самый сильный, всегда самый смелый, всегда самый лучший и замечательный! Я безумно счастлива, что качалась на твоих руках, желаю им сил и энергии. Я безгранично благодарна, что всегда могу прислониться к твоим плечам, желаю им здоровья и молодости. Я невероятно богата тем, что мне принадлежит твое сердце, ему желаю огромного счастья и благополучия. С днем ​​отца, мой любимый и родной папа!

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Дорогой папа, поздравляю тебя с днем ​​отца! Ты действительно заслуживаешь данного праздника, и я хочу пожелать тебе всего хорошего, позитивного и лучшего. Желаю сил как у богатыря, чтобы хватало на всех нас, цементного здоровья, мешок счастья в придачу, много разнообразного отдыха, положительных эмоций в кругу твоей семьи и денежный запас, естественно бесконечный.

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День отца – не слишком популярный праздник, но пропускать его я не хочу, потому что это еще один повод рассказать о том, как я тебя люблю, мой отец. Пусть все говорят, что мы не ладим, но ты же знаешь, что звание "папина дочь" оправдано мной на все 100%. Так пусть же здоровье тебя не подводит, удача следует за тобой по пятам, а дома не угасает любовь.

Приветствие от сына

Дорогой папа, поздравляю тебя с чудесным праздником, с Днем отца! Ты всегда был не только любящим отцом, но и мудрым наставником. Благодаря твоим советам мне всегда удавалось не попадать впросак, да и выбираться из сложных ситуаций было гораздо легче. Спасибо тебе за щедрость и заботу. Желаю тебе сил, выносливости, мужества, выдержки, мудрости. Пусть все препятствия упадут перед твоей харизмой, а твой оптимизм спасает даже в экстремальных обстоятельствах. Удачи тебе!

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Папа, поздравляю! Ты подарил жизнь, воспитал и дал мне силы идти всегда вперед, никогда не изменяя себе. Ты научил меня всему тому, что так важно, научил искренне любить, верности дружбе, доброте и всепрощению. Я тебя очень люблю и благодарю небо, что оно выбрало именно тебя!

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Отец, поздравляю тебя с Днем отца! Желаю тебе счастья, чтобы жизнь была в радость и не съела рутина, чтобы здоровье было крепким, а сердце – вечно молодым. Пусть судьба чаще награждает за все старания твои и всегда оберегает, что бы ни случилось, и где бы ни был ты. Желаю, чтобы удача всегда была тебе верна, и был радостным каждый миг!

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Папа, с праздником тебя! Ты подарил мне жизнь, помог стать тем, кто я сейчас. Я безумно радуюсь, что именно тебя избрал Бог для этой миссии. Я хочу, чтобы ты всегда был рядом, улыбался и излучал ту же энергию, которая поглощает своим позитивом.

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Милый папа, в этот замечательный праздник – День отца – и в любой другой день я тебе искренне желаю радости сердца, жизненных сил и простого жизненного счастья. Будь всегда молод душой, крепок здоровьем и полон энергии и бодрости. Ты – мой главный пример для подражания, и я хочу, чтобы ты всегда был рядом. Люблю тебя!

Поздравление от жены

Поздравляю с Днем отца и хочу пожелать тебе всегда оставаться героем для своего чада и подлинным примером мудрости, уверенности, мужества и чести! Пусть с каждым днем ​​отцовство дарит тебе чувство важности, необходимости, поддержки и любви!

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Поздравляю с Днем отца! Желаю всегда, сколько бы лет тебе ни было и в каком возрасте не было бы твое чадо, оставаться крепким, смелым, справедливым, честным, веселым, проницательным, добрым отцом, которого любят, ценят, уважают и понимают с полуслова!

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Поздравляю с Днем отца и от души желаю для своего ребенка быть настоящим героем, с каждым днем ​​наполнять жизнь чада веселыми шутками, смешными историями, интересными увлечениями и общими прогулками. Желаю, чтобы отец был настоящей гордостью своего ребенка и наоборот!

Поздравления от друзей или коллег

Всех отцов поздравляем с их "профессиональным" праздником! Заботливые, терпеливые и любящие, живите долго и счастливо, будьте бодры и полны сил, оставаясь верной поддержкой и опорой для своих любимых детей. Пусть у вас все ладится!

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День отца – это праздник, в который хочется напомнить, что отец испокон веков и до настоящего времени был и остается главой любой семьи. В этот день мы желаем нашим родителям незыблемого и крепкого, как алмаз, здоровья, большого успеха, долголетия и всего наилучшего! С праздником!

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Быть хорошим отцом – самая ответственная и нужная работа в жизни мужчины. Станьте примером для сына и добрым волшебником для дочери. Научить, рассказать, защитить, объяснить и сделать все это с любовью и терпением – это может только папа. Поздравляем достойных отцов, гордимся ими и желаем только счастья и здоровья!

Короткие поздравления с Днем отца

Всех родителей поздравляю с их днем ​​и желаю почувствовать на себе все прелести отцовства, на шее нежные ручонки, на щеке детские поцелуи. А в сердце нежные слова!

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Папа, с Днем отца! Желаю тебе всегда оставаться таким же крепким и сильным, быть настоящим добытчиком и оставаться надежной опорой для всей нашей семьи. Желаю, чтобы ты был счастлив и здоров!

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Хочу поздравить с Днем отца и пожелать настоящей родительской любви и внимания своим детям. Пусть в ваших семьях всегда теплая атмосфера, взаимопонимание и благополучие!

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Прекрасного папу поздравляю с Днем отца, будь всегда счастливым и радуйся жизни, будь всегда таким, каким ты являешься: добрым, чутким, заботливым и справедливым!

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Папа, поздравляю тебя с твоим днем! Так хочу, чтобы твои старания всегда вознаграждались по достоинству. Будь здоровым, доволным и радостным!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об истории и традициях Дня отца.

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