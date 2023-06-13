Когда в Украине празднуют День отца: история и традиции

Каждый год в Украине и мире День отца празднуют в третье воскресенье июня. В условиях полномасштабной войны праздник приобретает особое значение, ведь многие папы защищают страну на фронте с оружием в руках.

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Война разделила семьи: кто-то выехал за границу, кто-то ждет возвращения папы с передовой. Именно поэтому День отца – еще один повод напомнить о своей любви и поддержке.

История праздника

Основание Дня отца некоторые исследователи видят в Евангелии, ведь в ряде стран этот праздник совпадает с церковным Вознесением Господним.

Идею праздновать День отца в США подала американка Сонора Смарт – ее мать умерла, а папа взял все заботы по воспитанию шести детей на себя. В семье царили любовь, поддержка и гармония, дети чувствовали себя защищенными и счастливыми под опекой отца. Со временем они выросли и разъехались, но память об отцовской любви согревала сердца всю жизнь.

Впервые День отца отметили именно благодаря идее Соноры в 1909 году в городе Спокан, штат Вашингтон. Она пошла в городской совет и предложила установить датой праздника день рождения отца, Уильяма Смарта – 5 июня.

Очень скоро праздник получил массовое распространение и стал национальным. Празднования перенесли сначала на 19 июня, а затем установили переходную дату – третье воскресенье июня.

В Германии всеобщим праздником День отца стал в 1934 году.

День отца в Украине

В 2019 году Указом президента на официальном уровне установлен новый праздник – день отца.

Это светлый праздник семейного уюта и тепла. В этот день принято приезжать в родительский дом и собираться за праздничным столом.

Ранее OBOZREVATEL публиковал трогательные поздравления и картинки для пап.

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