С Днем отца: лучшие картинки и открытки

День отца в Украине в 2023 году отмечается 18 июня. Официально День отца был учрежден президентом Украины в 2019 году.

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OBOZREVATEL предлагает подборку открыток, которыми можно согреть сердца родителей. Их легко можно отправить папе, даже если он за тысячи километров (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В условиях полномасштабной войны против российских оккупантов теплых слов от родных ждут и украинские мужчины на фронте, ведь там они борются за будущее для своих детей. Обязательно поздравьте своих пап и напомните им, как сильно любите.

Ранее OBOZREVATEL писал, как появился праздник в честь отцов и когда его начали отмечать в других странах.

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