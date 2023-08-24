С Днем Независимости Украины: трогательные поздравления в прозе

Сегодня Украина отмечает самый главный из всех государственных праздников – День Независимости. 32 года назад наше государство бескровно отделилось от Советского Союза, став самостоятельным, но история подготовила нам огромное испытание в виде захватнической войны, которая начала против украинского государства коварная Россия.

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Поэтому в праздник нам нужно еще больше почувствовать единение и сплоченность, поддержку друг друга. Для этого стоит отправить искреннее, полное эмоций поздравления с Днем Независимости всем, кто близко и далеко. Всем, кто в ваших мыслях. OBOZREVATEL публикует большую подборку таких поздравлений.

Душевные поздравления с Днем Независимости Украины

Поздравляю с Днем независимости Украины и желаю жить долго и счастливо в процветающей стране под мирным небом, с прекрасным настроением и большим энтузиазмом, с безмерной любовью в сердце и вечной любовью к Родине.

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Неважно, где мы родились: в Киеве или Севастополе, Львове или Донецке, Полтаве или Одессе, неважно сколько нам лет и на каком языке мы говорим. Только одно имеет решающее значение: наша общая Родина и наше общее будущее. И только вместе мы можем его изменить к лучшему. С праздником вас! Слава Украине!

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Принимайте поздравления в День Независимости! Украинской армии желаем сил, раненым и пострадавшим – духовного обновления и восстановления, всем украинцам – счастья, радости, мира и свободы!

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Крепчай, Украина, процветай! Пусть счастлив будет твой народ, независимая – ты! Не забывай гордой походкой всегда иди вперед! Пусть развеет ветер над тобой грозовые тучи, черные, как ночь. Пусть мир будет, радость и покой, а беды и печали пусть уходят!

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Пусть не иссякает источник вашей веры, надежды и любви к родной земле, энергии и уверенности в собственных силах. Желаю вам крепкого здоровья, успешной реализации далеко идущих планов, благополучия, мира и добра в каждом доме.

Даже в самое сложное время украинцы не теряют свою веру в свободную и независимую страну, поэтому пусть наша Украина остается такой сильной и несокрушимой, родной и незаменимой, процветающей и захватывающей. С Днем Независимости!

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Украина – страна невероятной красоты, но с тяжелой судьбой. Она мужественно переносит испытания, когда гибнут миллионы ее сыновей и дочерей. И каждый раз встает с колен, воспитывая новые поколения влюбленных в родной край рыцарей правды и свободы. Пожалуй, лучшим памятником для всех погибших за Украину будет наше желание строить суверенное, свободное, независимое государство. Так что всех нас с Днем Независимости!

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В 1991 году в этот день наша Украина стала независимой. Важно, какие традиции чтим и какую страну считаем своей родиной. Это памятный день для любого украинца. Это день, когда мечта о свободной, независимой стране стала реальностью. С праздником!

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Дорогие украинцы! В этот день хочется пожелать безоблачного неба и урожайных полей. За нашу историю под родным флагом! Пусть дышится легко и свободно!

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Народ Украины празднует уже 32 годовщину с тех пор, как сбылась исконная мечта наших предков – быть хозяевами на своей богатой и волшебной украинской земле. Давайте чтим нашу мать – Украину!

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Слова поддержки и любви сегодня особенно нужны и важны! Пусть не только в этот день, но всегда над головами украинцев светит яркое солнышко, а в душе царят гармония и любовь. Поздравляю в День Независимости Украины!

Официальные поздравления ко Дню Независимости Украины

Пусть сердца наполняются гордостью за наше государство, стремлением к единству и взаимопониманию, а плодотворный труд будет надежным залогом счастливого будущего! С праздником Независимости, Украина!

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Свободный народ несокрушимой страны, в этот День Независимости мы снова боремся за нашу свободу и будущее. Пусть все последующие годы пройдут под мирным небом, с процветанием, благополучием и пониманием, что ни один враг не сломает украинцев!

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По случаю 32-летия Независимости нашего государства желаем вам крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благополучия. Пусть каждый день вашей жизни будет полон радостью, теплом и новыми достижениями, а ваши добрые дела приумножат славу родной Украины.

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Поздравляю вас с нашим национальным праздником – Днем независимости Украины. 32 года назад на карте мира появилось новое государство – независимая Украина. 24 августа 1991 года Украина выбрала независимость – мы начали собственный путь, получивший одобрение и признание мирового сообщества. Мы вместе строим нашу страну, мы выстрадали ее независимость. Так что давайте продолжим работать ради расцвета Украины! С Днем Независимости!

Уважаемые украинцы! Желаю вам здоровья, счастья, успехов во всех ваших делах и пусть мечта о лучшей жизни окрыляет вас новыми свершениями, новыми добрыми делами во имя нашей Украины и ее будущих поколений. С большим праздником!

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И в самые лучшие, и в самые сложные моменты граждане Украины остаются оптимистами. Мы верим в свою страну, в ее достойное будущее – мы обязательно станем богатым, демократическим государством. С Днем Независимости! Пусть этот праздник придает нам силы и уверенность в достижении целей во благо нашей страны. Желаем всем крепкого здоровья, согласия, благополучия каждого дома, мира – нашей родной земле.

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Поздравляю вас с общенациональным праздником Днем Независимости Украины! С тех пор как была провозглашена независимость, наша страна прошла несколько этапов духовного обновления, воспроизводя патриотизм, традиции и духовность нашего народа. Хотелось бы, чтобы с каждым годом этот праздник придавал всем нам воодушевления и уверенности в нашем будущем. Желаю мира и согласия в ваших семьях, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

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Процветания, здоровья, крепкого духа нашей богатой и щедрой Украине! Пусть семьи украинцев всегда будут сплоченными, столы – полными, праздники – веселыми, соседи – хорошими, а друзья – искренними!

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24 августа – это не просто государственный праздник. Это право граждан Украины на жизнь, которую в разное время отвоевывали многие поколения украинцев. Борьба продолжается и сейчас. Верю в нашу победу, пусть небо над нашей страной всегда будет чистым. С Днем Независимости Украины!

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Сегодня, в день 32-й годовщины независимости Украины, желаем вам взаимопонимания, согласия и успехов в делах во благо нашей Родины. Пусть каждый день вашей жизни будет полон радостью, дружеским теплом и новыми достижениями. Пусть эти достижения станут крепкими кирпичами в строительстве крепкого государства, которым смогут гордиться наши дети.

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В День Независимости Украины мы поздравляем всех вас, кто своими действиями приобщается к нашему общему делу – развитию нового европейского государства Украина. Сегодня наша задача, задача всех граждан Украины – сделать все, чтобы наполнить независимость нашей страны настоящим содержанием, приложить максимум наших усилий и сил, чтобы приблизить время расцвета Украины.

Оригинальные короткие поздравления в День Независимости Украины

Поздравляю! Сегодня 24 августа – День Независимости Украины! Любой повод хорош, чтобы вспомнить друг друга и пожелать друг другу счастья. Так пусть же таким поводом станет День Независимости Украины!

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Пусть праздник Независимости ароматным августовским запахом украинского хлеба принесет в ваш дом счастье и добро, понимание и сплоченность, мир и любовь! Крепкого здоровья, бодрости духа, удачи во всех начинаниях!

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С Днем Независимости! Пусть в сердце горит шевченковский огонь любви к родной Украине – стране гор и степей, быстрых рек и золотых полей. Давайте будем гордиться тем, что мы – украинцы!

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Сердечно поздравляю вас с Днем Независимости Украины. Все большие успехи нашего государства состоят из успехов каждого неравнодушного украинца – как множество рек и ручейков сливаются в один могучий Днепр. Давайте по случаю важнейшего праздника Украины искренне полагаться на успех наших совместных действий и продолжение активного сотрудничества, которое объединяет нас, укрепляет наше государство.

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Желаю больше поводов для гордости своей страны. Сил и смелости, чтоб самому создавать такие поводы. Пусть любовь к своей родной земле не угасает. С праздником независимости!

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День независимости каждый определяет для себя сам. Желаю не зависеть от финансов, от плохих привычек и от всех окружающих невзгод!

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От души поздравляем вас со знаменательной датой – Днем Независимости Украины! Эта дата воплотила в себе древнее стремление нашего народа к свободе и самоопределению. Независимость стала новой точкой отсчета в жизни каждого украинца. И потому хочется пожелать, чтобы каждый из нас, в первую очередь, начал с собственной независимости! Независимость от вредных привычек, независимость от чужого мнения, независимость от всех неприятностей. Пусть независимо ни от чего, у нас получается находить в жизни положительные моменты и радоваться!

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В День Независимости Украины желаю каждому быть свободным, сильным и верным, вдохновляя всех вокруг работать на благо нашей страны. А наша страна – наш дом!

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В мире есть только одна страна, где дышится легко и свободно, солнышко светит ярче и роскошно цветет сирень. Это земля Твоих родителей, край Твоего детства, где всегда чувствуешь себя дома – Твоя Украина. С Днем Независимости! Прими искренние поздравления и слова поддержки и любви к родному государству, заряженные сине-желтыми цветами, которые сейчас так нужны каждому из нас.

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Украина – это бескрайние степи и живописные горы, мамины колыбельные и калина в саду, тополь в маковом поле и плодородные черноземы. А еще Украина – это древний Киев, мудрые летописцы, звон казацких сабель, свист гайдамаков, стон крепостного на панском дворе, зарева революций, долгожданная независимость. С праздником!

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От всей души поздравляю с Днем Независимости! Сегодня это особенно важный праздник, ведь украинские защитники без выходных и перерывов борются за нашу волю и свободу! Объединимся же, будем любить нашу Украину и не сдаваться!

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В сердцах народа Украины августовская голубизна неба и ярко-желтый зерновой лан сливаются красками украинской государственности в символ свободы и труда. Создаем вместе историю под знамением родного флага!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько на самом деле лет украинской Независимости и какую годовщину мы празднуем в 2023 году.

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