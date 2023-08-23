Сколько лет независимой Украине: какую годовщину празднуют в 2023 году

24 августа 2023 года украинцы отмечают 32-ю годовщину провозглашения независимости. Второй раз отмечая основной государственный праздник в условиях полномасштабной войны, мы осознали особое значение этого дня и знаем, какую высокую цену платим за свободу и независимость.

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24 августа 1991 года – эпохальная дата в истории Украины. Как отмечали независимость в 1991 и 1992 годах – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как праздновали независимость в 1991 году

В последние месяцы существования СССР Днем Независимости Украины считали дату принятия Декларации о государственном суверенитете –16 июля 1990 года. 30 сентября 1990 состоялся митинг Народного Руху, на котором призвали к выходу Украины из состава СССР.

То есть первую годовщину независимости украинцы праздновали не 24 августа, а 16 июля 1991 года. Дата была приурочена к принятию парламентом "Декларации о государственном суверенитете". Была провозглашена политическая и экономическая самостоятельность нашего государства от СССР, установлено украинское гражданство. Также возникла необходимость создать собственную Конституцию, вооруженные силы и финансовую систему. Официально, однако, Украина еще оставалась республикой в ​​составе СССР.

‚Первые массовые мероприятия ко Дню Независимости были весьма коммунистическими. Руководство Компартии возложило цветы к памятнику Ленину, после чего прошли торжества во дворце "Украина" – это были стандартные советские ритуалы, других тогдашняя власть просто не знала.

А люди вышли на улицы. Крещатиком развевался сине-желтыми флагами – прошел многотысячный марш. На Майдане вечером состоялось выступление украинских групп и исполнителей и прозвучал праздничный салют.

Независимость-1992

В 1992 независимость праздновали уже 24 августа. Верховная Рада приняла "Акт провозглашения независимости Украины", а 1 декабря 1991 состоялся Всеукраинский референдум. Возникла необходимость изменить дату празднования. 20 февраля 1992 года Верховная Рада приняла постановление о праздновании Дня Независимости 24 августа.

В 1992 году было уже больше национальной символики. Парламент официально утвердил сине-желтый флаг и государственный гимн. В целом, празднование не отличалось от прошлогоднего: марш, народные гуляния, выступления артистов и салют.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в День Независимости-2023 на Крещатике покажут выставку уничтоженной техники российских кафиров.

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