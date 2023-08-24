С Днем Независимости! Как поздравить украинцев в условиях войны. Картинки и смс

Второй год подряд государство Украина встречает свой день рождения под звуки сирен воздушной тревоги и отражая ракетные атаки. И даже, несмотря на не слишком праздничное настроение, граждане поздравляют друг друга прямо на улицах и отправляют родным теплые и искренние слова.

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OBOZREVATEL собрал красивые стихотворные поздравления и открытки, которые вы можете отправить дорогим и близким вам людям. Выбирайте сердцем и говорите тем, кто вам важен, только самые теплые и искренние слова.

З днем народження, країно!

Зі святом нас усіх!

Ми — нація єдина,

А наша зброя – гумор й сміх!

Ми — веселі, щирі, добрі,

Не страшні нам дощ і сніг,

Ми — сміливі і хоробрі,

Тож зі святом нас усіх!

***

Хай живе Україна незалежна та сильна,

Золотисте колосся нехай шелестить,

Для вас привітання із Днем Незалежності,

Із вільним козацьким вітром летить!

З Днем Незалежності

З днем незалежності вас я вітаю,

Вам радість відчувати завжди побажаю.

А справи направляти на благо всій країні,

У душі, щоб були їй завжди вірні.

Бажаю всім у країні вільній жити,

Свободою цією всім серцем дорожити.

Любити Україну, їй сили віддавати,

Щоб змогла вона вже скоро процвітати.

З Днем Незалежності, друже,

Нехай майорить гордо прапор над нами.

І нехай країни серця небайдужі,

Єднають теплими та щирими словами.

Бажаю жити в країні вільній,

Де хочеться дихати на повні груди

Бажаю стати Україні сильною,

Де будуть жити усміхнені люди!

***

З національним святом українського народу —

Днем незалежності — ми щиро вас вітаємо!

Добробуту, щастя, радості, натхнення,

Добра, здоров’я й злагоди бажаємо.

Нехай це свято вам наснаги додає,

В майбутнє краще доля стежку прокладе.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Украина принимала Акт о Независимости 24 августа 1991 года, а также о том, как мир признавал появление нового самостоятельного государства.

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