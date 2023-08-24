С Днем Независимости! Как поздравить украинцев в условиях войны. Картинки и смс
Второй год подряд государство Украина встречает свой день рождения под звуки сирен воздушной тревоги и отражая ракетные атаки. И даже, несмотря на не слишком праздничное настроение, граждане поздравляют друг друга прямо на улицах и отправляют родным теплые и искренние слова.
OBOZREVATEL собрал красивые стихотворные поздравления и открытки, которые вы можете отправить дорогим и близким вам людям. Выбирайте сердцем и говорите тем, кто вам важен, только самые теплые и искренние слова.
З днем народження, країно!
Зі святом нас усіх!
Ми — нація єдина,
А наша зброя – гумор й сміх!
Ми — веселі, щирі, добрі,
Не страшні нам дощ і сніг,
Ми — сміливі і хоробрі,
Тож зі святом нас усіх!
***
Хай живе Україна незалежна та сильна,
Золотисте колосся нехай шелестить,
Для вас привітання із Днем Незалежності,
Із вільним козацьким вітром летить!
З Днем Незалежності
З днем незалежності вас я вітаю,
Вам радість відчувати завжди побажаю.
А справи направляти на благо всій країні,
У душі, щоб були їй завжди вірні.
Бажаю всім у країні вільній жити,
Свободою цією всім серцем дорожити.
Любити Україну, їй сили віддавати,
Щоб змогла вона вже скоро процвітати.
З Днем Незалежності, друже,
Нехай майорить гордо прапор над нами.
І нехай країни серця небайдужі,
Єднають теплими та щирими словами.
Бажаю жити в країні вільній,
Де хочеться дихати на повні груди
Бажаю стати Україні сильною,
Де будуть жити усміхнені люди!
***
З національним святом українського народу —
Днем незалежності — ми щиро вас вітаємо!
Добробуту, щастя, радості, натхнення,
Добра, здоров’я й злагоди бажаємо.
Нехай це свято вам наснаги додає,
В майбутнє краще доля стежку прокладе.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Украина принимала Акт о Независимости 24 августа 1991 года, а также о том, как мир признавал появление нового самостоятельного государства.
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