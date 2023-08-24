Какие страны первыми признали независимость Украины: экскурс в историю

В этот день в 1991 году был принят Акт провозглашения независимости Украины и отсоединения от СССР. С этого момента начался отсчет истории современного украинского государства. Далее последовал референдум 1 декабря и еще ряд формальностей.

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Практически сразу после этого в Киев стали поступать сообщения об официальном признании только что созданной самостоятельной страны государствами мира. OBOZREVATEL рассказывает, как это было.

Польша

Наши западные соседи гордятся тем, что стали первыми, кто признал Украину на государственном уровне. Случилось это уже 2 декабря – сразу после референдума о поддержке независимости.

По словам тогдашнего сотрудника Министерства иностранных дел Польши Петра Жоховского, это была не случайность. Варшава пристально следила за ходом референдума и выжидала момента, чтобы приветствовать историческое решение украинского народа. Сам Жоховский с правительственной делегацией в день референдума находился в Киеве, наблюдал за ходом голосования.

Поляки стремились обогнать Канаду и стать первыми, кто поздравит Украину с утверждением статуса независимого государства. Поэтому когда чиновники МИД и правительства страны в консульстве в Киеве набирали текст поздравительной ноты, они в спешке допустили несколько орфографических ошибок. Впрочем, им все же удалось первыми попасть на прием к украинскому министру иностранных дел Анатолию Зленко и вручить ему этот несовершенный, но оттого еще более эмоциональный документ. Представители Польши достигли своего – они обогнали канадцев.

Кто еще сразу поздравил Украину

В числе первых, кто направил в Киев поздравительные телеграммы, кроме упомянутых Польши и Канады, оказались Венгрия и Россия. Остальные страны западного мира не спешили признавать самостоятельность Украины. Власти тамошних стран были обеспокоены тем, что распад СССР может обернуться катастрофическими последствиями. Впрочем, этого не произошло, поэтому постепенно признание поступало из всех столиц и всех уголков мира.

В первые недели Украину признали такие страны бывшего социалистического лагеря, как Литва, Латвия, Болгария, Эстония, Чехословакия. Также не стали медлить Швеция, Израиль и Швейцария. США направили документы в Киев 25 декабря 1991 года. Вслед за супердержавой аналогичные шаги начали делать другие влиятельные международные игроки – Германия, Франция, Великобритания. Уже к концу января 1992 г. официальный Киев получил признание более 90 стран мира. Среди них были все государства Евросоюза и НАТО.

Интеграция Украины в мировое сообщество

После разрешения первых формальностей начался процесс установления Киевом двусторонних отношений и подписания межгосударственных соглашений. А также вхождение Украины в состав разных международных организаций.

Отдельной процедуры для вступления в ООН не понадобилось – Украина, как еще советская республика, считалась одной из основательниц организации, просто теперь изменила статус. А вот неполная хронология других важных событий:

апрель 1992 г. – начало сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития;

сентябрь 1992 года – начало сотрудничества с Международным валютным фондом;

1 января 1995 г. – Украина становится членом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ);

1996 год – присоединяется к Совету Европы;

май 2008 года – Украину принимают во Всемирную торговую организацию (ВТО);

сентябрь 2014 г. – Украина и Европейский союз ратифицируют подписанное несколькими месяцами ранее Соглашение об ассоциации с ЕС;

июнь 2017 года – вступает в силу закон о безвизовом режиме с ЕС;

23 июня 2022 года – уже после начала полномасштабного вторжения России Украина приобрела статус страны-кандидатки в члены Евросоюза.

Ранее OBOZREVATEL объяснял, сколько лет независимой Украине и какую годовщину государство празднует в 2023 году.

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