С Днем матери: как красиво поздравить маму, свекровь, тещу и жену. Картинки и смс

Украина вместе со всем миром отмечает сегодня День матери. Праздник выпадает на второе воскресенье мая и посвящен чествованию материнства и вклада матерей в развитие общества. Так что поздравлять нужно всех женщин, имеющих детей – от крошечных младенцев до совершенно взрослых. Как родственниц, так и друзей и знакомых.

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OBOZREVATEL сделал подборку из коротких поздравлений, которые можно отправить близким и родным, для которых нынешний день – праздничный. Они полны теплых слов и добрых пожеланий.

Поздравление с Днем матери для мамы

Дорогая мама, поздравляю тебя с Днем матери! Ты самый важный человек в моей жизни, и я всегда буду благодарен тебе за твою любовь и поддержку. Желаю тебе крепкого здоровья, а если слез – то только от счастья!

Моя дорогая мама, сегодня я хочу пожелать тебе счастливого Дня матери! Ты всегда была моим образцом и моей опорой. Я очень благодарна тебе за все, что ты для меня делаешь, и желаю тебе безграничного счастья. Люблю тебя больше всего на свете!

Поздравление с Днем матери для жены

Любимая, поздравляю с Днем матери! Ты – самая важная женщина в моей жизни, а теперь ты тоже и самая лучшая мама для нашего ребенка. Я желаю тебе, чтобы жизнь приносила только приятные сюрпризы, а мы постараемся окутать тебя нашей любовью и благодарностью каждый день.

Дорогая моя, с Днем Матери! Ты – источник любви, заботы и вдохновения для нас и наших детей. Я желаю тебе вдохновения, самореализации и успехов. Ты самая лучшая жена и мама, которую я мог бы себе представить, и я всегда буду поддерживать тебя.

Поздравление с Днем матери для бабушки

Дорогая бабушка, с Днем Матери! Я благодарна судьбе за то, что ты – часть моей жизни. Твоя любовь и поддержка помогают мне расти и становиться настоящим человеком. Я хочу пожелать тебе еще много лет здоровья, счастья и улыбок. Ты – лучшая бабушка на свете, и я всегда буду уважать твою мудрость и опыт.

С Днем матери, дорогая бабушка! Я очень благодарен за все, что ты сделала для меня. Твоя любовь, забота и поддержка помогли мне стать тем, кто я есть сегодня. Ты лучшая бабушка в мире, и я очень счастлив, что ты являешься частью моей семьи.

Поздравления с Днем матери для свекрови и тещи

Уважаемая (имя свекрови)! По случаю Дня матери я желаю вам крепкого здоровья, безграничного счастья и любви от близких. Благодарим вас за то, что вы всегда поддерживаете нашу семью и являетесь примером для нас. Поздравляю с праздником!

Дорога (имя тещи), по случаю Дня Матери, хочу пожелать Вам здоровья, успехов во всех начинаниях и безграничной любви от родных. Вы невероятно сильная женщина, и я очень уважаю вашу силу духа и жизненную мудрость. Пусть ваши дни будут исполнены радости и счастья. Поздравляю с праздником!

Поздравление с Днем матери для подруги

Дорогая моя подруга, с Днем Матери! Я очень рада, что у тебя родился ребенок и этот день ты празднуешь уже в статусе мамочки. Я желаю тебе здоровья и радостных моментов от материнства. Пусть твоя жизнь будет наполнена любовью, успехами и незабываемыми светлыми моментами!

Дорогая моя подруга, с Днем Матери! Я хочу пожелать тебе крепкого здоровья, неистощимой энергии и безграничной любви от твоих близких. Знай, что ты всегда можешь рассчитывать на поддержку. Пусть твое материнство станет самым счастливым периодом в твоей жизни.

Как поздравить с Днем матери женщину, потерявшую сына на войне

В День матери я хочу выразить вам свое уважение и почтение. Я знаю, что этот праздник может быть трудным для вас, поскольку вы потеряли своего сына, вставшего на защиту украинского народа от захватчиков. Я хочу, чтобы вы знали, что ваш сын служил с честью и достоинством, и его вклад в защиту нашей страны мы будем помнить и уважать всегда. В этот день я хочу пожелать вам внутренней силы. Пусть вспоминания о вашем сыне наполняют сердце теплом.

Поздравление для матери, усыновившей детей

По случаю Дня матери я хочу выразить вам свое уважение, ведь вы дарите материнское тепло детям, которые его не имели. Ваша любовь, забота и поддержка являются самым большим подарком, который вы можете дать им. Ваша семья является примером того, что родительство – это не о генетике, а о взаимоуважении, заботе и любви. В этот праздничный день хочу пожелать вам крепкого здоровья и радости. Пусть ваш дом всегда будет наполнен любовью, согласием и теплом.

Поздравление для мамы-одиночки

Поздравляю тебя с праздником! Ты невероятно мужественная и сильная женщина, способная на все, чтобы обеспечить своего малыша необходимым ради его счастья. Твоя любовь и забота – это самый большой дар, который может получить ребенок. Пусть твой малыш дарит тебе много улыбок, а твое сердце всегда будет наполнено теплом и любовью.

Поздравление для мамы, которая далеко

Прими мои искренние поздравления в День матери! И хоть ты вдали от меня, но твою любовь и поддержку я чувствую и на расстоянии. Я очень скучаю по тебе и верю, что уже скоро мы сможем встретиться и обняться.

Поздравление для женщины, которая только что стала матерью

Поздравляю тебя с Днем матери! Этот праздник теперь особенный для тебя, потому что ты недавно стала мамой. Хочу пожелать тебе много радостных моментов вместе с твоим ребенком, незабываемых мгновений материнства, и чтобы каждый день приносил только радость.

Раньше OBOZREVATEL, будет ли в День матери выходной для украинцев.

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