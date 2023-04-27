Когда в Украине празднуют День матери: дата в 2023 году

День матери – добрый и светлый праздник, который ассоциируется с цветами, улыбками и настоящим весенним теплом. Каждый год украинцы отмечают День матери во второе воскресенье мая.

Видео дня

Официального выходного дня, конечно, не будет, и это связано не только с войной. День матери всегда приходится на воскресенье, так что потребности в дополнительном выходном просто нет. О традициях и истории этого дня читайте в материале OBOZREVATEL.

День матери в Украине

День матери празднуют почти во всех странах мира, но в разные дни, чаще всего – весной, в марте или в мае.

В 2023 году украинцы будут отмечать праздник 14 мая.

История праздника

Первой страной, которая начала отмечать День матери на самом высоком уровне, были Соединенные Штаты Америки. 8 мая 1914 года Конгресс официально ввел новый праздник.

Затем последовали годы Первой мировой войны, поэтому глобальное введение праздника немного отсрочили. Уже после войны День матери начали отмечать и в некоторых европейских странах. В частности, на Скандинавском полуострове, Германии, Чехии и Словакии. В этот день принято было приезжать в родительский дом, дарить матери весенние цветы, сладости или небольшие подарки. За праздничным столом старались собраться всей семьей.

Говоря об истории праздника, стоит упомянуть древние британские традиции, берущие начало еще с 17 века. В течение нескольких веков в Британской Империи отмечали Mothering Sunday или Материнское воскресенье. Его связывали с четвертым воскресеньем периода Великого поста перед Пасхой. И хотя официально установленного праздника не существовало, матерей поздравляли по всей стране, устраивали семейные праздники, украшали дома весенними цветами. Матери готовили вкусный ужин и выпечку для всей семьи.

Среди важных фигур, сыгравших ключевую роль в официальном установлении праздника, стоит выделить американскую активистку Джулию Уорд Гроув. Она была известной пацифисткой и в 1872 году высказала предложение выделить отдельный день для чествования матерей, участвовавших в борьбе за мир.

Анна Джарвис, также американка, в 1907 заявила об инициативе посвятить один день в году чествованию матерей.

Президент США Вудро Вильсон в 1914 году официально объявил второе воскресенье мая национальным праздником в честь всех матерей.

Ранее OBOZREVATEL публиковал открытки и поздравления ко Дню матери.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.