С Днем матери: искренние поздравления для самых родных в стихах и прозе

День матери – прекрасный светлый праздник, который украинцы в 2023 году будут отмечать 14 мая. Конечно же, не стоит ждать особого случая, чтобы сказать родному человеку важные слова.

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День матери приходится на воскресенье, поэтому по возможности следует собраться за семейным столом или навестить маму, если она живет далеко. OBOZREVATEL публикует самые искренние поздравления для мамы.

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С праздником тебя, моя самая родная! Ты – мой ангел-хранитель, моя поддержка и моя душа. Спасибо за все, что ты сделала для меня. Желаю тебе крепкого здоровья, радости, добра, гармонии в сердце и покоя в мыслях. Люблю тебя и очень скучаю.

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Мамочка, с праздником! Ты подарила столько тепла, радости, поддержки, заботы и понимания, что жизни не хватит, чтобы тебя отблагодарить. Спасибо за лучшее детство, за приятные воспоминания, спасибо за все, что ты отдавала все эти годы ради моего счастья. Я тебя очень ценю и люблю.

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Мама, я тебе желаю божьего благословения и счастливых дней. Я очень скучаю по тебе и хочу поскорее встретиться под мирным небом. Желаю долгих лет жизни, крепкого здоровья, понимания и покоя в сердце. Я сделаю все ради того, чтобы ты гордилась мной.

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Самая родная, самая ласковая, самая лучшая моя мамочка! Спасибо за поддержку и заботу, за радостные и счастливые детские годы. Прости за твои бессонные ночи и за то, что я когда-то нечаянно могла тебя обидеть. Твоя любовь безгранична, твоя поддержка неоценима. Желаю крепкого здоровья и защиты высших сил. Ты для меня самый главный человек в жизни.

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Пишно травень заквітчає дні

У духмяну купіль жасминову.

Люба мамо, посміхнись мені,

Я спішу до тебе на розмову.

Чуєш, мамо, ти одна з усіх

Вмієш так голубити й любити.

Найдорожчий той земний поріг,

Де ти вчила, як на світі жити.

Травень наколисує мотив,

Мамин день постукав тихо в шибку,

Серед всіх земних і справжніх див

Мамина любов найбільше гріє.

***

С днем матери, родная моя! Хочу быть твоей радостью и гордостью, хочу делать все ради того, чтобы ты гордилась мной. Спасибо за то, что воспитала меня честной и доброй, завещала правильные ценности и научила любить. Пусть каждый день дарит повод для счастья. А главное – скорейшей нам победы и мира, чтобы мы с тобой, мама, больше никогда не расставались так надолго.

***

Знаешь, мама, почему мне в жизни удается достигать всего, о чем я мечтаю? Это благодаря твоей поддержке, твоей любви и твоим молитвам. С праздником тебя, родная! Твоя любовь безгранична и бесценна, а обещаю делать все для тебя и ради тебя, чтобы твое материнское сердце не знало слез и тревог.

***

З Днем матері, люба, тебе я вітаю

Та щиро подякую, мамо, за все,

За ніжність, турботу, кохання безкрає,

За серце велике твоє золоте!

***

Сколько раз, мама, я говорила, как сильно тебя люблю? Даже если бы я повторяла это каждый день сотни раз – этого мало. Ты подарила мне столько нежности, тепла и любви, ты всегда так меня поддерживала, что я просто не нахожу слов, чтобы выразить свою благодарность. Ты – мое счастье и мое благословение. Ты – мое все. Пусть глаза твои никогда не знают слез. Желаю крепкого здоровья, мира и добра. Невероятно сильно тебя люблю и крепко обниму при встрече.

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Только с возрастом начинаешь понимать, что материнство – это настоящий подвиг. Спасибо, мама, за терпение, за старание, за отдачу, нежность, поддержку, веру и любовь. Для меня ты самая лучшая и красивая, мне драгоценна каждая твоя морщинка, каждая твоя улыбка. Желаю крепкого здоровья, радости, побольше счастливых моментов и поменьше слез. Обещаю всегда быть рядом и радовать тебя своими достижениями.

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Материнство — нагорода,

Що дається Богом.

Я в День матері бажаю

Щастя золотого.

Подарують хай надію

Рідні оченята,

Вилікують в серці рани

Теплі рученята.

Хай дарують тобі діти

Силу та натхнення,

Розфарбуй яскраво з ними

Сіре повсякдення.

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