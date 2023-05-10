Лучшие подарки на День матери: топ идей, чтобы показать свою любовь

День матери – светлый весенний праздник, который украинцы отмечают во второе воскресенье мая. По возможности в этот день следует собраться за семейным столом и порадовать маму приятным подарком.

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Конечно, не нужно ждать особого случая, чтобы выразить самому родному человеку любовь, благодарность и уважение. Но всегда приятно подарить небольшой сюрприз, особенно в столь замечательный праздник. OBOZREVATEL подобрал топ идей презентов, которыми можно поздравить маму.

Сюрприз ручной работы

Что может быть лучше продолжения милой детской традиции – дарить маме подарок, сделанный своими руками? Такие проявления внимания особенно трогательны и ценны. Если у вас есть таланты в рукоделии, можно придумать подарок в виде вышивки, вязаной вещи, красивой картины, цветочной композиции или вкусного тортика.

Приятные воспоминания

Можно подарить фотоальбом, поместив в него яркие кадры с самыми ценными моментами жизни. Такой подарок всегда актуален и уместен. Есть еще вариант с сертификатом на фотосессию.

Авторская вещь

Очень популярны нынче "именные" подарки. Можно заказать чашку, футболку, халат, блузку, другие аксессуары с инициалами вашей мамы или с важными словами.

Набор косметики

Косметика – универсальный подарок. Выбор неограниченный – от подарочных наборов до декоративной косметики: туши, помады, пудры. Можно купить маме ее любимые духи.

Активный отдых

Если ваша мама любит активный отдых, можно подарить ей билет на событие: выставку, театральную пьесу, концерт, кинопремьеру. Лучше всего взять сразу два билета, чтобы провести время с самым родным человеком.

Кулинарные подарки

Кухонные приборы всегда пригодятся. Вариантов много: кофеварка, вафельница, хлебопечка, блендер, миксер, чайник, кухонный комбайн, тостер, микроволновка, мультиварка.

Вкусный презент

Интересная идея – собственноручно собрать подарочную корзину из маминых любимых сладостей или лакомств. Дополнить корзину можно кофе или чаем, косметикой и фруктами.

Книга

Идеальным подарком будет книга – конечно, если ваша мама любит читать. Можно выбрать проверенную временем книгу классического автора, а можно поэкспериментировать с прозой модернистов – все зависит от предпочтений.

Сертификат

Еще один универсальный подарок. Сертификат в любимый магазин или на спа-процедуры будет отличным и полезным подарком.

Праздничный букет

Цветы – непременный атрибут праздника. Порадуйте маму букетом ее любимых цветов или красивым комнатным растением.

Ранее OBOZREVATEL публиковал открытки и поздравления ко Дню матери.

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