С Днем Конституции: оригинальные поздравления в стихах и прозе, картинки и открытки

28 июня украинцы отмечают День Основного Закона государства. Конституция вступила в силу со дня принятия – с 28 июня 1996 года. Ее признали одной из самых демократичных в мире.

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В условиях полномасштабной войны праздник приобрел новое значение. Украинцы защищают основные ценности, права и свободы в поле боя. OBOZREVATEL предлагает поздравления в стихах и прозе, картинки и открытки, чтобы поздравить с важным праздником.

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Быть украинцем – значит бороться за свободу. Быть украинцем – это стоять щитом на защите демократического мира. Быть украинцем – это уважать права и придерживаться обязательств. Сейчас мы выполняем самую главную обязанность, определенную Конституцией. Мы всей нацией встали на защиту родной земли. Искренне верю, что следующий День Конституции мы встретим под мирным небом, в теплом кругу родных и друзей.

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Бажаю, щоб закон — понад усе!

Щоб рівне право, і свобода слова

Давали нам завжди міцну основу

Для звершень, що майбутнє принесе.

Найголовніше – мирного нам неба,

Для щастя зараз більшого не треба.

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С Днем Конституции! Мы защищаем на фронте не только родную землю, но и основные права и свободы, определенные Конституцией. Желаю работать и творить во благо страны. Желаю мирного неба и победы. Пусть счастливая звезда озарит наше будущее после стольких испытаний и страданий.

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День Конституції для нас

Мірилом правди є й гарантом!

Вітаємо вас в добрий час,

Вам зичимо добра багато.

Хай демократії основи

Ведуть до злагоди шляхами,

Досягнень добрих, світлих, нових,

Нехай закон керує нами!

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З Днем Конституції вітаю,

Країні зичу процвітання,

Хай верховодить нею право,

Закон нехай знайде визнання.

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Свободная страна рождается на поле боя. Свободное государство должно иметь в основе важную гарантию верховенства права. Конституция – наш основной закон, который мы должны соблюдать. Желаю нам счастливого и безопасного будущего в свободной мирной Украине.

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С Днем Конституции. Это праздник каждого, кто стоит на защите родной земли, развивает нашу культуру, язык и традиции. Основной Закон – гарантия всех наших прав и свобод, всего, что у нас есть. Желаю нам, украинцам, светлого будущего и скорейшей победы над врагом.

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Конституция – гарантия прав и свобод. Защищая основные ценности на фронте, мы сражаемся не только за лучшее будущее для нас и для наших детей – мы боремся за право на существование. Пусть День Конституции принесет чистое небо без тревог и вражеских ракет. Мы всегда должны гордиться своей страной и уважать законы. С праздником, украинцы!

Стоит отметить, что после начала войны все больше людей определяют важность празднования Дня Конституции.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в течение 1990-1996 годов было разработано 15 проектов Конституции. Наиболее спорными оказаться вопросы о разделе власти, частной собственности, статусе русского языка и национальной символике.

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