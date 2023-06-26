День Конституции Украины: будет ли государственный выходной

28 июня украинцы будут отмечать 27-ю годовщину принятия Конституции. В этот день в 1996 году депутаты Верховной Рады приняли положения Основного Закона государства. Конституция вступила в силу со дня ее принятия.

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Украинская Конституция признана одной из самых демократичных в мире Тексту Конституции предшествует Преамбула, а сам Основной Закон состоит из 161 статьи, собранных в 14 главах. Будут ли украинцы иметь дополнительный выходной в годовщину ее принятия – читайте в материале OBOZREVATEL.

Будет ли выходной на День Конституции

Второй год мы будем праздновать День Конституции в условиях полномасштабной войны. С принятием закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" были отменены все праздничные дни, определенные в Кодексе законов о труде. Такие ограничения будут действовать до окончания военного состояния. Таким образом, дополнительного выходного у украинцев не будет.

Кстати, раньше День Конституции был одним из наименее популярных праздников среди украинцев. Данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, свидетельствуют о том, что после начала войны все больше людей определяют важность празднования этого дня.

10 лет назад, в 2013 году, только 4% украинцев выделяли День Конституции как один из любимых праздников. Статистика оставалась неизменной в течение 2013-2020 годов. В 2021 году уже 14% опрошенных осознали важность праздника. В 2023 году цифра выросла до пока рекордных 29%.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в течение 1990-1996 годов было разработано 15 проектов Конституции. Наиболее спорными оказаться вопросы о разделе власти, частной собственности, статусе русского языка и национальной символике.

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