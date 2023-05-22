С Днем Героев: как поздравить защитников и защитниц Украины. Картинки и смс

23 мая украинцы отмечают День героев. Это праздник, который в условиях войны приобрел особое значение и смысл.

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После полномасштабного российского вторжения защитники и защитницы продолжают бороться за свободу и независимость. Чествование Дня героев – это уважение тем, благодаря кому мы выстояли и продолжаем борьбу. OBOZREVATEL подобрал лучшие поздравления для героев.

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Когда-то, и я надеюсь, что очень скоро, мы будем праздновать День героев в мирной стране, под чистым солнечным небом. Сегодня же хочу поблагодарить тебя за то, что ты ежедневно жертвуешь собой ради приближающегося дня победы. Пусть тебя оберегают высшие силы. Молимся за тебя. С праздником, герой!

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С праздником тебя, мой герой! Пусть как можно скорее на нашей земле воцарится мир. Желаю крепкого здоровья, божьего благословения, защиты и победных событий. Верю, что скоро мы соберемся за большим семейным столом, чтобы вместе отпраздновать победу.

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Повертайся, будь ласка, живим.

Я прошу не багато, й не мало.

Кожен вечір молюсь всім святим

Щоб нещастя тебе не спіткало.

Щоби янгол закрив от біди,

Над тобою розправивши крила,

І шоб куля лихої орди

Не побачила, не зачепила.

Ясним ранком, та днем дощовим,

Я шепочу у синєє небо:

Повертайся, будь ласка живим,

Батьківщина чекає на тебе.

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Теперь мы все герои; мы – те, кто защищает, верит, борется, донатит, волонтерит, работает и приближает победу. Но все же наши главные ангелы-защитники сейчас на фронте, на передовой. Желаю тебе, мой ангел, веры, уверенности, сил, крепкого здоровья и защиты высших сил. Береги себя и возвращайся невредимым.

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Спасибо за службу, за выдержку, уверенность, надежность и спокойствие. Спасибо, что благодаря тебе мы в тылу можем работать и жить ради победы. Спасибо, что вдохновляешь на большее. Спасибо за стойкость и за сопротивление. В День героев желаю тебе здоровья, выносливости и мужества. Береги себя!

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Поздравляю с Днем героев! Мы жили и будем жить на своей земле благодаря вам, героям-защитникам и защитницам. Вы показали пример стойкости, смелости и храбрости. Ждем вас, чтобы под мирным небом собраться за большим семейным столом и праздновать победу.

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