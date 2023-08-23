С Днем флага Украины: искренние и патриотические поздравления с государственным праздником. Открытки и видео
23 августа в Украине ежегодно отмечают День Государственного флага Украины. Сине-желтый флаг является одним из государственных символов нашей страны.
Праздник был официально введен в 2004 году и предшествует еще одной знаковой для нашей нации дате – Дню Независимости Украины.
OBOZREVATEL предлагает подборку искренних поздравлений, которые можно отправить или озвучить родным, друзьям, коллегам.
***
Это флаг – свободной страны,
Это флаг – города и села,
Это знамя моей Родины,
И в нем вечности добра.
Он развевается, как синее небо,
Безоблачный – символ добра,
А желтый – золотые колосья,
Отражение веры и тепла.
И он, возвеличится над нами,
Показывая верный путь,
Голубым и желтым цветами,
На небе и своих полях.
***
Це прапор – вільної країни,
Це прапор – міста і села,
Це стяг моєї Батьківщини,
І в ньому вічності добра.
Він майорить, як синє небо,
Безхмарний – символе добра,
А жовтий – золоте колосся,
Відбиток віри та тепла.
І він, звеличиться над нами,
Показуючи вірний шлях,
Блакитним й жовтим кольорами,
На небі й на своїх полях.
***
Будьмо згуртованими і небайдужими до майбутнього рідної землі. Тільки разом ми зможемо зробити її прийдешнє кращим та гідним. Покладаймося на успіх наших спільних дій та активну співпрацю, які єднають і зміцнюють нас. З Днем Державного прапора України!
***
День Державного прапора відзначаємо,
Пишається Україна прапором, це всі ми знаємо.
Ми вітаємо дорогу Батьківщину нашу,
Квітни, співай і тільки кращай!
Ми бажаємо українцям удачі й перемог,
Щоб не було проблем і незгод.
Бажаємо Україні милій процвітати,
Та щастя-радості пізнати.
***
Золото – в долині,
Угорі – блакить.
Прапор України
Гордо майорить.
Він – звитяг безмежність,
Слави козаків.
Стяг про незалежність
Світу сповістив.
Дорогим віднині
Стало на землі
Золото в долині
На блакитнім тлі.
***
Синій, як море, як день, золотий —
З неба і сонця наш прапор ясний.
Рідний наш прапор високо несім!
Хай він, уславлений, квітне усім!
Гляньте, на ньому волошки цвітуть,
Гляньте, жита в ньому золото ллють.
З жита й волошок наш прапор ясний.
З неба і сонця, як день весняний.
(О. Олесь)
***
З Днем прапора України! Нехай в цей день прокинеться дух українського народу. Бажаю здоров'я сталевого і патріотизму, успіхів у здійсненні добрих справ і щастя, постійної любові та поваги, добробуту та оптимістичного настрою.
***
У цей день святковий, нехай український прапор летить високо, як символ нашої національної гідності та незламності. Вітаємо з Днем Державного прапора! Нехай він завжди проливає світло на шляху до майбутнього, наповнюючи нас патріотизмом та любов'ю до рідної країни.
***
Вітаю з Днем Державного прапора України. Бажаю, щоб небо над головою було завжди ясним і блакитним, а урожай щедрим і багатим. Нехай стяг України наповнює душу патріотизмом і прагненням до світлого майбутнього.
Ранее OBOZREVATEL писал, будет ли выходным День Государственного флага Украины в 2023 году.
Также предлагаем подборку искренних поздравлений с Днем Независимости Украины.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!