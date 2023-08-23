С Днем флага Украины: искренние и патриотические поздравления с государственным праздником. Открытки и видео

23 августа в Украине ежегодно отмечают День Государственного флага Украины. Сине-желтый флаг является одним из государственных символов нашей страны.

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Праздник был официально введен в 2004 году и предшествует еще одной знаковой для нашей нации дате – Дню Независимости Украины.

OBOZREVATEL предлагает подборку искренних поздравлений, которые можно отправить или озвучить родным, друзьям, коллегам.

***

Это флаг – свободной страны,

Это флаг – города и села,

Это знамя моей Родины,

И в нем вечности добра.

Он развевается, как синее небо,

Безоблачный – символ добра,

А желтый – золотые колосья,

Отражение веры и тепла.

И он, возвеличится над нами,

Показывая верный путь,

Голубым и желтым цветами,

На небе и своих полях.

***

Це прапор – вільної країни,

Це прапор – міста і села,

Це стяг моєї Батьківщини,

І в ньому вічності добра.

Він майорить, як синє небо,

Безхмарний – символе добра,

А жовтий – золоте колосся,

Відбиток віри та тепла.

І він, звеличиться над нами,

Показуючи вірний шлях,

Блакитним й жовтим кольорами,

На небі й на своїх полях.

***

Будьмо згуртованими і небайдужими до майбутнього рідної землі. Тільки разом ми зможемо зробити її прийдешнє кращим та гідним. Покладаймося на успіх наших спільних дій та активну співпрацю, які єднають і зміцнюють нас. З Днем Державного прапора України!

***

День Державного прапора відзначаємо,

Пишається Україна прапором, це всі ми знаємо.

Ми вітаємо дорогу Батьківщину нашу,

Квітни, співай і тільки кращай!

Ми бажаємо українцям удачі й перемог,

Щоб не було проблем і незгод.

Бажаємо Україні милій процвітати,

Та щастя-радості пізнати.

***

Золото – в долині,

Угорі – блакить.

Прапор України

Гордо майорить.

Він – звитяг безмежність,

Слави козаків.

Стяг про незалежність

Світу сповістив.

Дорогим віднині

Стало на землі

Золото в долині

На блакитнім тлі.

***

Синій, як море, як день, золотий —

З неба і сонця наш прапор ясний.

Рідний наш прапор високо несім!

Хай він, уславлений, квітне усім!

Гляньте, на ньому волошки цвітуть,

Гляньте, жита в ньому золото ллють.

З жита й волошок наш прапор ясний.

З неба і сонця, як день весняний.

(О. Олесь)

***

З Днем прапора України! Нехай в цей день прокинеться дух українського народу. Бажаю здоров'я сталевого і патріотизму, успіхів у здійсненні добрих справ і щастя, постійної любові та поваги, добробуту та оптимістичного настрою.

***

У цей день святковий, нехай український прапор летить високо, як символ нашої національної гідності та незламності. Вітаємо з Днем Державного прапора! Нехай він завжди проливає світло на шляху до майбутнього, наповнюючи нас патріотизмом та любов'ю до рідної країни.

***

Вітаю з Днем Державного прапора України. Бажаю, щоб небо над головою було завжди ясним і блакитним, а урожай щедрим і багатим. Нехай стяг України наповнює душу патріотизмом і прагненням до світлого майбутнього.

Ранее OBOZREVATEL писал, будет ли выходным День Государственного флага Украины в 2023 году.

Также предлагаем подборку искренних поздравлений с Днем Независимости Украины.

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