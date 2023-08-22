С Днем Независимости Украины! Красивые поздравления в стихах и прозе, открытки

На этой неделе Украина отмечает самый главный из своих государственных праздников – День Независимости. Уже второй год граждане поздравляют свою страну в условиях войны. Однако, несмотря на захватнические планы российских оккупантов, это только укрепляет нашу любовь к нашей родине.

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Именно поэтому поздравление для дорогих людей мы выбираем с таким теплом и такой искренностью. OBOZREVATEL публикует подборку стихотворных и прозаических текстов, а также картинок, которые можно отправить тем, кто дома и кто за границей, кто на фронте и кто в тылу, каждому, для кого День Независимости Украины дорог и важен.

Поздравления в стихах

Хай живе Україна незалежна та сильна,

Золотисте колосся нехай шелестить,

Для вас привітання із Днем Незалежності,

Із вільним козацьким вітром летить!

***

Сьогодні в Україні свято —

День Незалежності настав!

Бажаю, щоб вона була багата

На безліч добрих та корисних справ!

З Днем Незалежності, друже,

Нехай майорить гордо прапор над нами.

І нехай країни серця небайдужі,

Єднають теплими та щирими словами.

Бажаю жити в країні вільній,

Де хочеться дихати на повні груди

Бажаю стати Україні сильною,

Де будуть жити усміхнені люди!

***

О, Україно! У це чудове свято

Прийми ти привітань багато!

Хай буде у твоїх просторах вічне літо,

А у бокалах, друзі, хай вино буде розлито!

З національним святом українського народу —

Днем незалежності — ми щиро вас вітаємо!

Добробуту, щастя, радості, натхнення,

Добра, здоров'я й злагоди зичимо.

Нехай це свято вам наснаги додає,

В майбутнє краще доля стежку прокладе.

***

Вітаю з Днем України!

У день серпневий вихідний

Ти подумай про Вітчизну,

Про свій рідний дім.

Скільки різних випробувань

Випало їй…

Подумки скажи: "Дякую!"

Батьківщині великій своїй.

У День України всіх знайомих

Привітай хоч на словах.

Побажай їм щастя, грошей

Й успіхів у ділах!

Поздравления в прозе

С Днем Независимости! Благодарю каждого за единство, веру, силу духа, преданность и патриотизм, который монолитно держит нашу неньку! Украина победит!

***

Да здравствует свободный народ! Процветания, здоровья, крепкого духа богатой и щедрой Украине! Пусть семьи Ваши всегда будут сплоченными, столы – полными, праздники – веселыми, соседи – отзывчивыми, а друзья – искренними!

***

С праздником Независимости! Желаем каждой украинской семье мирного неба, твердой веры, семейного уюта и счастливого будущего в свободной преуспевающей Украине!

С Днем Независимости Украины! Пусть свобода мыслить и действовать будет вашим преимуществом. Желаю чувствовать его в работе, в отношениях и в жизни. Процветание вам, вашей семье и стране! Будьте независимы и свободны во всех своих проявлениях!

***

С Днем Независимости! Пусть в темные времена вражеского жестокого нашествия в сердце ярко горит шевченковский огонь любви к родной Украине — стране гор и степей, быстрых рек и золотых полей, зеленых лесов и глубоких морей, отважных и гордых, достойных и любящих людей. С праздником!

С Днем Независимости! Пусть каждый герой вернется домой, наполненный силой духа, неистощимой энергией и несгибаемым убеждением, что Украина превыше всего!

***

Неважно, где мы родились: в Киеве или Севастополе, Львове или Донецке, Полтаве или Одессе, неважно сколько нам лет и на каком языке мы разговариваем. Только одно имеет решающее значение: наша общая Родина и наше общее будущее. И только вместе мы можем его изменить к лучшему. С праздником вас! С Днем Независимости! Слава Украине!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что День независимости пройдет без массовых мероприятий в Киеве. Однако на Крещатике снова покажут выставку уничтоженной техники российских оккупантов.

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