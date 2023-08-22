С Днем Независимости Украины! Красивые поздравления в стихах и прозе, открытки
На этой неделе Украина отмечает самый главный из своих государственных праздников – День Независимости. Уже второй год граждане поздравляют свою страну в условиях войны. Однако, несмотря на захватнические планы российских оккупантов, это только укрепляет нашу любовь к нашей родине.
Именно поэтому поздравление для дорогих людей мы выбираем с таким теплом и такой искренностью. OBOZREVATEL публикует подборку стихотворных и прозаических текстов, а также картинок, которые можно отправить тем, кто дома и кто за границей, кто на фронте и кто в тылу, каждому, для кого День Независимости Украины дорог и важен.
Поздравления в стихах
Хай живе Україна незалежна та сильна,
Золотисте колосся нехай шелестить,
Для вас привітання із Днем Незалежності,
Із вільним козацьким вітром летить!
***
Сьогодні в Україні свято —
День Незалежності настав!
Бажаю, щоб вона була багата
На безліч добрих та корисних справ!
З Днем Незалежності, друже,
Нехай майорить гордо прапор над нами.
І нехай країни серця небайдужі,
Єднають теплими та щирими словами.
Бажаю жити в країні вільній,
Де хочеться дихати на повні груди
Бажаю стати Україні сильною,
Де будуть жити усміхнені люди!
***
О, Україно! У це чудове свято
Прийми ти привітань багато!
Хай буде у твоїх просторах вічне літо,
А у бокалах, друзі, хай вино буде розлито!
З національним святом українського народу —
Днем незалежності — ми щиро вас вітаємо!
Добробуту, щастя, радості, натхнення,
Добра, здоров'я й злагоди зичимо.
Нехай це свято вам наснаги додає,
В майбутнє краще доля стежку прокладе.
***
Вітаю з Днем України!
У день серпневий вихідний
Ти подумай про Вітчизну,
Про свій рідний дім.
Скільки різних випробувань
Випало їй…
Подумки скажи: "Дякую!"
Батьківщині великій своїй.
У День України всіх знайомих
Привітай хоч на словах.
Побажай їм щастя, грошей
Й успіхів у ділах!
Поздравления в прозе
С Днем Независимости! Благодарю каждого за единство, веру, силу духа, преданность и патриотизм, который монолитно держит нашу неньку! Украина победит!
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Да здравствует свободный народ! Процветания, здоровья, крепкого духа богатой и щедрой Украине! Пусть семьи Ваши всегда будут сплоченными, столы – полными, праздники – веселыми, соседи – отзывчивыми, а друзья – искренними!
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С праздником Независимости! Желаем каждой украинской семье мирного неба, твердой веры, семейного уюта и счастливого будущего в свободной преуспевающей Украине!
С Днем Независимости Украины! Пусть свобода мыслить и действовать будет вашим преимуществом. Желаю чувствовать его в работе, в отношениях и в жизни. Процветание вам, вашей семье и стране! Будьте независимы и свободны во всех своих проявлениях!
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С Днем Независимости! Пусть в темные времена вражеского жестокого нашествия в сердце ярко горит шевченковский огонь любви к родной Украине — стране гор и степей, быстрых рек и золотых полей, зеленых лесов и глубоких морей, отважных и гордых, достойных и любящих людей. С праздником!
С Днем Независимости! Пусть каждый герой вернется домой, наполненный силой духа, неистощимой энергией и несгибаемым убеждением, что Украина превыше всего!
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Неважно, где мы родились: в Киеве или Севастополе, Львове или Донецке, Полтаве или Одессе, неважно сколько нам лет и на каком языке мы разговариваем. Только одно имеет решающее значение: наша общая Родина и наше общее будущее. И только вместе мы можем его изменить к лучшему. С праздником вас! С Днем Независимости! Слава Украине!
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что День независимости пройдет без массовых мероприятий в Киеве. Однако на Крещатике снова покажут выставку уничтоженной техники российских оккупантов.
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