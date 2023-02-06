С Днем бармена: подборка искренних и веселых поздравлений
6 февраля отмечают Международный день бармена. Для многих из нас люди этой профессии в определенный момент жизни были не только теми, кто разливает напитки, но и лучшими советчиками и психологами.
Подумать только: ведь бармен должен найти общий язык с любым клиентом, даже самым прихотливым. Именно ему часто изливают душу, жалуются или, наоборот, делятся радостью.
OBOZREVATEL подготовил подборку поздравлений с Днем бармена. Хотя у украинцев сейчас не время для веселья, однако вашим знакомым и друзьям будет приятно услышать или прочитать теплые слова и благодарность за профессионализм.
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Вітаю тебе з Днем бармена!
Ти і в свято завжди на посту!
Даруєш людям свою працю незмінно,
І рухів своїх красу!
Ти справляєшся з роботою жваво!
І вмієш дарувати посмішки!
Нехай завжди будуть люди біля стійки
Від душі тобі дякувати!
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З Міжнародним днем бармена. Бажаю життя зі смачних і яскравих коктейлів щастя, радості, веселощів і любові. Нехай на роботі завжди все виходить, клієнтки посміхаються, напої ллються рікою, а настрій залишається просто чудовим. Удачі тобі і позитиву!
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Ти краще будь-якого психолога,
Послухаєш і даси пораду.
Ти заткнеш за пояс філолога,
Простими словами даєш відраду.
Але ти не сидиш в кабінеті,
І звання наукового не маєш,
Твій офіс тут – у барі, у буфеті.
Тебе з днем бармена! Ура! Ура!
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Спасибі за найкращі напої, за віртуозну роботу, за незворушність, за чудову техніку і за талант бути барменом. З привітанням, хочеться висловити і повагу, і захоплення. Також побажати гарного настрою, бадьорості, веселощів, терпіння і задоволення від роботи.
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У наш час без бармена просто не обійтися. Це професія поки ще дуже нова, але дуже важлива. Кожен бар, ресторан або кафе може похвалитися своїм барменом. Ця людина завжди в пошуках чогось новенького. Які смачні коктейлі, приготовані справжнім професіоналом своєї справи. Дорогі бармени, сьогодні чудове професійне ваше свято. Бажаємо вам щастя, здоров’я, терпіння і удачі. Нехай завжди вас оточують прекрасні люди. Успіхів і удачі вам у всьому. Будьте завжди щасливі.
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Як приємно дивитися на бармена, який біля стійки бару щось там мудрує зі своїми коктейлями. Справжній король вин. Він завжди порадить, що краще придбати на будь-який випадок торжества. Сьогодні свято твій, мій чудовий бармен. Я від усієї душі вітаю тебе і бажаю удачі, щастя і любові. Нехай твій професіоналізм процвітає з кожним днем. Миру, успіхів і гарного настрою щодня. Хороших друзів тобі і всіх земних благ.
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Лютневого морозного вечора ми поспішаємо в кафе, щоби привітати нашого дорогого бармена зі святом. Нам так приємно спілкуватися з такою тактовною, уважною, ввічливою людиною. А скільки він знає вин! Тут вже не посперечаєшся. Як приємно насолодитися освіжаючим коктейлем, власноруч приготованим барменом у нас на очах. Сьогодні вітаємо тебе зі святом. Радості і удачі, успіхів і везіння, терпіння і мудрості у всьому. Нехай завжди всі мрії збуваються. Нехай робота приносить тільки задоволення.
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Сьогодні ми відзначаємо чудове, прекрасне свято – День бармена. Кожен бармен по-своєму майстер-клас. У кожного з них є свій авторський коктейль, від якого ми отримуємо насолоду. Часто бармену викладають душу, часто вітають зі святом. Дорогий наш віртуоз-бармен, ми бажаємо тобі міцного здоров’я, великого кохання, багато радості і завжди гарного настрою. Нехай тобі завжди буде прихильною доля. Нехай усі життєві проблеми, а без цього не можна, вирішуються легко і просто. Дай Бог, щоб поряд з тобою завжди були вірні, надійні друзі.
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До пізньої ночі ти стоїш біля стійки бару. Твоє робоче місце, начебто маленький острівець, на якому ти єдиний господар. Твої фірмові коктейлі дуже подобаються нам, а смак чудового вина, запропонованого тобою, завжди трошки кружляє голову. Сьогодні свято бармена. Я щиро вітаю тебе. Бажаю миру, удачі і любові. Нехай життя складеться чудово у тебе. Нехай у твоїй родині завжди панує тепло, достаток і затишок. Гідною тобі зарплати, величезного щастя і благополуччя у всьому.
***
Бажаю, щоб життя твоє не мчало,
Не поспішало скоріш у даль піти,
І в шейкері, як горілка, не змішалося,
Для кращого всі сили приклади.
Скуштуй коктейль від злості і печалі,
Нехай самотність умчиться назавжди,
І згадай, як ми колись запалювали,
Від ночі і до самої зорі.
***
На роботі чекають великі зміни,
Все зміниться, старайся і трудись,
Вітаю я тебе на День бармена,
Як дзига за стійкою крутись.
І жонглюй, немов справжній фокусник,
Щоб клієнти повідкривали знову роти,
Подаруй всім людям краплю щастя,
Наливаючи їм в склянку струмок любові.
***
День бармена не дарма створений.
Не дарма святкуємо його.
І кожному колись розданий
Дар, щоб домогтися свого.
Бажаємо в цей день ми зимовий
Побільше нехай платить клієнт.
Праця ця весела, але тяжка.
Бажаємо удачі зловити момент.
***
Розбираєшся в напоях,
Знаєш ти, що запропонувати:
"Маргариту", "абсент", "мохіто" —
Вмієш смаком здивувати!
З професійним святом, бармен!
Нехай у всьому прийде удача,
Відриваємося по повній,
А он і дівчата маячать!
***
З Днем бармена, друже дорогий,
Приємно спостерігати за твоєю рукою –
Спритність рук – і ось вже повний келих,
Креативно оформлений, наче бездонний…
Тебе вітаю, ти – найкращий бармен,
Бажаю неважких і прибуткових справ!
Щоб ти ніколи не потребував ні в чому
Щоб щасливим і радісним в цей день став!
***
З святом тебе, наш бармен дорогий,
Нехай смуток на поріг до тебе – ні ногою!
Нехай лише удача, на шляху зустрічається,
Хай щастя завжди, тобі посміхається!
***
У День бармена я тобі бажаю,
Свій талант в ночі не втратити,
З датою, з торжеством всіх вітаю,
Закликаю разом відзначати.
Щоб від нудьги всі звільнилися,
І пішли танцпол ногами бити,
Щоб до ранку ми веселилися,
У День бармена немає причин сумувати.
***
Сьогодні свято у друзів-барменів,
Поспішаємо привітати їх і щастя побажати,
Адже не знайдемо гідну заміну,
Коли так хочеться розповісти про наболіле.
Дякую за веселу вдачу і за корисні поради,
За ароматний чай і міцну каву заварну.
Ми цінуємо вашу мудрість, дотепні відповіді,
Нехай смуток і нудьга вас обходять стороною.
***
У тебе, мій друг бармен, легка рука,
На око наллєш – не помилишся.
Ти налий собі трохи коньяку,
Сьогодні на свято твоє, хоч трішки.
Відпочинь сьогодні, будь собі клієнтом,
Створи коктейль ти для душі,
Насолоджуйтся радісним моментом –
З Днем бармена – ось мої вірші!
***
В твоїх руках миготять швидко
Фужери з коктейлями, пляшки ігристого.
Все виглядає, ну просто феєрично,
Та й на смак – просто відмінно.
У Міжнародний день бармена
Поспішаю привітати друга-шоумена.
Нехай буде життя твоє, як і робота
Красиве, феєричне, безтурботне!
***
Хочу побажати, щоб хороших клієнтів
У тебе не зникало ніколи.
Щоб "чай" був щедрим, а робота
Приносила радості доволі!
Как сообщал OBOZREVATEL, 6 февраля также отмечают День Оксаны. Читайте, как оригинально поздравить именинницу.
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