С Днем бармена: подборка искренних и веселых поздравлений

6 февраля отмечают Международный день бармена. Для многих из нас люди этой профессии в определенный момент жизни были не только теми, кто разливает напитки, но и лучшими советчиками и психологами.

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Подумать только: ведь бармен должен найти общий язык с любым клиентом, даже самым прихотливым. Именно ему часто изливают душу, жалуются или, наоборот, делятся радостью.

OBOZREVATEL подготовил подборку поздравлений с Днем бармена. Хотя у украинцев сейчас не время для веселья, однако вашим знакомым и друзьям будет приятно услышать или прочитать теплые слова и благодарность за профессионализм.

***

Вітаю тебе з Днем бармена!

Ти і в свято завжди на посту!

Даруєш людям свою працю незмінно,

І рухів своїх красу!

Ти справляєшся з роботою жваво!

І вмієш дарувати посмішки!

Нехай завжди будуть люди біля стійки

Від душі тобі дякувати!

***

З Міжнародним днем бармена. Бажаю життя зі смачних і яскравих коктейлів щастя, радості, веселощів і любові. Нехай на роботі завжди все виходить, клієнтки посміхаються, напої ллються рікою, а настрій залишається просто чудовим. Удачі тобі і позитиву!

***

Ти краще будь-якого психолога,

Послухаєш і даси пораду.

Ти заткнеш за пояс філолога,

Простими словами даєш відраду.

Але ти не сидиш в кабінеті,

І звання наукового не маєш,

Твій офіс тут – у барі, у буфеті.

Тебе з днем бармена! Ура! Ура!

***

Спасибі за найкращі напої, за віртуозну роботу, за незворушність, за чудову техніку і за талант бути барменом. З привітанням, хочеться висловити і повагу, і захоплення. Також побажати гарного настрою, бадьорості, веселощів, терпіння і задоволення від роботи.

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У наш час без бармена просто не обійтися. Це професія поки ще дуже нова, але дуже важлива. Кожен бар, ресторан або кафе може похвалитися своїм барменом. Ця людина завжди в пошуках чогось новенького. Які смачні коктейлі, приготовані справжнім професіоналом своєї справи. Дорогі бармени, сьогодні чудове професійне ваше свято. Бажаємо вам щастя, здоров’я, терпіння і удачі. Нехай завжди вас оточують прекрасні люди. Успіхів і удачі вам у всьому. Будьте завжди щасливі.

***

Як приємно дивитися на бармена, який біля стійки бару щось там мудрує зі своїми коктейлями. Справжній король вин. Він завжди порадить, що краще придбати на будь-який випадок торжества. Сьогодні свято твій, мій чудовий бармен. Я від усієї душі вітаю тебе і бажаю удачі, щастя і любові. Нехай твій професіоналізм процвітає з кожним днем. Миру, успіхів і гарного настрою щодня. Хороших друзів тобі і всіх земних благ.

***

Лютневого морозного вечора ми поспішаємо в кафе, щоби привітати нашого дорогого бармена зі святом. Нам так приємно спілкуватися з такою тактовною, уважною, ввічливою людиною. А скільки він знає вин! Тут вже не посперечаєшся. Як приємно насолодитися освіжаючим коктейлем, власноруч приготованим барменом у нас на очах. Сьогодні вітаємо тебе зі святом. Радості і удачі, успіхів і везіння, терпіння і мудрості у всьому. Нехай завжди всі мрії збуваються. Нехай робота приносить тільки задоволення.

***

Сьогодні ми відзначаємо чудове, прекрасне свято – День бармена. Кожен бармен по-своєму майстер-клас. У кожного з них є свій авторський коктейль, від якого ми отримуємо насолоду. Часто бармену викладають душу, часто вітають зі святом. Дорогий наш віртуоз-бармен, ми бажаємо тобі міцного здоров’я, великого кохання, багато радості і завжди гарного настрою. Нехай тобі завжди буде прихильною доля. Нехай усі життєві проблеми, а без цього не можна, вирішуються легко і просто. Дай Бог, щоб поряд з тобою завжди були вірні, надійні друзі.

***

До пізньої ночі ти стоїш біля стійки бару. Твоє робоче місце, начебто маленький острівець, на якому ти єдиний господар. Твої фірмові коктейлі дуже подобаються нам, а смак чудового вина, запропонованого тобою, завжди трошки кружляє голову. Сьогодні свято бармена. Я щиро вітаю тебе. Бажаю миру, удачі і любові. Нехай життя складеться чудово у тебе. Нехай у твоїй родині завжди панує тепло, достаток і затишок. Гідною тобі зарплати, величезного щастя і благополуччя у всьому.

***

Бажаю, щоб життя твоє не мчало,

Не поспішало скоріш у даль піти,

І в шейкері, як горілка, не змішалося,

Для кращого всі сили приклади.

Скуштуй коктейль від злості і печалі,

Нехай самотність умчиться назавжди,

І згадай, як ми колись запалювали,

Від ночі і до самої зорі.

***

На роботі чекають великі зміни,

Все зміниться, старайся і трудись,

Вітаю я тебе на День бармена,

Як дзига за стійкою крутись.

І жонглюй, немов справжній фокусник,

Щоб клієнти повідкривали знову роти,

Подаруй всім людям краплю щастя,

Наливаючи їм в склянку струмок любові.

***

День бармена не дарма створений.

Не дарма святкуємо його.

І кожному колись розданий

Дар, щоб домогтися свого.

Бажаємо в цей день ми зимовий

Побільше нехай платить клієнт.

Праця ця весела, але тяжка.

Бажаємо удачі зловити момент.

***

Розбираєшся в напоях,

Знаєш ти, що запропонувати:

"Маргариту", "абсент", "мохіто" —

Вмієш смаком здивувати!

З професійним святом, бармен!

Нехай у всьому прийде удача,

Відриваємося по повній,

А он і дівчата маячать!

***

З Днем бармена, друже дорогий,

Приємно спостерігати за твоєю рукою –

Спритність рук – і ось вже повний келих,

Креативно оформлений, наче бездонний…

Тебе вітаю, ти – найкращий бармен,

Бажаю неважких і прибуткових справ!

Щоб ти ніколи не потребував ні в чому

Щоб щасливим і радісним в цей день став!

***

З святом тебе, наш бармен дорогий,

Нехай смуток на поріг до тебе – ні ногою!

Нехай лише удача, на шляху зустрічається,

Хай щастя завжди, тобі посміхається!

***

У День бармена я тобі бажаю,

Свій талант в ночі не втратити,

З датою, з торжеством всіх вітаю,

Закликаю разом відзначати.

Щоб від нудьги всі звільнилися,

І пішли танцпол ногами бити,

Щоб до ранку ми веселилися,

У День бармена немає причин сумувати.

***

Сьогодні свято у друзів-барменів,

Поспішаємо привітати їх і щастя побажати,

Адже не знайдемо гідну заміну,

Коли так хочеться розповісти про наболіле.

Дякую за веселу вдачу і за корисні поради,

За ароматний чай і міцну каву заварну.

Ми цінуємо вашу мудрість, дотепні відповіді,

Нехай смуток і нудьга вас обходять стороною.

***

У тебе, мій друг бармен, легка рука,

На око наллєш – не помилишся.

Ти налий собі трохи коньяку,

Сьогодні на свято твоє, хоч трішки.

Відпочинь сьогодні, будь собі клієнтом,

Створи коктейль ти для душі,

Насолоджуйтся радісним моментом –

З Днем бармена – ось мої вірші!

***

В твоїх руках миготять швидко

Фужери з коктейлями, пляшки ігристого.

Все виглядає, ну просто феєрично,

Та й на смак – просто відмінно.

У Міжнародний день бармена

Поспішаю привітати друга-шоумена.

Нехай буде життя твоє, як і робота

Красиве, феєричне, безтурботне!

***

Хочу побажати, щоб хороших клієнтів

У тебе не зникало ніколи.

Щоб "чай" був щедрим, а робота

Приносила радості доволі!

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 февраля также отмечают День Оксаны. Читайте, как оригинально поздравить именинницу.

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