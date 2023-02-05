День Ксении: что нельзя делать и как красиво поздравить Оксану

Ежегодно 6 февраля церковь отмечает праздник Ксении Миласской, также известной как Ксения Римлянка. В этот день свои именины празднуют Ксения, Оксана, Герасим, Тимофей, Иоанн, Павел, Агапий, Денис и Вавил.

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OBOZREVATEL рассказывает подробнее о празднике. А также о приметах и запретах 6 февраля.

Кем была преподобная Ксения Римлянка

Родилась будущая святая в V веке в семье римского сенатора-христианина и получила при рождении имя Евсевия. Она была единственным ребенком своих родителей, поэтому ее очень любили, берегли от всяких невзгод и возлагали на нее большие надежды.

Когда Евсевия достигла брачного возраста, ее обручили с юношей из знатной семьи. Но девушка поняла, что хочет посвятить свою жизнь богу и стать невестой Христовой. То есть избрала для себя путь отречения от мирской жизни. Зная, что родители будут против такого решения, она тайком продала свое имущество и однажды ночью сбежала из дома с двумя рабынями-христианками, переодевшись в мужскую одежду. Девушки назвали друг друга сестрами в вере и той же ночью отплыли на корабле в Александрию.

До конечной цели они не добрались, высадившись на острове Кос. В пути Евсевия взяла себе новое имя – Ксения, то есть "путешественница, чужестранка". Вместе с сестрами она молилась, чтобы бог послал им праведного мужчину, который мог бы стать их покровителем. И у города Милас, который находится в современной Турции, они встретили игумена монастыря апостола Андрея по имени Павел. Он согласился заботиться о беглянках.

В городе Ксения за деньги, которые прихватила из дома, приобрела участок земли и построила на нем небольшую церковь первомученика Стефана и малый женский монастырь. Впоследствии она стала дьяконесой этого монастыря, хотя и некоторое время противилась такому почетному предназначению. Но святой Павел ее убедил.

Ксению уважали за праведную и чрезвычайно скромную, глубоко аскетичную жизнь. Также святая прославились своим умением отводить человеческие души от греха. Служила она в своем монастыре до самой смерти. А после кончины дьяконесы на ее похороны пришло немало людей из окрестных сел, знавших о ее добродетелях. Христиане молились у ее тела и, по преданию, больные при этом получали исцеление. Правда о знатном происхождении Ксении открылась только перед смертью одной из двух ее сестер, она рассказала историю их бегства из Рима.

Какие народные традиции связывают с Днем Ксении Римлянки

Считалось, что этот день знаменует собой завершение половины зимы. Поэтому у славян было принято проверять запасы хлеба – нужно было убедиться, что половина еще осталась в амбарах. Поэтому Ксению называли "полухлебницей" и "полузимницей".

Считалось, что кто первый сядет за стол до ужина в этот день, того ждут несчастья и даже смерть. Поэтому молодежи не разрешалось спешить к трапезе. Первыми садились за стол и начинали есть старшие члены семьи. Так они отводили беду от своих потомков.

Также на Ксении брали только что испеченный хлеб и вечером взвешивали его, а затем еще раз проверяли вес хлеба утром. Если он за это время уменьшался, это означало, что урожай будет хорошим и цена на хлеб упадет, а если увеличивался – это предвещало неурожай и подорожание.

Какие 6 февраля народные приметы

В этот день внимательно наблюдали за погодой – какой она будет, такой будет и весна.

Если на улице была метель, это обещало поздний приход весны.

Безветренный день предвещал сухую и жаркую вторую половину июля.

А высокие и редкие облака на Ксении говорили о скором наступлении оттепели.

Чего нельзя делать 6 февраля

На Ксении запрещалось ставить бродить квас. Считалось, что это приведет к неурожайной осени.

Наши предки не вязали в этот день узлы. Это якобы притягивает смерть.

Сны, которые снятся в ночь на 6 февраля сбудутся, но наоборот. Но рассказывать о них нельзя, иначе ничего не сбудется.

Как поздравить Оксану с днем ангела

Всю доброту, яка існує в світі,

Всю радість, що живе серед людей,

Найкращі, всі, що до вподоби, квіти

Дарую Вам, Оксано, в цей прекрасний день!

Хай Матір Божа Вас охороняє,

В душі панує світла доброта,

Ісус Христос здоров’я посилає

На многії і благії літа!

***

З днем ангела, Оксано, вітаю,

Здорoв’я міцнoго бажаю,

Хай здійсняться мрії,

Усі спoдівання і надії.

Місяць і зірoньки ясні,

Хай світять тoбі унoчі.

А в день хай сoнечкo сяє,

І свoїм теплoм зігріває.

Хай ангел тебе oберігає,

І завжди на допoмогу пoспішає.

***

Сьогодні – Оксани,

Бажаю людської пошани.

Здоров’я міцного,

Кохання палкого.

Щоб доля твоя,

Мов казка була.

Щоб серце співало,

Всяке лихо минало.

Щоб ангел охороняв,

Твою душу і тіло.

А Господь щоб тобі посилав,

Усе те, чого ти просила.

***

Оксана, в День твоего Ангела хочется пожелать тебе, чтобы твоя светлая, радостная жизнь была наполнена любовью к ближним, счастью, благополучием. Пусть близкие всегда радуют, друзья будут рядом и все в жизни складывается удачно.

***

Ангел-хранитель в ночи зажжет над тобой Оксана три свечи, Первую – за любовь, вечное счастье. Вторую – за доброту, правду и прямоту. Третья свеча обережет Тебя от невзгод и обид.

***

Оксана, поздравляю с Днем ангела! Пусть каждый миг приносит сотни шансов сделать жизнь еще ярче и счастливее! Пусть любая минута дарит только удачу и море позитива! И ангел-хранитель бережет тебя от всех невзгод.

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