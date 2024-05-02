С Чистым четвергом! Лучшие поздравления для близких

Чистый четверг – один из важнейших дней Страстной недели. В этот праздник следует очищать пространство вокруг себя и душу от негативных мыслей и чувств.

Поздравление с Чистым четвергом – это способ проявить заботу, уважение и поднять настроение важным для вас людям. Поэтому OBOZ.UA подготовил подборку праздничных поздравлений для родных и друзей.

В этом году Чистый четверг приходится на 2 мая. Не забудьте сделать все запланированные дела по подготовке к Пасхе, убрать свои дома, очистить тело и дух, а также поздравить своих близких и родных, и пожелать им добра, счастья и мира.

Поздравления с Чистым четвергом

Счастливого Чистого четверга! Пусть в этот день все твои невзгоды исчезнут, как мусор из дома, а на их место придут радость и благополучие!

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Поздравляю с Чистым четвергом! Сегодня у нас есть возможность посмотреть на свою жизнь с новой стороны и сосредоточиться на внутренних ценностях. Я от всего сердца желаю вам обрести внутреннее спокойствие и согласие, сосредоточиться только на позитиве и быть счастливыми и здоровыми.

Поздравляю с Чистым четвергом! Желаю, чтобы в этот день ты смыл все образы, печали и грехи, а твою жизнь наполняли только добрые люди и события! Этот день является временем для размышления и духовного роста. Поэтому поверьте в лучшее будущее и найдите силу и мудрость для решения любых жизненных проблем и трудностей.

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В Чистый четверг хочу из всего сердца пожелать тебе чистоты мыслей, чувств, любви и счастья. Пусть из дома исчезнет беспорядок, а из мыслей – печаль. Пусть в твоей жизни не будет больше места для обиды и печали, а праздник Пасхи подарит счастье, надежду и удачу.

Пусть в Чистый четверг вода смоет с тебя все тревоги и печали, а все беды и невзгоды оставят твой дом навсегда. Пусть останется в душе только счастье, вдохновение и радость, а сердце избавится от печали и обиды и не потеряет веры в лучшее будущее!

Пусть Чистый четверг смоет все невзгоды и печали, а в твоей жизни придет время новых возможностей и свершений! Желаю тебе крепкой веры, душевного тепла и искренней любви!

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Все в этот чистый своллый день

И никому совсем не лень

Обливаются водой

Нетронутой, святой,

Чтобы смыть все напасти,

На здоровье и счастье.

Пусть молитва тихо льется

И Господь нам улыбнется!

Ранее OBOZ.UA публиковал все запреты Чистого четверга.

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