Чистый четверг: все запреты праздника

Неделя перед Пасхой называется Страстная неделя и посвящена подготовке к воскресению Христа. Во время него каждый день имеет особое и уникальное значение.

Верующие считают Страстную неделю самой суровой и одним из важнейших периодов в году. О запретах Чистого четверга читайте в материале OBOZ.UA.

Большой четверг также называют Чистым. Четвертый день Страстной недели знаменует таинство причастия, то есть момент, когда во время Тайной вечери Иисус угостил апостолов хлебом и вином.

Чистый четверг в 2024 году приходится на 2 мая. В этот день верующие не только тщательно убирают в своих домах, купаются, но и соблюдают определенные правила и запреты, чтобы очиститься духовно и физически перед Пасхой.

Запреты

Во время большого количества христианских праздников существуют запреты на тяжелый труд, поэтому у верующих возникает логичный вопрос о том, можно ли работать в Чистый четверг.

Поскольку вся Страстная неделя – это подготовка к пасхе, то работали нужно. При необходимости вы можете сходить в парикмахерскую, чтобы "состричь" неудачи и болезни, посадить картофель, шить или печь куличи.

То, чего точно нельзя делать, так это лениться и оставлять дома беспорядок или грязь. Также запрещено ругаться, ссориться, сквернословить и не стоит занимать кому-то деньги.

Кроме того, поскольку все еще продолжается Великий пост, тем, кто его придерживается, нельзя употреблять непостные блюда.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о значениях и запретах каждый день Страстной недели.

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