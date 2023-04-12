С Чистым четвергом: искренние поздравления с праздником. Картинки и смс

Чистый четверг считается одним из главных дней Страстной недели. К этому дню нужно завершить уборку в доме и начать готовить корзину на пасхальную службу. А еще очистить мысли и душу к Пасхе.

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OBOZREVATEL собрал поздравления с Чистым четвергом, которые можно отправить близким людям. Выбирайте стихи, прозаические строки или открытки.

Напередодні Великодня

У день очищення і тіла, і душі

Я привітати поспішаю вас сьогодні

І надсилаю ці прості вірші.

Нехай четвер очистить ваше серце,

Нехай омиє тіло і думки,

Як із відра вода – на вас проллється

Благословення Боже на віки!

***

Славний свято – четвер Чистий,

Він: божественний, променистий,

Добрий, Світлий, православний,

Перед Великоднем, дуже головний!

У цей день треба купатися,

Від гріхів всіх очищатися,

Все очистити відразу враз,

Адже такий був даний наказ!

Очисти душу в день цей світлий,

До неба очі підійми,

Хай серденько любов’ю квітне,

Духовні крила розгорне.

Господь усіх благословляє

На щастя радість на добро.

В Чистий Четвер себе пізнаєм,

щоб дерево життя цвіло.

***

У день, що Чистим величають,

Вас сердечно вітаю.

Хай береже вас ангел світлий,

З Четвергом вас в день привітний!

Водою джерельною, чистою,

Прозорою, наче сріблистою,

Змиваю все темне, нечистеє,

Щоб серце зігрілось розхристане.

У Чистий Четвер помолімося

І паскою благословімося,

Щоб радість приходила світлая,

Як гілка черешні розквітлая.

***

Нехай змиє все водиця,

Життя ваше оновить,

Спокоєм і вірою

Надовго нагородить!

Чистий до нас прийшов четвер.

У цей день не можна лінуватися.

Щоб позбутися від бід –

Треба будинок прибрати.

У будинку буде чистота,

А на серці – доброта.

Буде наше життя тоді

Приносити нам радість!

Чую світлий благовіст,

До закінчення йде піст.

Пахнуть паски із печі,

Великодні калачі.

Всі у Чистий у Четвер

Зранку і аж дотепер

Обливаються водою

Непочатою, святою,

Щоби змити всі напасті,

На здоров’я і на щастя.

Хай молитва тихо ллється

І Господь нам усміхнеться!

В Чистый четверг поздравляю с праздником! Желаю очищения и обновления. Пусть уйдут с омовением все невзгоды, обиды и разочарования. Пусть жизнь наполняют добрые и светлые моменты, любовь и радость. Мира вам, гармонии, умиротворенности, покоя и веры в лучшее!

***

Поздравляю с Чистым Четвергом! Вынеси из дома весь мусор и остатки тревог, чтобы освободить душу от злых воспоминаний и обид. Пусть этот день станет новой и чистой страницей, с которой начнётся другая история твоей жизни, наполненная только счастьем, любовью и радостью!

С Чистым четвергом! Пусть этот день уберет из вашей жизни весь негатив и черные полосы, пусть жизнь станет чистой и белой полосой! Радости, счастья, успехов, здоровья, семейного благополучия и любви!

***

В Чистый Четверг хочу от души пожелать чистоты мыслей, чувств, любви и счастья. Пусть из дома исчезнет печаль, а из мыслей – грусть. Пусть в твоей жизни не будет больше места для оскорблений и плохих слов, а праздник Пасхи подарит добрую надежду и удачу.

Пусть в Чистый четверг из дома уйдут все обиды и тревоги, пусть сердце покинут все мрачные мысли и печали, пусть впереди появятся чистые и яркие горизонты счастья, пусть в жизни начнется светлая полоса благополучия и добрых чудес.

***

С праздником! В Великий Четверг хочу от души пожелать чистоты мыслей, чувств, любви и счастья. Пусть из дома исчезнет печаль, а из мыслей – грусть!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал обо всех традициях Чистого четверга.

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