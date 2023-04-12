С Чистым четвергом: искренние поздравления с праздником. Картинки и смс
Чистый четверг считается одним из главных дней Страстной недели. К этому дню нужно завершить уборку в доме и начать готовить корзину на пасхальную службу. А еще очистить мысли и душу к Пасхе.
OBOZREVATEL собрал поздравления с Чистым четвергом, которые можно отправить близким людям. Выбирайте стихи, прозаические строки или открытки.
Напередодні Великодня
У день очищення і тіла, і душі
Я привітати поспішаю вас сьогодні
І надсилаю ці прості вірші.
Нехай четвер очистить ваше серце,
Нехай омиє тіло і думки,
Як із відра вода – на вас проллється
Благословення Боже на віки!
***
Славний свято – четвер Чистий,
Він: божественний, променистий,
Добрий, Світлий, православний,
Перед Великоднем, дуже головний!
У цей день треба купатися,
Від гріхів всіх очищатися,
Все очистити відразу враз,
Адже такий був даний наказ!
Очисти душу в день цей світлий,
До неба очі підійми,
Хай серденько любов’ю квітне,
Духовні крила розгорне.
Господь усіх благословляє
На щастя радість на добро.
В Чистий Четвер себе пізнаєм,
щоб дерево життя цвіло.
***
У день, що Чистим величають,
Вас сердечно вітаю.
Хай береже вас ангел світлий,
З Четвергом вас в день привітний!
Водою джерельною, чистою,
Прозорою, наче сріблистою,
Змиваю все темне, нечистеє,
Щоб серце зігрілось розхристане.
У Чистий Четвер помолімося
І паскою благословімося,
Щоб радість приходила світлая,
Як гілка черешні розквітлая.
***
Нехай змиє все водиця,
Життя ваше оновить,
Спокоєм і вірою
Надовго нагородить!
Чистий до нас прийшов четвер.
У цей день не можна лінуватися.
Щоб позбутися від бід –
Треба будинок прибрати.
У будинку буде чистота,
А на серці – доброта.
Буде наше життя тоді
Приносити нам радість!
Чую світлий благовіст,
До закінчення йде піст.
Пахнуть паски із печі,
Великодні калачі.
Всі у Чистий у Четвер
Зранку і аж дотепер
Обливаються водою
Непочатою, святою,
Щоби змити всі напасті,
На здоров’я і на щастя.
Хай молитва тихо ллється
І Господь нам усміхнеться!
В Чистый четверг поздравляю с праздником! Желаю очищения и обновления. Пусть уйдут с омовением все невзгоды, обиды и разочарования. Пусть жизнь наполняют добрые и светлые моменты, любовь и радость. Мира вам, гармонии, умиротворенности, покоя и веры в лучшее!
***
Поздравляю с Чистым Четвергом! Вынеси из дома весь мусор и остатки тревог, чтобы освободить душу от злых воспоминаний и обид. Пусть этот день станет новой и чистой страницей, с которой начнётся другая история твоей жизни, наполненная только счастьем, любовью и радостью!
С Чистым четвергом! Пусть этот день уберет из вашей жизни весь негатив и черные полосы, пусть жизнь станет чистой и белой полосой! Радости, счастья, успехов, здоровья, семейного благополучия и любви!
***
В Чистый Четверг хочу от души пожелать чистоты мыслей, чувств, любви и счастья. Пусть из дома исчезнет печаль, а из мыслей – грусть. Пусть в твоей жизни не будет больше места для оскорблений и плохих слов, а праздник Пасхи подарит добрую надежду и удачу.
Пусть в Чистый четверг из дома уйдут все обиды и тревоги, пусть сердце покинут все мрачные мысли и печали, пусть впереди появятся чистые и яркие горизонты счастья, пусть в жизни начнется светлая полоса благополучия и добрых чудес.
***
С праздником! В Великий Четверг хочу от души пожелать чистоты мыслей, чувств, любви и счастья. Пусть из дома исчезнет печаль, а из мыслей – грусть!
Ранее OBOZREVATEL рассказывал обо всех традициях Чистого четверга.
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