С Благовещением! Искренние поздравления, открытки и смс
Сегодня православные христиане отмечают Благовещение. Один из 12 самых больших праздников года, установленный в честь явления перед девой Марией архангела Гавриила. Он возвестил Богородице, что она скоро подарит миру Сына Божия.
Чтобы поздравить близких с этим праздником, выбирайте стихотворные или прозаические строки, которые собрал OBOZREVATEL. Также отправляйте близким открытки.
Благовіщення святкувати кличе,
Це свято, що любов несе
Й наповнить радістю серця
У ім'я Сина та Отця.
***
З Благовіщенням Україну вітаю,
Перемоги та миру українцям бажаю.
Нехай сьогодні до нас ангел прийде
І добру звістку всім нам принесе.
Нехай гармонія в світі настане,
Нехай нам у небі сонце засяє.
І буде нехай знову і знову
З нами віра, надія й любов!
С Благовещением.
Желаю Вам вестей благих,
И крепкой веры, мыслей чистых.
Чтоб ангел всех хранил родных,
Защитил от зла и бед любых.
И в Благовещение свершится,
То, что просили от души,
О чем Всевышнего молили –
О мире, счастье и любви.
Как звон праздничных колоколов, пусть вера и благодать войдет в ваши сердца. Пусть любовь и радость порхают над вами, как голуби над церковными куполами. Несите добро и получайте благодарность. Помогайте нуждающимся, и все вам вернется, как бумеранг. С праздником Благовещения, христиане! Благополучия и здоровья в ваши дома!
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С Благовещением Пресвятой Богородицы! Именно в этот день Дева Мария узнала благую весть о том, что станет Богородицей и матерью Спасителя нашего, Иисуса Христа. Пусть в этот светлый праздник наши души наполняются только лучшими помыслами, чтобы в жизни каждого из нас была своя благая весть.
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Пусть в этот светлый день ваше сердце наполнится еще большей любовью, а Святая Дева Мария укроет от всех бед! Пусть в Ваш дом приходят только с благими известиями, только с добром и теплотой. Желаю, чтобы ваша душа всегда была наполнена искренностью, а сердце радовалось от счастья и любви. С Благовещением Пресвятой Богородицы!
Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы! От чистого сердца хочу пожелать ценить свою жизнь и быть благодарным Богу за все хорошее, что он послал, дорожить каждым светлым моментом счастья и до конца верить в свои силы, с каждым днем получать благое и доброе известие, никогда не потерять свою веру и искреннюю любовь .
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С благой вестью голубь белый парит и кружит в небесах, так он вам на Благовещение желает, чтобы душа была чиста. Пусть Благовещение подарит тепло, любовь и доброту, улыбок радостных придаст и исполнит давние мечты! Богородица Святая пусть во всех делах хранит, согревает тихой надеждой и вдохновит на успехи! Пусть вера вас не покидает, да будет смирение в сердце, а благословение Господне пусть всегда ведет вас по жизни.
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Поздравляю вас с праздником – Благовещением Пресвятой Богородицы! Желаю только чистых помыслов, светлых благодеяний, доброты душевной, здоровья вам и вашим близким. Умиротворение, спокойствие и мир вашему дому!
С Благовещением вас! Пусть материальные и духовные блага будут в достатке, а в дверь стучат только благие вести!
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Радостных известий, мира, добра желаю вам в праздник Благовещения! Крепкого здоровья, солнца, любви, надежды, веры и душевного покоя!
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Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы! С праздником доброй надежды и светлой веры! Желаю, чтобы в жизни были только благие известия, только счастливые дни, только искренние чувства, только добрые друзья, только верная любовь!
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Поздравляю с великим праздником Благовещения! Пусть в доме живут мир, любовь, благополучие и Божья благодать!
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя делать на Благовещение.
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