С 8 марта! Искренние поздравления и яркие открытки к празднику

Международный женский день настал. Так что, самое время поздравлятб родных, близких и знакомых женщин с этим праздником.

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OBOZREVATEL публикует подборку красивых поздравлений и открыток. Выбирайте ту, которая отзовется в вашем сердце.

Приветствие в стихах

Сьогодні квітнуть всі дівчата,

Бо їхній день, жіноче свято!

То ж будьте радісні, здорові

Руді, блондинки, чорноброві!

Хай сяють щастям ваші очі,

І пристрасними будуть ночі,

Усмішка квітне на вустах,

Хай розцвіте в душі весна!

***

З 8 Березня, з святом краси,

Хай чарівність в повітрі вирує.

Вам любові, що в казці живе,

Одже, справжнє кохання існує!

Вам бажаю весни на завжди,

Щоб в душі оселилась, та в серці.

Хай в оселі панує добро,

Відчиніть для чудес в домі дверці!

З 8 Березня вітаю

Та краси вам побажаю,

Гумору та оптимізму,

Мудрості та романтизму,

Стрункості та рівноваги,

Завжди доброї поваги,

Квітів, тонну шоколаду,

Грошенят на всі принади,

Почуттів та насолоди,

Завжди ясної погоди,

Щоб в чарівний день весни

Щиро посміхались ви!

***

З весни початком! З днем жіночим!

Хай світяться від щастя очі,

Душа від радості співає,

Як сад весняний, розквітає.

Нехай вночі зірки яскраві

Тобі дарують своє світло.

Живи насичено й цікаво,

Хай мрії збудуться завітні!

Зі святом весни і тепла,

Бажаю, жінки, вам добра.

Щоб не знали ні горя, ні зла,

Щастя, усмішок зичу вам сповна.

Хай на серці пісня звучить,

Сонце в душі нічого не затьмить.

Люди добрі в житті трапляються,

А ваші мрії завжди збуваються.

***

Із Міжнародним днем жінок вітаю!

Беріть лише найкраще від життя!

В душі нехай вогонь палає,

Хай доля буде радісна, проста.

Хай потаємні збудуться бажання,

І ніжність подарує ця весна.

Удачі, задоволення, кохання,

Від щастя посміхайтеся щодня!

Сьогодні свято у країні,

Святкуємо жіночий день.

Жінки, щасливі будьте нині,

Бажаєм радості й натхнень!

Коханий буде нехай поряд,

Коли потреба в тому є.

Хай зігріває його погляд,

А слово — сили додає.

Жінки і мами, і бабусі,

Колеги й сестри, всім добра!

Завжди бажаєм бути в русі,

Хай в серденьку горить іскра!

***

Зі святом весни і тепла!

Бажаю, жінки, вам добра.

Щоб не знали ні горя, ні зла,

Щастя, усмішок зичу вам сповна.

Хай на серці пісня звучить,

Сонця в душі сяє щомить.

Люди добрі в житті трапляються,

А ваші мрії завжди збуваються.

***

Чарівні будьте завжди, як весна,

Усміхнені, вдоволені, щасливі!

Подія йде весела й голосна,

Щоб були всі жінки такі вродливі!

Вам щастя повну чашу і добра,

Взаємного кохання і любові,

Аби душа так радісно цвіла

В букетах сонцесяйних і квіткових!

Поздравления в прозе

Дорогие наши, любимые и привлекательные женщины! Любимые жены, дочери, матери, тещи, подруги и все сильные и прекрасные! Поздравляем вас с днем 8 Марта. Желаем, чтобы ваши сердца принадлежали любящим вас, чтобы каждый день и час вы чувствовали любовь и заботу, преданность и верность, помощь и поддержку. Любите сами и будьте всегда любимы, оставайтесь такими же прекрасными и неповторимыми, надежными и трудолюбивыми, нежными и теплыми. Счастья вам, радости и удачи всегда и во всем!

***

Милые дамы, поздравляем вас с праздником весны и красоты – 8 марта. Оставайтесь такими же лучезарными и очаровательными женщинами, настоящими эталонами красоты и обаяния. Будьте счастливы дома, на работе, желаем вам благополучия и семейного уюта, а также удачи во всех начинаниях. Здоровья и душевного равновесия, улыбок и солнечных дней.

Желаю вам сказочного настроения, ласковых мужских объятий, сногсшибательной карьеры, любимых увлечений, семейной стабильности, ярких впечатлений, финансовой независимости, счастливых улыбок и много волшебных дней, как сегодняшний замечательный праздник – 8 марта.

***

Поздравляю Вас с прекрасным праздником 8 Марта! В этот поистине женский день хочется от всего сердца пожелать, чтобы Ваше сердце всегда пылало от любви. Чтобы Ваша жизнь была наполнена только добрыми и прекрасными событиями. Оставайтесь такой же ласковой, нежной, женственной и очаровательной. Пусть Ваша жизнь будет яркой и впечатляющей, а рядом будут только надежные, верные люди. Любите и будьте любимы. С праздником весны Вас!

От всего сердца поздравляю тебя с 8 Марта! Пусть начинающаяся весна принесет тебе настоящее женское счастье, которое наполнится ароматом цветов и желанных подарков. Пусть будет море незабываемых впечатлений, а любовь пусть кружит голову. Проживай каждый новый день с позитивом!

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Дорогие дамы! Желаю вам хорошего настроения сегодня и чаще, побольше радостных моментов в жизни и поменьше проблем. Желаю вам всегда чувствовать себя любимыми, уверенными в себе, прекрасно красивыми и очаровательными. Поздравляю с праздником! И пусть вам всегда сопутствуют цветы, улыбки и комплименты!

Пусть сегодня ласковое весеннее солнышко согреет своими нежными лучами. Прекрасные и благоухающие цветы очаруют своим волшебным ароматом. Теплые улыбки и любящие глаза всех родных и близких греют сердце. А счастье, удача и любовь пусть идут рядом всю долгую, светлую жизнь.

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Дорогие женщины сегодня ваш день, день весны, красоты и нежности. Хочу поздравить Вас с Международным женским днем и пожелать всего наилучшего. Вы – душа и сердце нашего мира, вы сильны и умны, мудры и талантливы. Вы умеете улыбаться и радоваться жизни, и в этот день я желаю вам, чтобы у всех всегда был повод для радости, а жизнь была полна счастья. Вы создаете красоту в мире и дарите нам свою любовь и заботу. Желаю в этот замечательный праздник душевной гармонии, а также достойных людей и море любви.

Милые женщины, мы ценим вашу мудрость, доброту и терпение, которые помогают нам преодолевать все трудности жизни. Вы заслуживаете высшей похвалы и благодарности за все, что делаете для нашего мира. В этот день мы желаем вам счастья, здоровья и удачи во всех ваших начинаниях. Пусть в вашей жизни будет больше ярких моментов, новых открытий и знакомств. Пусть вы всегда будете окружены любовью и заботой близких вам людей, а ваша жизнь будет исполнена смысла и радости. С праздником 8 марта! Желаем вам красивых цветов, теплых объятий и многих улыбок. Вы – настоящие герои нашей жизни.

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Поздравляю с 8 Марта – праздником любви, весны и красоты. Желаю солнечного настроения, женского счастья, больше чудесных событий, приятных встреч, искренних улыбок и комплиментов. Пусть жизнь будет яркой и интересной, полной гармонии и радости, а успех и благополучие не оставляют никогда!

От всего сердца желаю расцветать вместе с этой прекрасной весной! Пусть это волшебное время года дарит много добра, позитива и тепла! Желаю море солнечных улыбок, искренней любви и неслыханной удачи!

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Желаю тебе всегда оставаться такой же нежной, как эта весна, цветущей и прекрасной, как мимоза, улыбающейся как мартовское солнышко, а еще обязательно любимой и бесконечно обожаемой. С 8 Марта тебя! Будь счастлива во всем, успешна и незабываема.

Поздравляем с лучшим праздником весны – 8 Марта! Пусть каждый день будет осенен улыбками, радостью, прекрасными моментами, которые будут наполнять легкостью, беззаботностью вашу жизнь. Желаем быть всегда милыми, очаровательными, прекрасными, привлекательными, обязательно здоровыми, нежными и красивыми, окружающие пусть вдохновляются вами, пусть вокруг царит покой, уют и мир. С праздником мы очень вас ценим и любим!

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Желаю вам солнечных мгновений, ярких впечатлений, хороших и радостных моментов в жизни. Будьте всегда любимы, горячо любите и получайте стопроцентную отдачу от жизни. Пусть будет весенним ваше настроение, необычным – привлекательностью, прекрасным – жизнью и бесконечным – счастьем. С праздником 8 марта!

Ранее OBOZREVATEL публиковал список того, что ни в коем случае нельзя дарить женщинам 8 марта.

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