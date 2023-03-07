Что категорически нельзя дарить женщинам: под запретом популярные вещи

По народным поверьям, некоторые подарки не следует дарить женщинам, чтобы не навлечь беду или проблемы со здоровьем. Издавна говорили, что нельзя выбирать в качестве подарка часы, свечу, полотенца и определенные сорта цветов в горшках.

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Покупая презенты женщинам на 8 марта, суеверные люди обязательно обращают внимание на давние поверья. Что категорично нельзя дарить женщинам и какие популярные презенты под запретом у тех, кто верит в приметы, разбирался OBOZREVATEL.

Украшения из жемчуга

Украшения из жемчуга очень изящны, минималистичны и элегантны, но, по словам биоэнергетиков, такой подарок может негативно сказаться на здоровье и эмоциональном состоянии женщины.

Все дело в том, что издавна жемчуг считался отрицательным подарком, что принесет адресатке только слезы и потери. Астрологи говорят, что для женщин определенного знака зодиака можно сделать исключение. Например, жемчуг на энергетическом уровне очень подойдет представительницам знака Рак. Если вам подарили жемчуг, суеверные люди советуют дать дарителю несколько монет взамен.

Белье

Наши прабабушки с особой осторожностью относились к нижнему белью и ночным рубашкам в качестве подарков. Согласно поверьям, на такие вещи можно легко навести порчу.

Конечно, на супругов или пар подобный запрет не распространяется, интимные подарки можно принимать из рук родных и надежных людей.

Средства гигиены

Гели для душа, шампуни, средства по уходу за телом – очень популярные подарки на 8 марта. В народе говорят, что дарить средства гигиены следует в крайнем случае. По поверью, такой презент приведет к ссоре и ухудшению отношений.

Расческа

Есть две трактовки такого подарка. Суеверные люди верят, что на гребешке можно навести порчу и передать человеку негатив. По другой версии, гребешки издавна дарили недругам, чтобы навлечь в их жизнь ссоры, конфликты и недоразумения с близкими.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему одиноким людям, престарелым и партнеру не следует дарить чашку.

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