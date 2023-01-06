Рождество в Украине: что запрещено в праздник
В 2023 году Рождество Христово у украинцев, которые празднуют его 7 января, выпадает на субботу. В народе существует много суеверий на этот день.
OBOZREVATEL собрал самые распространенные поверья. Запретов достаточно много.
– Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.
– Нельзя выходить из дома до рассвета.
– Нельзя заниматься делами по хозяйству, так что желательно все домашние дела сделать еще 5 января.
– Нельзя пить алкогольные напитки и воду. В этот день можно пить чай, кофе, компот.
– Нельзя гадать молодым девушкам, иначе судьбу свою прогадают. Но в этот день можно загадать самое заветное желание. Согласно поверью, оно обязательно сбудется.
– Нельзя купаться, так что принимать водные процедуры нужно заранее. Встречать Рождество нужно чистыми душой и телом.
– Нельзя окрашивать и стричь волосы.
– Нельзя хозяевам оставлять стол раньше гостей. Есть мнение, что если хозяин раньше гостей покинет стол, то быть ему весь год неприкаянным.
– Нельзя ставить на стол пустые тарелки. Обязательно хоть что-нибудь, но должно на них лежать.
– Нельзя заниматься садоводством.
– Нельзя ходить на охоту и убивать зверей.
– Нельзя варить или пить кисель – к покойнику.
– Нельзя выносить мусор.
– Нельзя ходить в лес и на рыбалку. Иначе можно потревожить русалок и лешего.
– Нельзя ругаться и переезжать на другое место.
– Нельзя покупать веревку, иначе в доме будет повешение.
– Нельзя отмечать праздник одному.
Ранее OBOZREVATEL писал о традициях и запретах Святого вечера, который отмечают по григорианскому календарю 6 января.
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