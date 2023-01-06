Рождество в Украине: что запрещено в праздник

В 2023 году Рождество Христово у украинцев, которые празднуют его 7 января, выпадает на субботу. В народе существует много суеверий на этот день.

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OBOZREVATEL собрал самые распространенные поверья. Запретов достаточно много.

– Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

– Нельзя выходить из дома до рассвета.

– Нельзя заниматься делами по хозяйству, так что желательно все домашние дела сделать еще 5 января.

– Нельзя пить алкогольные напитки и воду. В этот день можно пить чай, кофе, компот.

– Нельзя гадать молодым девушкам, иначе судьбу свою прогадают. Но в этот день можно загадать самое заветное желание. Согласно поверью, оно обязательно сбудется.

– Нельзя купаться, так что принимать водные процедуры нужно заранее. Встречать Рождество нужно чистыми душой и телом.

– Нельзя окрашивать и стричь волосы.

– Нельзя хозяевам оставлять стол раньше гостей. Есть мнение, что если хозяин раньше гостей покинет стол, то быть ему весь год неприкаянным.

– Нельзя ставить на стол пустые тарелки. Обязательно хоть что-нибудь, но должно на них лежать.

– Нельзя заниматься садоводством.

– Нельзя ходить на охоту и убивать зверей.

– Нельзя варить или пить кисель – к покойнику.

– Нельзя выносить мусор.

– Нельзя ходить в лес и на рыбалку. Иначе можно потревожить русалок и лешего.

– Нельзя ругаться и переезжать на другое место.

– Нельзя покупать веревку, иначе в доме будет повешение.

– Нельзя отмечать праздник одному.

Ранее OBOZREVATEL писал о традициях и запретах Святого вечера, который отмечают по григорианскому календарю 6 января.

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