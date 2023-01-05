Святвечер в Украине: как отмечают и что категорически нельзя делать

Святвечер – это день накануне Рождества, когда верующие занимаются подготовкой к празднику. Его также называют Навечерие Рождества Христова, или Сочельник.

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6 января Святой вечер отмечают по юлианскому календарю. В этот день продолжается Рождественский пост, к ужину подают 12 постных блюд. О главных традициях и запретах праздника читайте в материале OBOZREVATEL.

Когда отмечают Святвечер – дата

Дата Святого вечера зависит от того, по какому календарю празднуют Рождество. По григорианскому он отмечается 24 декабря, а по юлианскому – 6 января.

Как известно, католики, протестанты и часть православных церквей используют более современный григорианский календарь. Православные в Украине, России, Грузии, Сербии, Польше и Израиле, а также афонские монастыри отмечают Рождение Христа по старому юлианскому календарю.

История Святого вечера

Согласно церковному преданию, в канун рождения Иисуса Христа в небе засияла Вифлеемская звезда, благодаря которой мир узнал о пришествии Спасителя.

В Украине празднуют Святвечер многие века. С этого дня начинался период святок, который продолжался до праздника Крещения 19 января.

Как отмечают Святой вечер

6 января верующие посещают литургию, а затем Рождественскую всенощную. Если нет возможности сходить в церковь, можно помолиться дома.

В Святвечер традиционно устраивали рождественские вертепы и представления, разыгрывая сцену рождения Сына Божьего в хлеву в Вифлееме. Дети и молодежь отправляются колядовать.

Вечером вся семья собирается за столом с 12 постными блюдами, среди которых обязательными считаются кутья и узвар. В Сочельник к употреблению разрешена рыба.

Что нельзя делать в Святой вечер 6 января

6 января следует соблюдать строгий пост. До появления первой звезды запрещена любая пища, а за ужином нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты.

Кроме того, категорические нельзя в Святвечер гадать, конфликтовать и сквернословить. Также не стоит заниматься работой по дому, но можно готовить.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Дії" завершился опрос о дате празднования Рождества Христова. Согласно его результатам, более половины украинцев изїявили отмечать праздник 25 декабря. За это проголосовали 58,99% респондентов.