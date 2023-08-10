Рождество Николая Чудотворца: что это за праздник, что нельзя делать и как молиться

11 августа православные верующие отмечают Рождество святителя Николая Чудотворца. Христиане считают святого приближенным к Богу, Николаю издавна молились об исцелении и здоровье, просили защиты для больных и отверженных.

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Николай Чудотворец – один из самых почитаемых святых. О традициях и верованиях этого дня – читайте в материале OBOZREVATEL.

Рождество Николая Чудотворца

Святитель Николай родился в городе Патаре, на южном побережье полуострова Малая Азия. Рос будущий святой в благочестивой Феофана и Нонны, неуклонно исповедовавших христианские каноны. По преданию, еще с рождения Николай показал свою избранность – его мать во время родов сразу исцелилась от тяжелой болезни.

В юности Николай поселился в Мире, где изучал богословие и стал священником. Получив после смерти родителей большое наследство, святой решил раздать все нуждающимся.

По свидетельствам, святой Николай творил при жизни много чудес. Обычно ему молятся все те, кто оказались в скорби или беде. Святой спасал от смерти невинных, исцелял больных: возвращал зрение и речь, освобождал пленных, считался покровителем мореплавателей. Николай является примером христианского милосердия и любви к ближнему.

Святого Николая чествуют трижды: 11 августа – Рождество, 19 декабря – Успение и 22 мая – перенесение мощей в город Бар.

Молитва к святому Николаю

Погодные приметы

По погоде в этот день предсказывали, какой будет зима. Во времена язычества 11 августа называли "туманником", ведь примета о утреннем тумане в этот день предсказывала теплую осень и щедрый урожай зерновых.

Теплый и погожий день – сентябрь будет похож на лето.

Уродило много ягод и орехов – зима будет очень морозной и снежной.

Если в лесу в это время мало грибов – зимой следует ожидать сильных морозов.

Народные суеверия

Как и во все церковные праздники, в этот день не стоит ссориться, делать зло и отказывать в помощи нуждающимся.

Также наши предки не советовали давать деньги взаймы, а свои долги следовало по возможности вернуть.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, огородными работами, уборкой, стиркой и вязанием.

Считается, что день Николая предназначен для духовного развития, молитв и размышлений, поэтому следует провести его в гармонии с собой и миром.

Ранее OBOZREVATEL публиковал православный календарь на август.

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