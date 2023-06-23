Рождество Иоанна Крестителя у католиков: все о празднике 24 июня

По календарю католической церкви 24 июня отмечается праздник Рождества Иоанна Крестителя. Пророк, которого называют предтечей Иисуса Христа, является одним из самых почитаемых святых, соответственно, его праздник имеет в католицизме наивысший ранг торжества.

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OBOZREVATEL рассказывает пор этот праздник. А также о запретах, связанных с ним, и о приметах 24 июня.

Что празднуют на Рождество Иоанна Крестителя

Будущий Креститель родился у совсем пожилой пары – священника Захарии и его жены Елисаветы, живших во времена царя Ирода. Евреи высмеивали супругов за то, что они не смогли дать жизнь ребенку, поэтому они стали молиться богу и тот ответил им, послав сына.

Также Захария получил известие о том, что его отпрыск станет предтечей Спасителя. Это произошло во время его служения в Иерусалимском храме. Сначала он не поверил в полученное пророчество. За это Архангел Гавриил лишил его дара речи. Снова говорить Захария смог, когда ребенок родился и ему дали имя.

Сын Иоанн пошел по пути своего отца, став священником. Местом проповеди для себя он избрал берег реки Иордан. Когда ему исполнилось 30 лет, к нему принять обряд крещения пришел молодой человек. Это был Иисус. Иоанн знал, кого он видит перед собой и не хотел совершать обряд, сказав, что сам должен креститься от будущего Спасителя, но тот настоял. Когда Иисус вошел в воду Иордана, над его головой возник Святой Дух в виде голубя. Миссия Ивана была выполнена.

Праздник по народному календарю – Варнава Земляничка

Украинцы в этот день праздновали День святого Варнавы, прозванного Земляничником. В этот день не разрешалось рвать траву и употреблять в пищу плоды с деревьев и кустов.

Считалось, что в праздник активизировалась всякая нечисть, поэтому от нее делали обереги из сушеных трав. Также женщины в этот день гадали на верность своих мужей.

Прозвище Земляничник святой Варнава получил, потому что считалось, что до его дня земляника и клубника еще не спелые. А уже после начинался сезон этих ягод.

Запреты на Рождество Ионна Крестителя

Народные приметы указывают, что в этот день нельзя делать такие вещи:

есть плоды с деревьев и кустов;

рвать траву;

сплетничать и ссориться;

начинать новые дела;

делиться планами.

Приметы 24 июня

Вот что помогало нашим предкам в этот день прогнозировать погоду на лето.

облака на рассвете обещали прохладу днем;

если в этот день вороны сидят на нижних ветвях деревьев – это к дождю;

теплая ночь предвещала хороший урожай плодовых деревьев.

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