Когда в Украине празднуют День молодежи: почему появились две даты

С прошлого года День молодежи, ранее выпадавший на конец июня, начали отмечать в другую дату. Теперь Украина празднует его 12 августа.

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OBOZREVATEL рассказывает более подробно, в чем разница между этими датами. А также почему Украина перешла на празднование в августе и о смысле праздника.

Почему День молодежи раньше праздновали в июне

Традиция отмечать День молодежи в последнее воскресенье июня досталась Украине в наследство от Советского Союза. Соответствующий праздник в СССР был основан еще в 1958 году. Предполагалось, что в этот день комсомольцы должны собираться и веселиться вместе, а государство – подводить итоги работы в сфере молодежной политики за год.

После распада Союза многие образовавшиеся на его месте страны в первое время решили не менять эту традицию. В Украине этот день праздничным был признан президентским указом в 1994 году. Но потом все изменилось.

Почему в Украине перенесли День молодежи

Отношение к бывшему советскому празднику резко изменилось после начала российской агрессии против Украины в 2014 году. Тогда молодежные организации заговорили о необходимости перенести его на 12 августа – именно в этот день отмечается Международный день молодежи, который проходит под эгидой ООН.

Международная организация ввела его в поддержку инициативы Всемирного молодежного форума системы ООН. Впервые такое празднование прошло в 2000 году. Ежегодно эту дату посвящают какой-то отдельной проблеме молодых людей по всему миру. Так, в 2001 году это была борьба с эпидемией ВИЧ/СПИДа, в 2003 – трудовой занятости молодых людей, в 2014 году – их психическому здоровью.

Украина присоединилась к международному празднованию в 2022 году. Соответствующий указ президент Владимир Зеленский подписал 28 июля 2021 г. – еще до начала полномасштабного военного вторжения России.

В чем смысл Дня молодежи

Праздник, который проходит под эгидой ООН, имеет своей целью привлечение внимания правительств стран мира к проблемам молодых людей. В этот день проходят многочисленные мероприятия – концерты, лекции, международные конференции. Все они посвящены вкладу молодежи в развитие общества и вопросам, которые беспокоят ее больше всего.

Украина присоединилась к глобальной инициативе, чтобы лучше интегрироваться в международное сообщество. А вот последнее воскресенье июня осталось в нашем государстве Днем молодежных и детских общественных организаций.

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