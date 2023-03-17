Родительская поминальная суббота: что нельзя делать 18 марта

18 марта у православных верующих – родительская поминальная суббота. В этот день молятся за усопших родных.

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Также в этот день чтят память Конона Мандонского. По погоде 18 марта предсказывали, каким будет лето. О традициях и верованиях этого дня читайте в материале OBOZREVATEL.

Поминальная суббота

В период Великого поста обычные поминовения невозможны, ведь полная литургия совершается не каждый день. Поэтому церковь установила отдельные дня, в которые вспоминают близких, уже отошедших в засветы.

Издавна верующие ходили в церковь и отстаивали службу. Накануне, в пятницу, проходит большая панихида – парастас. А утром служат заупокойную. Заранее следует написать записки с именами усопших, которые священник зачитает во время молебна.

В этот день принято заниматься благотворительностью. В церковь приносили продукты, одежду, вещи, которые отдавали нуждающимся. В некоторых регионах принято ходить на кладбища и убирать могилы.

Молитва в родительскую субботу

Молиться в отцовскую субботу следует следующим образом: "Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих: отцов моих, родственников, благодетелей (имена) и всех православных христиан, и прости им все грехи вольные и невольные, и даруй им Царство Небесное".

Поминать родных следует тихо. Запрещалось устраивать застолье, пить алкоголь или вспоминать усопших плохими словами. Сплетничать, делать тяжелый труд или идти за покупками тоже не советовали.

День памяти Конона Мандонского

Также 18 марта чтят память Конона Мандонского. Он родился в Назарете в III веке. Конон был добрым, щедрым и милосердным, вел тихую аскетическую жизнь, исповедовал христианство, часто молился.

Правитель Деций Траян во время гонений на христиан велел подвергнуть Конона пыткам. До самой кончины он не отказался от веры. В ноги Конона забили гвозди и заставили его бежать перед колесницей. Умер Конон под копытами коней.

Традиции и верования

Конона в народе называют "Кононом-огородником". Сам мученик питался урожаем, который выращивал на маленьком клочке земли. Поэтому его привыкли называть покровителем огородников. В этот день разрешалось копать, убирать грядки, готовить рассаду. А вот грабли брать в руки не советовали – чтобы не навлечь беду. У Конона просили хорошую погоду и богатый урожай.

Также говорили: если на Конона светит солнце – лето будет теплым и погожим. Если 18 марта не выпал дождь – значит, летом града не будет, а урожай уродит щедро.

Смотрели на грачей: если птицы садятся на гнезда – через три недели уже можно начинать полевые работы.

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