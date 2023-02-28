Календарь православных праздников на март-2023: важнейшие религиозные события

В марте православные верующие продолжают соблюдать Великий пост, начавшийся с 27 февраля. В период поста отказываются от мяса, молочных продуктов, сладостей, продуктов животного происхождения, а едят овощи, фрукты, каши.

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В первый месяц весны по церковному календарю каждый день отмечают религиозные праздники и дни памяти мучеников и святых. Об основных православных мартовских праздниках читайте в материале OBOZREVATEL.

Месяц начнется с памяти Павла, Валента, Даниила, Иеремии и двенадцати святых мучеников, пострадавших во время гонения на христиан правителя Деоклитиана.

2 марта – день преподобного Федора Киево-Печерского, прославившегося дарами чудотворений и подвигом молчания.

Святителя Льва Первого Великого, защитника православия, будут вспоминать 3 марта.

4 марта по церковному календарю – день апостолов 70-ти Архипа и Филимона, день памяти мучеников Максима, Феодота и Исихия.

Первая неделя Великого поста подходит к концу 5 марта, в этот день вспоминают Ярослава Мудрого и епископа Льва Катанского.

В первый день второй недели Пасхального поста, 6 марта, вспоминают преподобного Тимофея, Афанасия Исповедника, святых Евстахия и Георгия.

7 марта – день мощей мучеников, погибших во время гонений на христиан в Евгении. Также в этот день вспоминают мученика Маврикия.

8 марта не только Международный женский день, но и день мученика Поликарпа по церковному календарю.

9 марта по православной традиции вспоминают усекновение главы Иоанна Предтечи.

Память Тарасия чтят 10 марта.

Важной датой является 11 марта, это вторая поминальная суббота поста.

12 марта, отмечают Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских.

Память Василия Исповедника чтят верующие 13 марта, на третью неделю Пасхального поста.

А 14 марта вспоминают мучениц Евдокию, Антонину и мучеников Нестора и Тривимия.

15 марта – день мученика Федота и святителя митрополита Киевского Иова.

Мучеников Василиска, Клеоника и Евтропия вспоминают 16 марта.

17 марта – день Павла, Юлиании и Герасима.

В третью поминальную субботу, 18 марта, чтят память Конона Исаврического и преподобного Марка.

Сорок двух мучеников Аммореи вспоминают в воскресенье, 19 марта.

20 марта начинается четвертая неделя Пасхального поста. Это день Павла, Василия, Ефрема, Евгения и Эмилиана.

Преподобных Феофилакта и Лазаря вспоминают 21 марта.

Днем сорока мучеников Севастийских называют 22 марта.

23 марта чтят память мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента.

Святителей Софронеев, Антипа и Ефимия поминают 24 марта.

25 марта, в четвертую поминальную субботу, вспоминают преподобных Феофана и Симеона и святого Григория.

Мученицу Кристину Персидскую и святого Никифора вспоминают в четвертое воскресенье поста, 26 марта.

С началом пятой недели поста 27 марта чтят память Венедикта и Евсхимона.

Семь мучеников – Агапия, Тимолая, Ромила, Александров и Дионисиев – вспоминают 28 марта.

29 марта – день папы Римского Александра, мученика Юлиана и священномучеников Трофима и Фала.

30 марта отмечают преподобного Алексея, или в народе – теплого Алексия.

В последний день марта чтят память святого Кирилла и мучеников Трофима и Евкарпия.

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