Радоница или Гробки 2023: что нельзя делать

На девятый день после Пасхи в Украине отмечают Радоницу. Также этот праздник известен как Проводы или Гробки. В этом году его дата выпадает на 25 апреля. В этот день принято вспоминать умерших и посещать их могилы.

Видео дня

OBOZREVATEL рассказывает о традициях и приметах поминального праздника. А также о запретах, действующих в этот день.

Что можно делать на Радоницу

В поминальный день следует вспомнить добрым словом всех покойных родственников и близких. Также нужно посетить специальную службу в церкви и подать записку с именами умерших для поминовения.

Также считается правильным подать в этот день милостыню, поделиться чем-нибудь с нуждающимися.

Запреты на Радоницу

Очень важно во время посещения кладбища вести себя сдержанно – не шуметь, не смеяться, не бегать. Скорбь тоже стоит выражать без чрезмерных эмоций. Считается, что все это может потревожить души усопших.

Несмотря на то, что традиция приносить на кладбище еду и устраивать у могил поминальные обеды достаточно распространена, на самом деле эти действия церковью очень не одобряются. Не стоит также оставлять угощение на могилах, чтобы не привлечь к ним животных.

В Радоницу не рекомендуют ходить на кладбище беременным женщинам и маленьким детям. Существует поверье, что какая-то умершая душа может пожелать вернуться в мир живых и унести душу ребенка, даже еще нерожденного

Церковь и светские власти очень просят не нести в поминальные дни на кладбище пластиковые цветы. Это не экологично и создает дополнительный мусор. Лучше ограничиться маленьким живым букетом.

Считается, что к захоронениям нельзя приносить сигареты и курить их.

Покидая кладбище, нельзя оглядываться назад. В таком случае можно подхватить какую-нибудь из покойных душ и принести ее домой, что может вызвать проблемы.

Приметы на Радоницу

Дождь в Радоницу обещал, что все уродит очень хорошо.

Дождевую воду надо собирать и умываться ею. Это должно принести счастье.

Если в Радоницу в семье родится ребенок, он будет очень похож на того родственника, которого поминали в этот день.

Рекомендуется запоминать сны в этот день, ведь они могут быть вещими. Также можно обратиться за подсказкой к кому то из умерших. Для этого нужно сходить на кладбище и попросить на могиле о вещем сне.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда в 2023 году отмечается Троица.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.