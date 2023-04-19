Проводная неделя-2023: когда в Украине чествуют умерших. Дата и традиции

Вторую неделю после Пасхи называют Проводной, Поминальной, Радоницкой или Фоминой. В эти дни издавна принято ходить на кладбища и вспоминать тех, кто отошел в засветы.

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В 2023 году Радоницкая неделя начнется 23 апреля и продлится до субботы, 29 апреля. О традициях и верованиях этого периода – читайте в материале OBOZREVATEL.

Красная горка или Фомино воскресенье

Каждый день Проводной недели имеет свое название. Первое воскресенье после Пасхи называют Фоминым. В этот день православные верующие чтят память апостола Фомы. На восьмой день Воскресения Иисуса в церквях завершают служение литургии по пасхальному чину. Этот день также называют Красной горкой. После Великого поста и Пасхи разрешалось венчание в церкви. Венчание в Фомин день – хорошая примета, в народе говорили, что молодожены будут жить в согласии и счастье.

Радоница (Проводы или Гробки)

В 2023 году с 25 апреля начинают поминать умерших. В некоторых регионах гробки начинаются с понедельника, 24 апреля. Издавна говорили, что нельзя поминать покойных родителей раньше Радоницы. На кладбище несут пасхи и крашанки, а также устраивают поминальные трапезы.

Громницы (Лысая среда или Фомина среда)

В среду, 26 апреля, продолжают поминать усопших: справляют панихиду, несут цветы на кладбище.

Среду называют "лысой", потому что по давним поверьям в этот день нельзя ничего сеять, земля останется пустой и "лысой".

Фомин четверг

Наши предки считали, что это самый страшный день Проводной недели. Говорили, что в Фомин четверг покойные приходят в свои дома. По поверьям, нужно открыть одно окно в доме и поставить рядом угощение. В эту комнату никто из домочадцев не должен заходить с вечера до утра.

Проводная пятница и Фомина суббота

28-29 апреля – заключительные дни поминальной недели. По традициям, в народе принято поздравлять молодоженов, сочетавшихся браком с осени по весну.

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